Milan Knížák: Jděte už do pr**le se strašením

Posílám vládu a státní úřady do pr**le. Vyvolávání strachu je to nejhorší. Naše média jsou hloupá a nezodpovědná. Česká televize od rána do večera straší covidem. Mluví se o tom, že bude mrtvých tolik, že je budou muset zmrazovat a přitom jsme v počtu zemřelých na milión až 63. na světě. Pokud vím, např. Belgie je třetí a USA desáté. Hlavně, že se podařilo zmrazit demonstrace a vnutit lidem pocit strachu a nejistoty opakovaným strašením. Nejhorší je, že to zasahuje mladé lidi, kterým to ovlivní život tak jako starší generaci neodstranitelně poznamenala komunistická totalita.

Zavřením škol jsou neúměrně zatěžováni rodiče. Ti vzdělanější a odpovědnější se snaží s dětmi pracovat i když i pro ně je to velmi obtížné. Ta lhostejnější a méně vzdělaná část populace na to kašle a ani by to neuměla. Je to velké ohrožení vzdělávacího procesu.

Vláda krachuje ve všech svých krocích. Výjimky jsou šité na míru. Květinové obchody mají otevřeno, poněvadž Babiš podniká i „v květinách“. Ministr zdravotnictví, kterého vydávají za odborníka, také podniká a je tudíž ve střetu zájmů, ale to je v naší vládě normální. Prohlášení o tom, že Prymula je odborník mně připadají směšná. Co ti ostatní odborníci, kteří mají jiný odborný názor? Lidé inteligentní a vzdělaní se nechovají jako sekerníci, ale diskutují o problémech, pochybují, hledají řešení a především ctí pravdu.

Zeman žádal pro sebe výjimku. Na druhé straně nabádá k omezením a dává vládě požehnání. Kde to žijeme? V nové totalitě?

Mohl bych vyjmenovávat prohřešky naší vlády do nekonečna. Chci pouze zdůraznit, že to, co se děje dnes, bude mít velký vliv na naši budoucnost. To, že vláda i média lžou, že absolutně zklamal Parlament, že opozice se podílí na strašení, považuji za nehorázné a velmi nebezpečné.

To, že většina populace tomuto strašení podléhá je smutné a tragické.

Jděte už konečně do pr**le!

Milan Knížák

