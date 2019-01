Lukáš Kovanda: Více než desetina Pražanů jen s obtížemi vyjde se svým příjmem

Nepřekvapí, že nejhorší je situace v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (viz tabulka níže). Tyto kraje vykazují v současnosti nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR. Překvapivější je, že na hned na třetím místě se umisťuje Praha. V metropoli je přitom nezaměstnanost nízká. Jsou tam ale zato vyšší životní náklady než jinde v republice. Lidé si v Praze například dost připlatí za nájemné. To roste kvůli pomalé bytové výstavbě. Metropoli chybí dvacet tisíc bytů, takže když se ještě navíc do ní v době současné ekonomické prosperity přistěhovávají za prací lidé z celé země, je zřejmé, že cena bydlení musí citelně růst. V Praze se řadě lidí vůbec nežije tak blaze, jak si myslí zbytek republiky.

(dle podílu domácností, které uvedly, že s příjmem vycházejí s velkými obtížemi, v %, ČSÚ, 2017, zveřejněno: 16. 1. 2019)

1 Ústecký 11,8

2 Moravskoslezský 11,7

3 Praha 10,6



12 Jihočeský 4,3

13 Zlínský 4,1

14 Karlovarský 2,0

ČR 7,9

