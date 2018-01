Koalice proti palmovému oleji: Lepší dárky si spotřebitelé nemohli přát

K mezinárodnímu Dni bez palmového oleje, který se koná 1. února, dostali spotřebitelé vyhýbající se palmovému oleji dva nečekané, ale o to povedenější dárky. Prvním je, že v Evropském parlamentu byl před pár dny odhlasován zákaz přidávání palmového oleje do pohonných hmot platný od roku 2021, takže na území EU už zbývá co do obsahu palmového oleje dořešit „jen“ potraviny, krmiva, drogerii a kosmetiku. Druhým je pak zcela čerstvá novinka, stará jen několik hodin. Členové Koalice proti palmovému oleji vylepšili aplikaci pro mobilní telefony Palm Oil Scanner – tzv. „Bič na palmový olej“. Od 1. února bude tato aplikace při zjištění výrobku s palmovým olejem jedním kliknutím umožňovat odeslání zprávy přímo výrobci produktu!

„Výrobci se snaží zákazníky alibisticky přesvědčit, že hlavní problém z hlediska spotřeby palmového oleje představují pohonné hmoty. Jenže v celé EU připadá na spotřebu paliv zhruba polovina a v ČR ještě daleko méně z celkového objemu spotřebovaného palmového oleje. Po nedávném odhlasovánií zákazu přidávání palmového oleje do pohonných hmot v EU od roku 2021 však i toto zdánlivé alibi prřestává platit. Podíl na problému ponesou odtedˇ hlavně potravináři, částečně i výrobci krmiv a drogerie,“ vysvětluje tisková mluvčí Koalice proti palmovému oleji Kateřina Holubová.

O to větší význam v zastaveni jedné z celosvětově největších ekologických katastrof má tedy snaha o další snížení spotřeby palmového oleje v těchto komoditách. Jedna z nejvýraznějších osobností upozorňující na negativní dopady palmového oleje, uznávaný zoolog dr. Stanislav Lhota, k tomu dodává: „Množství palmového oleje v potravinách sleduji už řadu let a těší mě, kolik na tuzemském trhu přibylo produktů bez této kontroverzní suroviny. Spotřebitelský tlak či spíše bojkot zboží s obsahem palmového oleje působí mimořádně účinně. Nejpruřněji zareagovaly menší české firmy. Problém ale zatím příliš neřeší nadnárodní korporace, které vlastní i řadu původně českých firem.“

A právě to má za cíl změnit aplikace pro mobilní telefony – tzv. „Bič na palmový olej“, která byla nově ještě více vylepšena. Její hlavní vývojář Tomáš Soták z nevládní organizace Laudato Si s potěšením sděluje: „Nová verze mobilní aplikace Palm Oil Scanner bude obsahovat několik nových funkcí a vylepšení. Díky hlavní z nich může uživatel, který naskenuje produkt s palmovým olejem, okamžitě odeslat stížnost výrobci daného produktu. Stačí po naskenování produktu kliknout na řádek ‚Stížnosti‘ a vše už proběhne zcela automaticky. Kdokoli se tak může na pět minut projít mezi regály a poslat řadu ‚pozdravů‘ výrobcům každý den, nejen během Dne bez palmového oleje!“ Výrobci proto mohou očekávat novou vlnu vzkazů od svých zákazníků, a ještě větší spotřebitelský tlak, který navíc bude násoben tím, jak se postupně připravuje spuštění této české aplikace i v celé řadě dalších zemí od Nizozemska po Austrálii. Jde totiž o daleko účinnější a rychlejší cestu, než je čekání na těžkopádná politická rozhodnutí shůry.

„Mobilní aplikaci ‚Bič na palmový olej‘ si za první měsíc od spuštění stáhlo více než 5 000 lidí, kteří do databáze vložili přes 13 400 produktů,“ vypočítává Kristýna Flutková, která patří mezi dobrovolni´íky kontrolující a stvrzující přidání nových výrobků do databáze. Národní koordinátorka Koalice proti palmovému oleji Martina Skohoutilová ji doplňuje: „Díky rozšíření aplikace o novou užitečnou funkci očekáváme, že počet uživatelů ještě více stoupne. Aplikace zatím umožňovala hlavně snazší orientaci při nákupu zboží, kdy odpadalo luštění složení psaného titěrným písmem. Nyní dostávají ještě důležitější rozměr okamžité reakce směrem k výrobcům, čímž se urychlí celkové změny. Čím dříve problém s palmovým olejem dotáhneme do vítězného konce, tím méně stromů i zvířat uhoří, tím méně půdy a vody bude nevratně zničeno a zamořeno jedy a tím méně dalších domorodých rybářů i rolníků přijde o svůj dosavadní způsob obživy!“

Vylepšenou mobilní aplikaci Palm Oil Scanner je možné zcela zdarma používat a stahovat (nebo aktualizovat na vylepšenou verzi) přes Google Play nebo Apple Store. Členové Koalice proti palmovému oleji vyzývají všechny milovníky zvířat, přírody i zodpovědného způsobu života, aby své stížnosti výrobcům posílali nejen přes mobilní aplikaci, ale také prostřednictvím svých e-mailů, dopisů či přímo voláním na zákaznické linky. Zejména pak v Den bez palmového oleje – tedy 1. února, ale samozřejmě i kdykoli jindy.

