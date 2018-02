Milan Faltus: Němci o Zemanově vítězství

Výskyt přídavného jména proruský se objevoval často. Např. týdeník FOCUS ho umístil přímo do titulku svého povolebního článku (FOCUS: Proruský kandidát Zeman opět zvolen českým prezidentem, DIE ZEIT: Těsné vítězství přítele Ruska). To vyvolalo živou polemiku mezi čtenáři v tom smyslu, zda je lépe být přítelem nebo nepřítelem Ruska.

Vybral jsem po čtrnácti příspěvcích z elektronických verzí novin DIE ZEIT, FOCUS (Německo) a DER STANDARD (Rakousko). Příspěvky, kde volbu Zemana chválí, jsou označené hvězdičkou.

V souhrnu čtenáři / autoři příspěvků Zemanovo vítězství převážně vítají, hodně diskusních příspěvků se ovšem více než českým prezidentem kriticky zabývá Evropskou unií jako takovou nebo vztahem Německa a USA a otázkami s tím souvisejícími.

Pro srovnání názorů jsem vybral stejný počet příspěvků kritických i pochvalných jako kdyby početně byl poměr 1:1.

Čtenářská obec internetových verzí DIE ZEIT, DER STANDARD a FOCUS hodnotila většinou Zemanovo vítězství z hlediska migrace.

Miloš Zeman je proevropský

Chce, aby Evropa zůstala, jaká je, jak ji většina občanů zná a miluje. Zeman odmítá politiky jako je Merkelová, Schulz, Juncker a Co., protože by jejich představa o Evropě během jedné generace znamenala nezvratné odevropštění. V tomto smyslu je pro Zemana označení proevropský zcela trefné. K nadpisuProruský kandidát Zeman … je třeba poznamenat, že Rusko je stále součástí Evropy a také jí zůstane. I v tomto smyslu je politika Miloše Zemana, která má za cíl dorozumění s Ruskem v evropském ohledu, příkladná.

Pozdravy z Porúří

Škrtnout dotace

Když populisté, kteří vedou stát, nadávají EU a Západu, musí jim EU škrtnout dotace. Proč má západní plátce daní klopit a nechat si ještě jako poděkování nadávat. Teprve až nebudou z EU plynout žádné požitky, poznají snad i nejreakčnější voliči, jaké idioty zvolili. To platí i pro Polsko a Maďarsko.

Lidem v zemích jako Česko

…Maďarsku, Polsku nebo Rakousku můžeme jen závidět, protože jejich vlády dělají politiku PRO vlastní obyvatelstvo. O tom si v Německu můžeme nechat bohužel jen zdát …

Inkasovat peníze a …

Moc hezké, v Bruselu inkasovat peníze a být vazalem pana Putina. Mám dojem, že u EU v Bruselu hodně klesli, Je na čase to bruselské monstrum radikálně zeštíhlit.

Proruský kandidát *

ČEŠI volili, to bychom MY měli respektovat. Trochu jim závidím, jelikož se rozhodli pro toho, kdo jim připadá vhodnější. Že se Zeman jako Evropan zastává dobrých vztahů k Rusku, jehož nejpočetnější populace se skládá z Evropanů, je dobrým důvodem, proč pogratulovat našim chytrým sousedům k jejich volbě.

Zapomněli na vlastní dějiny

Češi zjevně zapomněli na vlastní dějiny. Teď se mohou těšit, že zase brzy uvidí ruské tanky zblízka. Jak už říkal Einstein, bez hranic je jen vesmír a lidská hloupost.

Srdečné blahopřání *

Pane Zemane, chraňte dále Vaše hranice, máte pravdu, žádná země v Evropě by neměla přijímat ty spousty arabských antisemitů, to nedopadne dobře. Zamýšlíme se nad tím, že budeme emigrovat do Česka.

I to je demokracie

Opět jsme svědky toho, že jednoduchá a méně vzdělaná většina vyřadí přemýšlející vzdělané lidi. Ale i to je demokracie. Tak jako zde v Německu, ale i v EU volí lidé obrácení do minulosti strany a demagogy, kteří nepovedou společnost do budoucnosti. Je to tragické, když se přemýšlí ideologicky a ne realisticky a s výhledem do budoucnosti.

Velmi dobře to pomůže *

demokratické debatě v Evropě. Bohudíky jsme společnost s různými názory ke stejnému tématu. V otázce migrace se Zeman zastává toho, aby Evropa bránila svoje hranice …, to jistě není špatná věc, Evropa přijala mnoho milionu ilegálních přistěhovalců ze třetího světa a měla by se intenzivně zabývat začleněním těchto lidí. Je absolutně nepřijatelné, aby paní Merkelová & Co rozhodovala a zbytek Evropy se musel podřídit, to už jednou pěkně zkrachovalo. Potřebujeme demokratičtější společnou Evropu, ve které se rozhodne, kdo a jak se může přistěhovat! Liberální Kanada je příkladem, jak se dá inteligentní imigrace plánovat a řídit! Liberální Kanada je příklad, jak se dá inteligentní imigrace plánovat a řídit!

Transfery

To je tedy naše "solidární společenství" EU. Stojí blíže Rusku, ale ve společenství transferů rádi použijí peníze z EU! EU, ve které rozdáváme peníze plnými hrstmi! Čím více peněz německých poplatníků se vydá, o to lépe se nám daří! To je přeci logické, pokud věříme naší vládě.

Hotovo

Češi si zvolili tohoto muže a hotovo. Nám nepřísluší to nějak kritizovat. A pokud nebude tancovat podle píšťalky globalistů, Čechům k tomu gratuluji.

