Jiří Weigl: Lidovecké konce

Člověk by v této situaci čekal nějakou vážnou reflexi a tomu odpovídající seriózní aktivitu. Zatím sleduje pouze neuvěřitelné kejkle se státním rozpočtem, tlačení na sílu důchodové pseudoreformy, která nemá šanci přežit případné vládnutí dnešní opozice, a jinak pouze bizarní chování a výroky premiéra Fialy a podivné křeče lidovců.

U těch bych se chtěl tentokrát blíže zastavit. Naše druhá nejstarší politická strana, kdysi obhájkyně tradičních hodnot, rodiny a víry, dnes neklidná síla bez idejí a voličské podpory totálně prosákla progresivismem. Její vedení mediálně lynčuje vlastní poslankyni Ninu Novákovou za to, že se odvážila nesouhlasit s absurdním deklaratorním zákazem tělesného trestání dětí, kterou obsahuje vládní novela občanského zákoníku, která má jinak za hlavní cíl ještě více usnadnit rozvody.

Představa, že nikoliv milující rodiče, ale stát a jeho zákony a paragrafy zajistí dobrou výchovu dětí je děsivá. Dnešní stát, který - jak je zřejmé - není schopen řádně zajišťovat své základní funkce a veřejné statky v náležité kvalitě, se neustále rozepíná do dalších a dalších oblastí, veden bláznivou vírou progresivistů ve všemocnost státní byrokracie a jejích příkazů a zákazů.

Tyto pokrytecké deklarace a zákazy narušující výlučnost a intimitu rodiny nemají za cíl zabránit skutečnému týrání dětí. To žádný paragraf nemůže zajistit. Mají za cíl pouze rozšířit možnosti státního vměšování do života běžných občanů a vytvořit podmínky pro zavedení nejrůznějších možností další represe ze strany státu vůči nim.

Až dosud byly všechny generace vychovány tradičním způsobem a většinově se z nich stali řádní občané, kteří vytvořili dnešní společnost a svět. Kdo v životě nikdy nedostal od rodičů pohlavek či dokonce výprask, ať hodí kamenem. A málokdo toho s odstupem let lituje, spíše mívá pocit, že rodiče měli být přísnější.

Vychovat z dítěte řádného člověka připraveného na odpovědný život ve společnosti je složitý úkol. Je smutnou zkušeností, že před sebou vidíme stále více důkazů toho, že v něm naše společnost selhává. Na prvním místě za to může rozklad rodiny, k němž dnešní progresivistická ideologie výrazně přispívá. Manželství se rozpadají, samoživitelky strádají a výchovu dětí nezvládají. Feminizované školství zdevastované inkluzí není schopno nahradit nedostatky v rodinné výchově. Deklaratorně zakazujeme tělesné trestání dětí v situaci, kdy v dětských kolektivech vidíme stále více násilí a šikany. Bezradné učitelky zápolí s absencí autority a disciplíny u dorůstajících žáků, džungle před tabulí a ohrožování pedagogů ze strany žáků už dávno nejsou nějakou literární science-fiction. Pomalu si zvykáme, že trestnou činnost včetně nejtěžších zločinů páchají stále více mladiství a děti.

A jak na to reaguje česká politika – přijme zákon usnadňující rozvody. Asi jich máme málo. Už stát platí za rozvedené neplatiče alimenty, ale to nestačí. Fungující rodiče budeme naproti tomu popotahovat za pohlavky dětem. Naším vzorem je přece Skandinávie a tam se za facku děti rodičům odebírají.

A nejde jenom o rozbíjení rodiny. Že máme přeplněné věznice, obrovský počet bezdomovců a čeká nás další příliv migrantů – to jsme hravě vyřešili tím, že zavírání pachatelů běžné kriminality jsme nahradili v trestním zákoníku finančními pokutami. Vláda tím fakticky říká občanům, že běžnou bagatelní kriminalitu nebude trestat vůbec. Představa, že někdo z jejích většinou nemajetných pachatelů bude schopen platit nějaké peněžní tresty, je zcela iluzorní. Dopadne to tak, že se jejich kriminální skutky nechají bez postihu, stejně jako neplatiči alimentů. Evidentně by to přece k ničemu nevedlo.

Tenhle báječný nový levicový svět tady naše prý středopravicová vláda usilovně buduje a když se to jedné lidovecké poslankyni, která se konzervativním hodnotám nezpronevěřila, alespoň trochu nelíbí, celé vedení lidovců se hrůzou osype a zhnuseně se od ní distancuje.

Kdyby pana Výborného, Jurečku, Bartoška a další slyšelijejich předchůdci a předkové, kteří stávali kdysi na jejich místech, a kdyby viděli, co s lidovou stranou udělali, kam jí přivedli a co dnes hlásají, myslím, že by současné lidovecké věrchušce nepomohl ani žádný paragrafovaný zákaz tělesných trestů.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme: Filip Šebesta: Poněkud vyčpělý svátek Jiří Weigl: Česká politika začíná mít znovu problém Filip Šebesta: Prezident má pravdu, Američané se nechali vystrašit Ivo Strejček: Z bláta do louže, z deště pod okap