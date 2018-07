Martin Komárek: Mejk Cesko GREAT. For the first time

To co teď napíšu, je pro mě velice důležitý.

Bohemia měla, ať už si lžeme do ucha cokoli jen dvě hvězdné hodiny. Shakespeare ji pojal do nesmrtelné hry a daroval jí moře. Méně se už ví, že jediný tvor, který přelstil Sherlocka Holmese, Irena Adler, pocházela z Egeru, což je Cheb. V povídce skandál v Bohemii vystupuje navíc bohemský král. Hřmotný, s knírem a v kožešinách oděný.

Na dovolených a služebných cestách se setkáváme s lidmi, kteří neznají naši vlast, Někteří si vzpomenou na Czechoslovakia jiná na trade mark Prague (která přežila třicetiletou snahu všech magistrátů zbavit ji lesku a rozkrást na kost). Nikdo neví, kdo byli naši hrdinové Masaryk a Havel, na Jágra už zapomněli i hokejoví fandové – v Americe je hokej menšinový sport.

Forman, Navrátilová a Lendl, kteří dosáhli světového úspěchu, jsou Američané. V Americe se vás příliš neptají, jestli jste přišel z Česka nebo Čečenska.

Proč tenhle úvod.

Chtěl bych žít ve slavné zemi. Jsem Čech a rád bych, aby tato země nebyla směšnou provincií, jejíž vládcové, obrazně řečeno, chodí v kožešinách. Chtěl bych, aby celá země byla pro svět příkladem chytrosti, slušnosti a otevřenosti.

Vezměme malý příklad. Vede se diskurs o dvacet nešťastníků, kteří přibyli k italským břehům. Každý ví, že prověřit dvacet lidí, zda nejsou teroristi a postarat se o ně v rychle rostoucí zemi, kde chybí více než sto tisíc pracovníků, není problém. Kdo má srdce křičí, vemte je! Kdo má kromě srdce i mozek ví, že politici nemohou jinak, než trvat na tvrdém postoji. Drtivá většina z nás se bojíme něčeho cizího. O islámu nevíme nic, ale považujeme ho za zločinnou ideologii.

Největší novodobý český hrdina Masaryk čelil čecháčkovství, malosti, chtěl, abychom byli světoví. V době tuhých kontrol a omezených médií.

V době bez kontrol a s neomezenými médii se světu bráníme.

Ne, teď nemluvím o uprchlících, mluvím o nás samých. Není tu nikdo jako Masaryk, který by nás vytáhl z našich pohodlných doupat a povzbudil nás: Jde se na to!

Nikdy jsme si pořádně nepřiznali, že jsem na vedlejší koleji. Dobré vlaky sem nejezdí. Pravda, je tu co jíst a je tu na co se koukat, ale většinou je to velice malé. Ale dobré vlaky, vlaky, které míří do vesmíru, tu nestaví, a ani to neplánují. Jejich strojvůdci vědí, že by tu nabrali nesnesitelné zpoždění.

Můžeme se sympatiemi sledovat snahu politiků modernizovat zarezlý stát. Pohnout s něčím tak zarezlým je ale na hranici lidských sil, i pokud bychom věřili politikům nové generace, že všechno myslí dobře.

Napsal jsem jednu knížku, která opakuje obraz: ve zmijovce a v montérkách vysedáváme před betonovou kostkou prodejny Jednota, která byla přejmenována třeba na COOP a popíjíme desítku, kouříme retka a nedáváme na poměry. Měl jsem na mysli i sebe sama.

Tak se už zvedněme, prosím.

