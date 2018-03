Jiří Vyvadil: Hybridní válka Západu proti Rusku pokračuje

Začnu zdánlivě někde jinde, ale budu to stále opakovat. Ještě v roce 2005 podle CVVM důvěřovalo televizi přes 73% sledovatelů, dnes je to z konce minulého roku tragických 35 %. Ještě v roce 2005 podle CVVM důvěřovalo našim novinám přes 63% čtenářů, dnes je to pouhých a ještě horších než v předešlém případě 30%.

Důvěra není dána jen tím, co je řečeno, ale mnohdy ještě více tím, co je zamlčeno.

Britský politický systém je založen na dvou navzájem bojujících politických uskupeních, zpravidla konzervativců a labouristů.

Týden před prezidentskými volbami v Rusku odstartovala Británie protiruskou superkampaň a označila jej za pachatele vraždy nervovým plyne, či čím., jak se jen ti dva jmenují, je to otec a dcera….jo už jsem to našel Skripal a jeho dcera. A jako reakci na tento bestiální čin bude vypovězeno 23 diplomatů.

Vrátím se k našim médiím: To co činí, čím dál tím slabší premiérka, která se opakovaně, podobně jako Američané chápají ruské stopy je možné v palcovými titulky přečíst v každých novinách a zaznamenat v televizi. Budiž, je to část pravdy.

Věci před volbami ruského prezidenta gradují i v EU i v NATO. Tusk volá po euroatlantické jednotě. Má se, samozřejmě jako dekorace sejít Rada bezpečnosti, která opět bez důkazu by měla Rusko odsoudit.

Proč ne.

Druhá část pravdy ovšem je, že stále silnější opoziční lídr Labour Party Jeronym Corbym na to v Parlamentě reagoval zásadně odlišně a možná naznačil skutečnou pravdu, kterou dnes z propagandistických důvodů nemůže nikdo přijmout. Co pravil na slova premiérky MAYové? Kritizoval masivní dary ruských oligarchů ve prospěch konzervativní strany.

Samozřejmě, že „demokratická konzervativní žumpa“ řvala, jako by ji na nože brali.

V liberální demokracii platí, že když ve vhodný čas se vyvolá vhodná emoce, lidé se k tomu upnou.

No zažili jsme to po Mnichově my sami…. Chamberlain s textem Mnichovské dohody vystoupil v Británie z letadla a pravil: Zachránil jsem pro tento svět mír. A Britové šťastně jásali a čekala je za rok válka..

Nyní na Slovensku se odvíjí až komický příběh zastřelených dvou mladých lidí, které ještě před měsícem nikdo neznal a kde mladík psal donekonečna příběhy o spojení mafie s politikou. Bylo to natolik nudné, že to zřejmě nikdo nečetl. Dnes, podobně jako v Británii se z toho stal super problém číslo jedna. A i kdyby se náhodou z nějakého rozmaru ti mladí lidi zastřelili sami, prezident Kiska, donátor Soroz, Evropský parlament ví, že jde o politickou vraždu.

Mimochodem, platí- li kriminalistická zásada: Cui bono? Tak ohledně otravy Skripala zcela zjevně může jít o pokus v Londýně ustálených oligarchů zničit svého nepřítele Putina…

Hybridní válka Západu proti Rusku se stupňuje. Brutální podobu dostala na posledních olympijských hrách, kdy šmahem byli odstraněni nejkvalitnější ruští sportovci.

Teď tedy Británie vypoví 23 diplomatů.

Důvod je jasný: Rusko se stává stále více rozhodujícím geopolitickým hráčem. Ať se Západ snaží, jak může, v Sýrii prohrává a s ním jeho džihádisté. Ukrajina je umrtvená a směřuje k logickému pokračujícímu rozvratu.

Sankce v podstatě nic neřešily. Nebyly příjemné, ale Rusko dosahuje znovu růstu sice slabého, ale na úrovni některých zemí EU.

Doufám, že nepatříme k Západu. Corbyna bych ještě bral, ale krávu Mayovou jistě ne.

Jiří Vyvadil

