Jiří Vyvadil: Stačí 35 minut poslouchat ČT 24 a člověk by za Babiše vypustil duši

Nuže dnes byl den jmenování nové Babišovy vlády. A komentář stíhal komentář a jeden fanatický odpůrce proti premiérovi za druhým: Oblíbený, ovšem jinak zcela bezvýznamný Kroupa, jakýsi polotovar Švec, či co, Sokol z Hané. No, bušili do toho ránu za ranou.

Věřte nevěřte, ta vláda mi byla ukradená. Že nějaká vznikne, že Babiš vzhledem k tomu, že jeho hnutí má 78 mandátů, tedy prakticky stejně jako tři další co do pořadí umístění (ODS, Piráti a SPD), snad o něčem svědčí. Prostě bez ANO si slovy Jirky Paroubka nikdo nenamaže ani chleba.

Ani slůvko jsem nechtěl vypustit jako komentář k této vládě. Že musí být, je jasné, a že tam nejsou žádná esa, je jasné taky… A že už i Andrej z hlediska floskulí o podpoře EU a NATO coby záchraných přístavů naší země prostě zesobotkovatěl, je také jasné.

No, stačilo fakt těch 35 minut rozhořčených výlevů liberálních demokratů proti destruktorům liberální demokracie Miloši Zermanovi a Andreji Babišovi, a samozřejmě ani jeden hlas komentátora, který by alespoň na Babiše a Zemana neplival, ale jen je kritizoval umírněně.

Takže závěr je v podstatě jasný. Andrej Babiš nemusí vybrat skvělé lidi do týmu, nemusí mít ani nějakou vizi, kudy se svět bude ubírat a jak mi tomu správnémui vývoji napomůžeme… Dnes jednu vizi od boku formuloval, a to, že chceme být na špici jako za Masaryka. Tak budiž, být 10. nejprůmyslovější zemí světa, měřeno k počtu obyvatel, by bylo jistě zajímavé a brali bychom to.

Ale shrňme to: Dokud tu existuje totalitní liberálně demokratická ČT, nemůže Babiš prohrát. Ti liberálové jsou už tak únavní a otravní, že je berou asi jenom tak, jako nejvěrnější komunisté kolem roku 1989.

Takže, Andreji Babiši. Bez ČT bych Vám neblahopřál. Ale takhle mám jediné:

Jen tak dál…

PS.: Večer v devadesátce má vystoupit čarodějnice Němcová. Je nádherně nenávistná a blbá, že je snad ještě lepší než Kalousek.

Andreji, to Vám nahodí dalších 5 %...

PS.2 Já se určitě na ten nepříčetný veřejněprávní pořad dívat nebudu. To by žena musela mít na mobilu trvale vytočené číslo rychlé záchranné služby…

autor: PV