Lubomír Man: S Babišem do našeho ještě hlubšího vazalství

Koncem října loňského roku jsem v asi patnácti našich levicových webech zveřejnil článek o tom, že důvěru našich lidí v Babišův jasný politický úsudek ruší jedna okolnost: Totiž ta, že si do vlády na křeslo ministra zahraničí vybral M.Stropnického, známého to protiruského štváče a člověka, který si už předchozích časech a v jiných vládách ze svého argumenty nepodloženého a buď jen tak živelně z něj tryskajícího protiruského povykování, či možná povykování existenčními úvahami dobře promyšleného, pořídil slušněji placený džob, než existenčně nejistější džob herce.

V té souvislosti jsem vyslovil starost, aby nás ministr Stropnický právě svým ostře protiruským zaměřením netáhl do našeho prowashingtonského vazalaství ještě hlouběji, než jsme v něm v ten čas byli.

Dva dny poté prohlásil v jakémsi interview Babiš, že zahraniční politiku bude v podstatě vykonávat on, a že to proto bude i on, a nikoli designovaný ministr Stropnický, který se účastní jakéhosi nadcházejícího setkání západních státníků v Bruselu.

Nejsem samozřejmě natolik domýšlivý, abych si myslel, že svým tehdejším prohlášením reagoval tehdy Babiš i na můj předchozí článek, ale v každém případě se jím mé nejhorší obavy ze zahraničního ministrování herce Stropnického značně umenšily, na což jsem na webech reagoval článkem nazvaným tímto uklidňujícím konstatováním: Takže Stropnický bude na ministerstvu zahraničí jen figura.

Mé uklidnění nemělo, bohužel, dlouhého trvání. Dnes ráno jsem se totiž dověděl, že včerejší summit EU v Bruselu podpořil podezření Britanie, že za plynovým útokem na dvojitého britského špiona Skripala stojí Rusko (jistěže to muselo udělat Rusko, které to poškodilo, a nemohl to udělat Západ, kterému to prospělo, že?), a náš premiér v demisi Babiš, který se summitu účastnil, prohlásil na následném nočním setkání s novináři, že Česká republika po Britanii a společně jen s několika baltskými státy (jiné západní země o ničem takovém neuvažují), se chystá vyhostit kvůli tomuto útoku z naší republiky několik ruských diplomatů.

V pondělí projedná premiér v demisi Babiš tuto záležitost s ministrem Stropnickým a několika dalšími členy vlády.

Takže milí zlatí: pokud jste si, stejně jako já, dělali nějaké iluze o tom, že Babiš, bude v posuzování zahraničněpolitických záležitostí rozumnější, než ministr Stropnický, že na summitu jako EU jako svépravný jeho člen třeba vystoupí a řekne, že pouhé podezření nějaké země z nějakého činu a bez předložení jakéhokoli důkazu o něm, a navíc v situaci, kdy je toto podezření tak absurdní, jak ve věci Skripala skutečně je, nemůže zakládat sankce, podobné např. vyhoštění diplomatů ze země, pak na tyto iluze rychle zapomeňte a zapiště si za uši, že Babiš není v posuzování současné mezinárodní situace ani o píď rozumnější, než je Stropnický, Kalousek, Fiala, Schwarzenberg, Bělobrádek, Langšádlová, Gazdík a vůbec celá ta naše prowashingtonská neblahá squaddra, činící i z naší země opovrhovaný vazalský přívěsek současné západní protiruské anabáze.

Lubomír Man

autor: PV