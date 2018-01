Martin Komárek: Olafe, Olafe, co v tobě přebývá?

O Zemanovi má komentátorská obec jasno: je to alkoholický stařec, který brzy umře a pokud ne určitě si to zaslouží. Ohledně zprávy speciálních evropských vyšetřovatelů stran Čapího hnízda se spekuluje. Pravdu zná jako obvykle jen Kalousek. Zpráva prý prokazuje kriminální čin.

Zveřejnění tří odstavců, které říkají jen to, co se šuškalo, na tom nic nemění. Ale co další stránky? Co se tam skrývá? Nejspíš nic, co by Babišovi přitížilo.

Předně budiž poznamenáno, že jsem pro zveřejnění celé zprávy. A myslím, že včera bylo pozdě. Na druhou stranu se neděsím, že by byla zašantročena. A nejsem jak na trní. Pár dní sem, pár dní tam. Představa, kterou sdílejí dokonce někteří takzvaní politologové o tom, že znalost zprávy může nějak ovlivnit poslance, kteří budou vydávat či nevydávat Babiše a Faltýnka vyšetřovatelům je absurdní.

Poslanci budou posuzovat výhradně žádost českých vyšetřovatelů. A ti viní Babiše z rozsáhlého podvodného spiknutí a Faltýnka z pomahačství. Pokud tedy Olaf nenašel pod výběhem lemurů zakopanou mrtvolu, nemůže oběma stíhaným uškodit.

Dovolím si poněkud riskantní spekulaci: V trestní věci zpráva Olafu stíhaným spíš pomůže. Vycházím pouze z nepřímých důkazů a souvislostí, jsou však dosti přesvědčivé. Veřejnost už „ví“, že Čapák neměl dotaci dostat. Odpovědnost za ni převezme Česko.

Představme si, že je ve zprávě sousloví „dotační podvod“. Sázím teriéra proti prezidentským nadějím Petra Hanniga, že by to už vyřvávali supi na všech střechách.

Pokud připustíme pravdivost obou premis, a sice, že dotace neměla být udělena, ale žádný podvod není zmíněn, dojdeme k závěru, že Olaf je mnohem opatrnější než horlivý domácí vyšetřovatel. Firma žádající evropské peníze je dostala proti pravidlům. Je to vina její a vina těch, kdo jí v rozporu s pravidly peníze přiklepli a několikrát to po sobě překontrolovali.

Už dlouho se o této možnosti mluví: velká firma chtěla maximalizovat zisk a přišla s fintou, na hranici zákona a za hranicí obecné slušnosti. Ostatně málo se dnes připomíná to, že Andrej Babiš poslal ne náhodou padesát miliónů korun na dobročinné účely, když aféra vypukla.

O tom jestli smí být člověk, který se případně účastnil finty, v politice ovšem rozhodují voliči, nikoli jeho konkurenti nebo státní zástupce.

Samozřejmě by byl mnohem lepší, kdyby závěry zprávy už byly zveřejněny celé a já nemusel takto namáhat své malé šedé buňky. Zatím se nám mnohé tají.

Pokud ale známé Kalouska, můžeme být v klidu. Pokud on mluví o zločinu, Olaf určitě ne.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

Psali jsme: Martin Komárek: Zeman v kabelce paní Babišové Martin Komárek: Jak se rok 2017 zapíše do budoucnosti Martin Komárek : Jednací řád sněmovny je blbý a nedemokratický Martin Komárek: My, mizerové, slavíme Ježíška

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV