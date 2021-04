Lukáš Kovanda: Mezinárodní měnový fond je optimističtější než ministerstvo financí i než ČNB

reklama

Mezinárodní měnový fond ve své dnes zveřejněné prognóze předpokládá, česká ekonomika letos poroste o 4,2 procenta, v roce 2022 pak o 4,3 procenta. Přitom neočekává žádný výrazný nárůst míry nezaměstnanosti. Ta by v Česku měla letos dosáhnout průměrné úrovně 3,4 procenta, v příštím roce by pak měla klesnout na 3,2 procenta. Míra nezaměstnanosti v ČR by tak měla letos i příští rok zůstat nejníže nejen v EU, ale v celé Evropě. Měla by tedy zůstat níže než ve Švýcarsku, v Maďarsku, v Německu i než v Norsku, což jsou další evropské země s relativně velmi nízkou mírou nezaměstnanosti.

Prognóza MMF je pro letošní rok příznivější v porovnání s očekáváním trhu. Z pravidelného šetření České národní banky plyne, že trh, tedy analytici předních tuzemských i zahraničních finančních institucí, očekávají letos růst české ekonomiky čítající 3,4 procenta. Pro příští rok počítají ve střední hodnotě svých odhadů s expanzí ve výši 4,6 procenta, což je tedy optimističtější prognóza, než jakou předkládá MMF.

MMF je však pro oba roky, 2021 i 2022, optimističtější než Česká národní banka samotná, která ve své aktuální prognóze počítá s růstem v letošním roce čítajícím 2,2 procenta, zatímco v roce příštím pak 3,8 procenta. V obou případech je tedy ČNB pesimističtější než MMF. České národní bance umožňuje méně příznivý výhled snáze argumentovat ve prospěch delšího ponechání základní úrokové sazby na stávající úrovni. Trh ovšem nadále sází na to, že ČNB svoji základní sazbu zvýší v nadcházejícím půldruhém roce o celý jeden procentní bod, což by odpovídalo čtyřnásobnému zvýšení této sazby o čtvrtinu procentního bodu. Je možné, že dnešní nová prognóza MMF dále přiživí sázku trhu na to, že ČNB nakonec bude zvedat sazbu poměrně agresivně. Naposledy trh na tak agresivní zvyšování sazby ze strany ČNB, čtyřikrát během osmnácti měsíců, natolik pevně sázel takřka před deseti lety, v dubnu 2011, jak vyplývá z úrovně rozpětí příslušných termínových dohod o úrokové míře a tříměsíční sazby mezibankovního trhu v ČR.

Rovněž české ministerstvo financí je ve své aktuální prognóze stran růstu pesimističtější než MMF, neboť pro letošek předpokládá růst ekonomiky čítající 3,1 procenta. Mírně optimističtější je však ohledně míry nezaměstnanosti, která by podle ministerstva měla letos průměrně činit 3,3 procenta.

Celkově je tedy prognóza MMF ve vztahu k ČR poměrně příznivá, nikoli však nad rámec toho, s čím trh víceméně počítá. Koruna na zveřejnění prognózy nijak výrazněji nereagovala.

MMF očekává, že světová ekonomika letos mohutně poroste, a to o šest procent. To by byl nejvýraznější růst světové ekonomiky za posledních minimálně 40 let. Důvodem je ovšem nejen postupující vakcinace podstatné části světové populace a silné měnověpolitické a fiskální stimuly v čele s tím americkým, ale také citelně ponížená loňská základna letošního meziročního srovnání.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

ekonom

