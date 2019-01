Jiří Vyvadil: Pro Fórum 24, pro Jana Janďourka a pro ČT

Tak přečíst si to samozřejmě mohou i jiní. K Fóru 24 mám schizofrenní vztah. Šédredaktorem tohoto portálu je Pavel Šafr, který bydlí tak 210 metrů směrem východním ode mě – a to rád zde připomínám, a když někdy třebas i za dva roky se nahodile sejdeme v místní Pizzerii, s veselou se přivítáme. A dokonce si myslím, že se vidíme rádi, protože naše názory jsou tak absolutně odlišné, a víme, že jsme ideovými odpůrci, že se nikdy nemůžeme dohodnout.

Fakt, někdy to setkání bylo tak před dvěma lety, a on jednoznačně přísahal, že zabrání, aby se Babiš stal někdy premiérem a Zeman byl zvolen znovu prezidentem.

I proto jsem v té době, nikoliv v době, kdy už to bylo realitou, ale v době, kdy to tak trochu všechno bylo v mlhách, založil skupinu (ne z hlediska významu, ale z hlediska předpokládaného časového odstupu jednotlivých fází) Babiš premiérem, Zeman prezidentem… Pozor, tak to jisté nebylo. V té době megalomansky Sobotka naprosto idiotsky odvolal nejpopulárnějšího politika v zemi Andreje Babiše a bylo jasné, že už se z toho ČSSD nedostane…

Nuže, měl jsem pravdu. Ale asi už bych byl milionářem, kdybych na své politické předvídavosti dal. Můj problém je, že mě nebaví sázení. No, budu muset do budoucna zapřemýšlet.

Před pěti lety jsem avizoval, že euromajdan v Kyjevě dopadne občanskou válkou, krví a celkovým a Západ prožije na Ukrajině svůj debakl a Putin zvítězí. Tak přesně to dopadlo a Putin v mnoha geopolitických oblastech nejenže konkuruje USA a Západu, ale nad USA jaksi s nadhledem a bez emocí vyhrává.

Mou předzvěst, že vyhraje brexit, jsem avizoval na Fb, den před konáním, a byl jsem fascinován, že ani Václav Klaus, který EU, jak známo, nenávidí, to nepředpokládal.

Opět jako asi jediný jsem den před prezidentskými volbami v USA avizoval, že logicky zvítězí Donald Trump, a druhý den jsem s překvapením zaregistroval, že mnoho politiků i mezi mými známými bylo šokováno. Nechápal jsem to. Copak necítili, že celý svět se mění?

A s tím souvisí má současná žertovná polemika s Janem Janďourkem, který napsal v zásadě odlehčený, až vtipný článek: „Už to bude dobré. Jiří Vyvadil sděluje, že si bude kupovat jen mobily Huawei…“

Už ten nadpis napovídá, že se tento napůl kněz, napůl fanatický euroliberál jen napůl pokouší naznačovat, že to snad asi nevidím ve správných ideologických vztazích.

Nuže, pane Janďourku, podle agentury Bloomberg už příští rok bude Čína z hlediska HDP dle parity kupní síly na 1. místě před USA. A do roku 2030 klesnou USA na 3. místo a předběhne je Indie. Z první desítky vypadnou Británie, Francie i Kanada, a naopak se do ní dostanou Turecko, Rusko, Indonésie, Egypt, Brazílie, Japonsko bude na 9. místě a naše milované Německo na 10.

Takže vývoj je snad jasný, pane Janďourku. S růstem HDP roste roste životní úroveň lidí, jejich spokojenost ty nejvlastnější elementární lidská práva, jako je právo na život, na zdraví a pohodu.

Ale asi tak. Vylučuji, že by se pan Janďourek strefil do vývoje, který nastane. Já se strefil vždy, a když jsem věděl, že výsledek se mi nebude líbit, ale nic s tím neudělám, což byl případ vítězství Macrona, tak jsem jen čekal, až na má slova dojde.

Sociální sítě a sociální portály co do významu narůstají. Je to reakce celosvětová na mediokracii, kdy si mainstreamová média přisvojila diktovat jediné správné názory. Česká televize je to, co Donald Trump (mimochodem, stále je to prezident nejvýznamnější západní velmoci) či dnes žluté vesty ve Francii, německá AFD pro jejich portálům nazývají nepřáteli lidu či false news, prostě lživá média…

Ale patří k nim i některé servery:

U nás je to samozřejmě již mnou jmenovaný fanatický pravicový portál Forum 24 a někdy ještě fanatičtější levicový portál Britské listy.

Česká televize logicky bude muset být rozbombardována.

Ty dnešní tři šílené ženské a jeden Moravec, který se je za každou cenu snaží dokopat k závěru, že prezident ohrožuje bezpečnost naši země, pro mě rozbombardování ČT představuje nirvánu, jaká u mě nastala, když Ivo Ištván obvinil jeho ošoupanou milenku z x trestných činů, a tím přivodil pád vlády, která utahovala opasky obyčejným lidem, ale dávala miliardy katolické církvi, které získala díky násilné rekatolizaci Čech a Moravy v pobělohorské době.

Až bouchne Česká televize, já, ač nemusím pochodovat, si navléknu žlutou vestu a půjdu k jejím troskám popíjet šampaňské.

A jinak, pane Janďourku, svět téměř ve sprintu sleduje vývoj od upadajícího Západu k Východu. Samozřejmě, že zde můžeme žít, zejména my ve střední Evropě. Ukazatele ekonomického a sociálního rozvoje se zlepšují a díky Babišově koaliční vládě ANO, KSČM a ČSSD zejména v Česku.

Ale Západ, a na tom se shodnou i jeho spojenci, už má ta nejlepší léta za sebou.

A to jsem mluvil jen o ekonomice, a nikoliv o politickém systému liberální demokracie, který je stále více odmítán obyčejnými lidmi v celém tzv. Euroatlantickém světě.

Miluji pokrok a těším se na něj.

Váš portál, pane Janďourku, nikoli hraně, ale skutečně vyvolává jen smích.

Česká televize otravuje národ…

autor: PV