Milan Barna: Moderní měnová teorie na obzoru. Máme se bát?

Když jsem si minulou sobotu přečetl v Lidových novinách článek Jaroslava Borovičky nazvaný Nebezpečnější než Marx, který pojednává o tzv. moderní měnové teorii (Modern Monetary Theory; dále jen MMT), a řídké vlasy, které se mi hrůzou napřímily, opět poslušně ulehly, vrátil jsem se ke článku ještě jednou. V první části svého textu popisuje autor podle mého názoru nepříliš vědeckou teorii MMT (volně přístupné základní informace jsou přístupné v angličtině ZDE).

Hledejte Donalda Trumpa

V závěru výše zmiňovaného článku Borovička upozorňuje, že ačkoliv lze považovat MMT za silně levicovou, jsou její vývody v překvapivém souladu s chováním Donalda Trumpa. Krátce nyní připomeňme některé prezidentovy kroky v ekonomice: fiskální expanze v době rekordního ekonomického růstu, útoky na Fed a jeho nezávislost i snaha o jeho politizaci dosazením politických souputníků s pochybnou odbornou pověstí a podivnými ekonomickými názory. Opravdu se zdá, že Trumpova ekonomická opatření tuto novou „levicovou“ ekonomickou teorii silně připomínají. Co mají autoři a zastánci MMT s Trumpem ještě společné? Jsou to politická prohlášení namísto rovnic, neúcta k odborníkům a představa, že se dá verbálně odůvodnit (hezky česky: „okecat“) téměř všechno. Vraťme se nicméně zpět k MMT. Svět snad udělal už dost negativních zkušeností na to, aby se dokázal poučit alespoň v těch základních věcech. O některých problémech se dá samozřejmě diskutovat i mimo akademickou sféru. Jak známo, mezi akademiky můžete teoretizovat i pochybovat o všem, což se může týkat například i optimální výše a struktury zdanění nebo rozsahu sociálního státu. Navrhovat však zcela vážně zrušení centrální banky a tištění peněz bez omezení, aby se zaplatilo všechno, co si tlak „lidu“ prosadí nebo co napadne politiky, je už opravdu „přes čáru“. Příkladů minulých i současných hyperinflací a následných strádání „obyčejných“ lidí už máme bohužel dostatek. Nemyslím, že je bezpodmínečně nutné vyrábět další.

Nechají si zničit prosperující ekonomiku?

Jak vysoké je nebezpečí, že v příštích amerických volbách bude zvolen silný příznivec této teorie a současně se do Kongresu dostane dost jeho straníků na to, aby mu umožnili takový „šílený“ experiment uskutečnit? Podle mého názoru jde o velmi nízké riziko, a to i přes Trumpovu snahu znevážit „odborníky“ (ekonomy, zpravodajce…). Američané totiž stále odborníkům věří. Při nemoci chodí k lékařům a ne k zaříkávačům a auta si dávají opravovat v dílnách a ne od nezaměstnaných psychologů. Nejsem příliš velkým obdivovatelem Spojených států, ale jsem přesvědčen, že jejich občanům zůstává dosti zdravého smyslu pro realitu a nenechají si zničit velmi dobře prosperující ekonomiku, třebaže by se v současné době mohlo zdát, že se ji prezident Trump snaží zaplést do nezvladatelného počtu ekonomických i politických konfliktů.

