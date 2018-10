Jiří Vyvadil: Pane prezidente, je správné, že chcete ocenit Michala Davida

Věřím, že mě nikdo nemůže kritizovat, že bych od ráno do večera bojoval za Miloše Zemana a jeho názory. Samozřejmě, že s ním často souhlasím a holt také někdy nesouhlasím, ale to je normální. Ale rozhodně sdílím jeho názor že Gott, David či Bílá jsou špičky naší hudební pop kultury, kteří rozdávali po desetiletí radost celému národu.

Maně mě napadají takové podivné postavy, plné nenávistné žluče, kteří tvrdili, jak je minulý systém pronásledoval. Nuže přišel nový systém , a oni jsou zase ztroskotanci. Písničkář Jaroslav Hutka humánně přeje Zemanovi brzkou smrt a útočí : V songu přeje Zemanovi brzkou smrt! A nenávidí Jarka Nohavicu, který je zkrátka skvělý a na rozdíl od něho má svou velkou obec podporovatelů. Jacísi bezvýznamní umělci, jejichž jménna jsem fakt nezaznamenal a nic pro mě neznamenají a hlavně neznamenají nic pro tento národ odmítli, aby v Sasku na knižníveletrhu vystoupil Karel Gott, protože je to stará struktura. Němci ostře protestovali. Kdo je proboha ztělesněním české kultury více než Karel Gott? No je to zpěvák, který byl významnější než všichni prezidenti, které zažil, blbečkové.

A teď chce Miloš Zeman vyznamenat Michala Davida na Pražském Hradě. A koho proboha jiného? Nikdo z těch dnešních lemounů nezaplní Arénu…Po bezmála třiceti letech.

Fakt nevím, zda zrovna tohle jsme chtěli. Určitě ne…

Když Lucie Bílá, zřejmě nejskvělejší zpěvačka posledních 25 let měla zpívat na koncertě ke 100. výročí republiky, pravdoláskařští fanatici hvízdali, i když to byla píseň na počest Jana Palacha.

Tak už to prostě je…

Před rokem 1989 jsme oceňovali 99% umělců, byli prostě naši, měli jsme je rádi a většina z nás jim přála, aby se vzdorovali.

Dnes na rozdíl od doby před rokem 1989, už bychom za málokoho z nich bojovali.

Na rovinu přiznávám a stále to budu opakovat, že jsem nechtěl ten zcela nový režim po roce 1989. Třikrát jsem měl vystoupit z balkonu Melantrichu před zaplněným Václavským náměstím, ale nevystoupil. Nedělal jsem si prostě iluze o tom, co přijde. Kapitalismus či liberální demokracie prostě není procházka růžovým sadem…

Držím palce zpěvákům, kteří po třicet let či 45 udržují radost v té zemi…

Jsou součástí našeho života. Ti současní nejsou schopni je nahradit…

Pane prezidente, je správné, že chcete ocenit Michala Davida u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