Dobrá práce

Pan Putin zase jednou odvedl dobrou práci. Ale "vměšování" přijde v dalším článku. U časopisu Focus postrádáme zprávu s nadpisem: „Proamerický šéf Siemense zavírá podniky v Německu a stěhuje výrobu turbín do USA“. Když už tak už.

Citát od Zemana:

„Když žijete v zemi, ve které jste potrestán za rybaření bez rybářského lístku, ale ne za ilegální překročení hranic bez platného cestovního pasu, pak máte plné právo říci, že této zemi vládnou idioti.“

Kdyby se Zemanovým slovům věnovala patřičná pozornost, nebyli by svobodní ve Vídni ve vládě! (Strana svobodných FPÖ je považována za extrémní pravici).

Odhlásili se

Bohužel se Češi úplně odhlásili ze světové politické/hospodářské scény. O tom, proč se tak stalo, by se daly napsat knihy, kdyby je někdo napsal, resp. četl. Připíjím tedy půllitrem Prazdroje, který vlastní Japonci!

Švejk rozhodl

Pro Českou republiku je MZ v současnosti to nejlepší!

Brusel a kníže Schwarzenberg by bývali měli raději protikandidáta, ale lid rozhodl ve švejkovské tradici jinak.

Afričané do Česka

Politik se tedy má orientovat podle předsudků průměrného obyvatelstva a ještě ho i popichovat?"

Udělat hlavním tématem předvolební kampaně migraci v zemi, do níž se nikdo přistěhovat nechce???

Sázím se, že v Africe jsou už připraveny miliony dobrovolníků k emigraci do Česka. A navíc by se tam rádi vystěhovali, i kdyby nedostávali sociální dávky.

Neutrální

Je to špatný vtip, že politický vývoj v sousední zemi je prakticky ignorován.

Zato se každé Trumpovo říhnutí dostane do hlavních titulků. Považuji to za přihlouplé.

Rozdělená země *

Citát z článku:„… výsledek této prezidentské volby dokládá, tak jako předchozí parlamentní volby, rozdělení země: Zeman dostal 51,4 procent hlasů“.



Rozdělení země? Protože to bylo tak těsné nebo proč? Byl to volební boj, sem tam prostě tvrdý – tak jako jinde.

Jak rozděleno je vlastně Německo s oblastmi, kde vyhrály AfD, SPD, CSU nebo CDU? Jak to je s Rakouskem nebo USA? Všechno rozdělené země?

Ztráta smyslu pro realitu

Volební plakát ukazuje, že Zeman úplně ztratil vazbu na realitu. Zvolit migraci za hlavní téma volební kampaně v zemi, do které se sotva někdo chce přistěhovat. Za pár dní jsou volby v Nepálu, jsem zvědav, jestli se bude tam debatovat o tom, jak zemi ochránit před tsunami.

Milejší

Mně by byl v Německu milejší Zeman než Steinmeier (německý prezident).

Divím se

To máme Čechům gratulovat k vulgárnímu propitému panslavistovi?

Divit se tomu člověk snad ještě může?

Bez démonizace

Místo abychom takové osoby démonizovali, měli bychom v první řadě akceptovat, že to prostě byla demokratická vůle lidu. Potom bychom se měli intenzivněji zabývat tím, proč většina obyvatelstva takto volila. Pak přichází něco hodně obtížného, čeho je schopno jen málo lidí - sebekriticky se zabývat vlastním stanoviskem!

Ale právě to EU nadále vehementně odmítá. Pokud se nereformuje a nedemokratizuje, pak bude tento kurs nepřátelský vůči EU dále pokračovat, dokud se EU nerozpadne. Momentálně bohužel je velmi málo naděje, že se něco změní.

To píši proto, že mně mnohovrstevné obyvatelstvo Evropy a společný projekt Evropa leží na srdci.

Stabilizace po čínsku

Zeman v interview se státní čínskou televizí polichotil tamějším mocipánům: Česko se prý může od Číny „při stabilizaci společnosti ještě hodně naučit".

Kvůli takovýmto prohřeškům Zeman od svých kolegů ze západních zemí EU nedostával skoro žádná pozvání.

Ano, protože se chlapec z plakátů Macron momentálně vůči Číně chová úplně jinak. Ten se na Čínu jen lepí. Samozřejmě na základě pevných hodnot a jen aby pomohl Africe.

Gratulace

Gratulace vítězi voleb prezidentu Miloši Zemanovi. Posílení národní identity a zachování vlastní kultury jsou dnes důležitější než kdy jindy.

Multikulti je passé, což bohužel pár lidí ještě nepochopilo.

Trpaslíci

Kdy konečně všichni tihle trpaslíci ohlásí, že vystoupí z EU? Ať si založí vlastní EU nebo založí s Ruskem velký svaz autokratů. Já je nepotřebuji.

Proč německé vynechal?

"… a opět opakoval, že "čeští novináři jsou idioti".

Po přečtení tohoto článku si říkám, že zbytečně vynechal novináře německé.

Vtip večera

"Rusko bude v dohledné době nejsilnější hospodářství v Evropě."

To byl nejlepší vtip večera. Gratuluji a přeji s Putinem, Zemanem & Co ještě hodně legrace!

Pan Zeman

Je politikem, který se ztotožňuje se svými krajany a mluví jasnou a zřetelnou řečí. To od našich rudo-zelených politiků, kteří nechápou souvislosti, asi očekávat nemůžeme.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

Psali jsme: Milan Faltus: Kapr s knedlíkem v Praze a v Karlových Varech Milan Faltus: Vánoční „positive news" z Černošic Milan Faltus: Nevážně - Po volbách jak po výprasku, u nás i u sousedů Milan Faltus: Ještě vzpomínka na německé volby - Schulz v Karlíně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV