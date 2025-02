Jiří Paroubek: Soudruzi, kde jste udělali chybu?

To, že v českém politickém spektru chybí silná strana politické levice, je každému objektivnímu pozorovateli, který něco ví o české politice, úplně jasné. To, že v tuto chvíli vládne zcela nemožná vláda, nekvalifikovaná, ideologicky předpojatá a vazalsky ve vztahu k Bruselu a Washingtonu se chovající, je také jasné. Ne sice každému, ale těm, kdo chtějí změnu, včetně např. ukončení války na Ukrajině a racionálního přístupu k výdajům vojenského charakteru, to jasné je.

Mně už je celou řadu týdnů jasné, že s radikály kolem K. Konečné, seskupenými ve sdružení STAČILO!, se nebude možné na společném politickém postupu před volbami do sněmovny dohodnout. Prostě radikálové vsadili na nesmyslně radikální témata a na vysoký „politický výtlak“ předsedkyně KSČM Konečné ve volbách. K. Konečná se svým nejbližším kruhem obdivovatelů, kam patří Sterzik vulgo Vidlák, Klusáček a podle všeho i J. Bobošíková a někteří další, se zaměřují politicky na témata, která jsou, aspoň podle mého názoru, politicky druhořadá.

Na Novinkách.cz se objevil v závěru minulého týdne článek K. Brotníčkové pod názvem: "Českou televizi zestátníme a zlikvidujeme, prohlašuje STAČILO!...." Na veřejné schůzi v Hevlíně na Znojemsku Sterzik vulgo Vidlák, takto předseda přípravného výboru STAČILO!, rozvinul několik opravdu "nosných" témat:

Českou televizi zestátníme, zmarginalizujeme a zlikvidujeme a k tomu prý si STAČILO! založilo vlastní média. Nějak ta alternativní média nevidím.... Po volbách do sněmovny chce hnutí udělat referendum o členství v EU a v NATO. Výborně, až summit NATO sdělí, že budeme platit ekvivalent 4 nebo 5 % HDP na vojenské výdaje, opravdu v tak prohnilé organizaci nemusíme být. Pak je referendum plně na místě... Jako potenciální koaliční partner hnutí ANO (!) chce prý hnutí Stačilo! pracovat i na tom, aby stávající vládní představitelé skončili za mřížemi. Bylo by to možná prima, ale nechal bych to na orgánech činných v trestním řízení. Tohle vyjádření je čirá demagogie.

Pan Vidlák použil na schůzi několik krásných slovních parabol, jako např. "vezmeme si tuhle zemi zpátky“. No, to je hezké, ale kdo tuto zemi měl po několik desítek let v rukou a zrovna to skvěle nedopadlo?

A pokud jde o programové ústupky SocDem, ty Vidlák na zmíněné veřejné schůzi za přítomnosti K. Konečné odmítl.

Jen tak mimochodem jsem také zhlédnul minulý týden půlhodinové video, natočené podcastem pana Doláka s profesorem Drulákem. Musím panu profesorovi složit poklonu, bylo to brilantní zdůvodnění současné pozice a záměrů skupiny Sterzik, Konečná a spol.. P. Drulák vskutku skvěle zdůvodnil, proč spolupráce před volbami na společné kandidátce mezi KSČM, pardon STAČILO! na straně jedné, a na druhé straně SocDem nepřipadá v úvahu.

Je to starokomunistické vidění světa, k němuž se pan profesor dopracoval po létech rozumných politických názorů (odmyslím-li např. podporu zřízení americké vojenské základny na našem území v roce 2008). Je to pozoruhodné, neboť u funkcionářských kádrů KSČM v krajích, kteří už často spolupracovali v minulosti s ČSSD i v krajských koalicích, jsem cítil úplně jiného ducha. Jsou poučeni vývojem posledních 35 let a také tím, že je potřeba odstranit současnou pravostředovou a zejména špatnou vládu.

Bohužel, tyto výstupy Sterziků a Druláků vedou KSČM do slepé uličky politické izolace, do jakési rezervace indiánů. Je to ryzí sektářství, které oba dva pánové předvádějí. Sociální demokracie obecně má mnoho chyb a SocDem v posledních 14 letech udělala mnoho fatálních chyb, ale pořád je to partner, kterému by mohla určitá část levicových voličů věřit snahu o autentickou levicovou politiku více nežli straně miliardáře. Zatím ale v získávání levicových voličů miliardář s přehledem vede.

STAČILO! po utnutí jednání s ČSSD pod mým vedením samozřejmě sehrálo se SocDem celou hru tak, aby tím, kdo ukončí jalová a bezvýsledná jednání o předvolební spolupráci, byla SocDem. Prostě, SocDem konečně pochopila, že se STAČILO! to nepůjde. K. Konečná má představu o koaliční spolupráci, kterou nasála zřejmě prostřednictvím svých rodičů za bývalého režimu v bývalé Národní frontě. Dva slabé nekomunistické subjekty ve STAČILO!, Evropští demokraté a Národní socialisté, jsou slabí jako věchýtek, a to je to, co K. Konečné plně vyhovuje. A tak může na čelo krajských kandidátek nasadit "osobnosti", které k ní osobně budou loajální.

A pokud vznikne z těchto „osobností“ nový poslanecký klub STAČILO! ve sněmovně, budou to lidé jí osobně zavázaní. A takto vzniklý poslanecký klub už nebude mít velkou vazebnost na KSČM. Ovšem vzhledem k poněkud nepřiměřenému radikalismu a razantní slovní pyrotechnice bude klub mít jen marginální politický význam.

Tedy, pokud se STAČILO! vůbec do příští sněmovny propracuje. Půl roku před volbami do sněmovny má podle celkem relevantního průzkumu veřejného mínění agentury KANTAR CZ pouze 3,5 % volebních preferencí. V žádném průzkumu veřejného mínění nepřekonává STAČILO! nějak podstatně 5 % hranici hlasů, nezbytnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. A momentální sektářství a uzavřenost tohoto hnutí neslibuje žádný velký průlom ve volebních preferencích směrem vzhůru v příštím půl roce.

Je to smutné představení, ale hlavní aktéři STAČILO! si jsou tímto vývojem sami vinni. Ztratili dynamiku, strategickou iniciativu, utápějí se v politických marginalitách. Takže stále významnější část levicových voličů je přesvědčena, že se STAČILO! nemůže stát krystalizačním jádrem české levice.

Je to příležitost pro další levicové formace. Mám tím na mysli ty skutečné levicové formace, nikoliv „moderní levici“ typu Zelených, což je vlastně svého druhu sociálně vlídně se tvářící TOP 09.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

