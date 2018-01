Martin Komárek: Miloš a Drahoš - důchodci na startu

Dvacet pět let sleduju volby v Česku a nikdy jsem nudnější výsledek nezažil.

Vše dopadlo naprosto podle očekávání. Zeman jasně první, Drahoš jasně druhý. Idiotské kecy moderátorů, komentátorů, politologů a poražených kandidátů ve všech médiích a v ČT zvláště.

Co tedy zmínit, abychom se k zástupu pitomců nepřidali? I když příliš nevěříme transparentnosti transparentních účtů, je nepochybné, že daleko nejdráž získal hlas Mirek Topolánek a hned po něm Michal Horáček. Naopak Marek Hilšer dostal hlasy za babku nebo spíše za hubičku či na ksicht. Obskurant Petr Hannig porazil úctyhodného kapitána průmyslu Vratislava Kulhánka. Kapitáni průmyslu vůbec, na rozdíl od voleb parlamentních, dopadli bledě.

Jakékoli předpoklady pro druhé kolo, které už nyní mudrlanti chrlí, nemají zdaleka ani cenu Hilšerova hlasu. Nemají cenu žádnou. Starobní důchodci Zeman a Drahoš teď zaklekli do startovních bloků a jejich šance jsou vyrovnané. Na rozdíl od prvního kola bude druhé určitě zajímavé a těším se na souboj těchto těžkých vah, jako jsem se před pěti lety těšil na střet Zemana se Schwarzenbergem.

Zatímco tehdy, v kůži „nezávislého komentátora“, jsem jednoznačně stranil knížeti (přiznaně, tedy do jisté míry férově), nyní sleduji souboj důstojných mužů skutečně nestranně. A mé sympatie mají oba dva.

I největším škarohlídům, kteří šířili zprávy o jeho rakovině a popelavé tváři, propadající se do Chárónovy říše, ukázal Zeman, že je pořád, aspoň duševně, bleskový, vtipný, ironický a chytrý. To, jak zareagoval, a teď dovolte, abych byl genderově nekorektní, na snědší čůzu s nevelkýma kozama ven, i to, jak komentoval první kolo, svědčí o tom, že je pořád politicky v olympijské formě.

Jiří Drahoš zvládl svůj „politický“ start skvěle. „Politický“ je v uvozovkách proto, že šéfovat kupě vědců je možná těžší než šéfovat celé zemi. Zkušeně přesvědčil lid, který nenávidí Zemana, ž on je právě onen z nebe seslaný „antizeman“, který nás zachrání ze žravých chřtánů žluté Číny a rudé Rusi.

Souboj těchto letitých pánů bude určitě skvostná podívaná. Tak si ji nenechme zastřít nenávistí, předsudky a blbostí, které nám servírují média. A do které se pod jejich vlivem občas sami vžijeme.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

Psali jsme: Martin Komárek: Babiš a jeho zbytečné prohlášení Martin Komárek: Olafe, Olafe, co v tobě přebývá? Martin Komárek: Jak se rok 2017 zapíše do budoucnosti Martin Komárek : Jednací řád sněmovny je blbý a nedemokratický

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV