Jiří Vyvadil: Ulicemi českých měst tečou potoky krve

Ovšem časy se měnily.

To, co zažívám s liberální demokracií, s Kalousky, J.X Doležaly, Bartoši a jejich potřebou svobody projevu ze mě dělá sprosťáka a používám slov, které bych nikdy předtím nepoužil.

Oblíbenec liberální Masarykovy univerzity ruský profesor Zubov, muž, kterého v Rusku nikdo neuznává a téměř nikdo nezná, vesele prohlašuje, že polovina Čechů vítá tyranii a xenofobii. Jistě ho neusměrní známý podporovatel politické kultury rektor Bek či prof Zlatuška. To jsou přece zlatá slova. Jen je vytesat do kamene.

Ano. Je to kre*én a vůl.

Ale vraťme se ke kultivovanému prostředí našich umělců. K vynikajícímu herci typu Jana Hrušínského, který to, co nenatočil díky svému jménu za komunistů, už nenatočil nikdy a kdy s otcem - národním umělcem a signatářem Anticharty Rudolfem Hrušínským trpěl, stejně jako k dalším signatářům anticharty Zdeňkovi Svěrákovi, Jiřímu Bartoškovi, Josefu Lábusovi, ale i milované zpěvačce Marie Rottrové.

Ti všichni volají po slušnosti a jsou nadáni obrovským morálním kreditem právem útočí na tu zrůdu, ožralu, lháře, zloděje, agresora proti západní civilizaci apod. Samozřejmě, některé zahraniční časopisy se jistě mýlí, jako když rakouský Der Standart konstatuje, že se sobotním vítězstvím Zeman stal nejúspěšnějším českým politikem od roku 1989. Jako žádný jiný totiž současný prezident podle něj dokáže odhadnout náladu ve společnosti a využít ji ve svůj prospěch. Odpudivé…

Ne nesmíme zaváhat. Zeman nás jednoznačně vede na Východ do područí Putina.

Co na tom, že právě zvolený finský prezident Sauli Niinistö, ač konzervativec, nebo možná právě proto, si doslova lebedí, že díky velmi úzkému dialogu s Ruskem jsou vztahy výborné.

Co na tom, že zcela zjevně největší naděje evropského politického mládí rakouský kancléř Sebastián Kurz, chce tvořit most mezi Evropou a Ruskem, což byla kdysi téze našeho prezidenta Dr. Edvarda Beneše…

Co na tom, že premiér Orbán ostře kritizuje sankce…

Co na tom, že Zeman - jak známo - chtěl mluvit s americkým prezidentem, a že ten blbec to napřed slíbil a tak jako u Orbána následně ustrašeně cukl.

Co na tom, že se setkal s anglickou královnou

Co na tom, že Zeman úzce komunikuje s německým prezidentem Steinmaierem, který mu blahopřál mezi prvními k vítězství a těší se na brzké setkání.

Co na tom, že zde byl na pracovní návštěvě rakouský prezident van der Bellen a těsně před svým koncem i francouzský prezident Hollande,…

Tím se nesmíme nechat ošálit. Je to agent Ruska a Číny a setkání se západními státníky je jen lacinou kamufláží.

A že mu blahopřáli představitelé dvou globálních velmocí světa Ruska a Číny ihned po jeho zvolení? Odpudivé. Mimochodem, co by za to jiní dali.

Zatímco západní média žijí v představách povolební krvavé řeže, kdy ulicemi Prahy tečou proudy krve, často popisované našimi dopisovateli Jandou, Pehem, Žantovským či Klvaňou, zde panuje klid a pohoda.

A stoupenci Zemana se jen shovívavě usmívají nad výkřiky havlistů, že chtějí zemi opustit. Bohužel jich je zatím velmi málo.

Chtělo by to organizovaný transfer, tak jako Postupimských dohod: spořádaný a klidný a každému 5-ti kilový balíček na cestu.

Hlavně ale, aby jako Jan Amos Komenský odešli do exilu a už se nikdy se nevraceli.

Země to pro svůj rozvoj potřebuje.

Jiří Vyvadil

Psali jsme: Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran nevidí chyby v Zemanově kampani Profesor Švejnar pochválil Miloše Zemana. A prozradil, co by teď měl prezident udělat Analytik z Bakalova týdeníku: Drahošových 48 procent je mnohem lepší výsledek, než šel proti Zemanovi uhrát Polovina země slaví, polovinu Čechů zachvátilo zoufalství, tvrdí v Rakousku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV