Jiří Paroubek: Proč má koruna slábnout?

Chviličku jsme tam hlučeli (hlavně tedy já), až dokonce vyběhl i guvernér ČNB Singer. Nejprve se se mnou chtěl tahat o mikrofon, ale pak se vzpamatoval a šel se znovu schovat do útrob ČNB. V krátké době na to vystoupil s kritikou tohoto rozhodnutí ČNB i prezident Miloš Zeman. Nová vláda ale mlčela, tehdejší ministr financí Babiš tak důsledně, že jsem si vůbec nevšiml, že by za léta existence umělého oslabování koruny cokoli k tomuto problému řekl.

Zato premiér Sobotka se „vyznamenal“, neboť po nějakém čase se odebral do ČNB a de facto se solidarizoval s tímto rozhodnutím vedení ČNB. Celkově bylo do dubna 2017, kdy tento „závazek“ ČNB, který si sama dala, byl ukončen, vytištěno na rotačkách za dva biliony korun. A za tuto sumu byla nakupována průběžně eura. Všichni naivkové, tak trochu i já, jsme očekávali, že po zrušení závazku ČNB v dubnu 2013, kdy již koruna nebyla nadále uměle udržována v kurzu 1 : 27, dojde k víceméně rychlému zhodnocování české koruny.

Kdo byl takový optimista, že koruna půjde až někam ke kurzu 1 : 24 nebo dokonce až k reálnému kurzu 18 – 20 Kč za 1 €, tak ten se nedočkal. Takový optimista totiž zapomněl, že jsou tu ve hře stále dva biliony vytištěných korun, které si nakoupily banky a spekulanti. A tak nejlepší kurz koruny a eura, tedy zatím nejsilnější koruna, byla někdy počátkem roku 2018, kdy se kurz měnového páru €/CZK pohyboval kolem 25,20 Kč. A naopak například na jaře 2018 byla koruna téměř na 26 Kč/€. Dnes se pohybuje na kurzu cca 25,8 Kč/€. Žádná sláva.

Ukazuje se, že rozhodnutí ČNB z listopadu 2013 bylo totálně chybné a poškozuje občany například při jejich výjezdech do zahraničí i při nákupech v zahraničí, v důsledku zbytečně slabé koruny, která dnes už mohla být o 15 – 20% silnější oproti dnešnímu kurzu. Slabá koruna negativně ovlivňuje také dovozy drahých modernizačních technologií nezbytných k uskutečnění technologické revoluce, robotizace a digitalizace v české ekonomice. Prostě firmy nakupují tuto technologii podstatně dráže než by musely, takže jsou ve výdajích zdrženlivé.

A teď už jsou zde i silné bankovní domy a já bych doplnil, že i finanční skupiny, které se podle zprávy deníku E15 pouštějí do spekulací proti koruně. Tedy, na oslabení jejího kurzu vůči euru i vůči dolaru. Pokud by existovala ve finančnictví nějaká cena obdobná „Ropákovi roku“ v oblasti financí, mohlo by ho dostat Singerovo vedení ČNB. To zkomplikovalo situaci v měnové oblasti pro naši zemi a její občany na dlouhá léta.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Rudým hadrem na Zemana Jiří Paroubek: Mohl bych se smát… Jiří Paroubek: Očekávatelné zemětřesení Demokracie dostává na frak. Jaroslav Bašta o tom, jak se vyrábějí kauzy pár dní před volbami, aby se nestihlo reagovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV