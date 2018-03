Milan Knížák: Začínám pochybovat o základních hodnotách lidského bytí

Vážená paní hejtmanko Vildumetzová,

dozvěděl jsem se, že se na Vás s dopisem obrátil jakýsi mgr. L. Kazda, který zastupuje ruskou občanku Oksanu Gunter a v tomto dopise mě hrubě osočuje a dehonestuje mojí osobnost a mojí dosavadní práci.

Budu se bránit všemi právními prostředky, které náš demokratický systém nabízí, ale chci upozornit, že to, co se v Karlových Varech děje a co je obsahem advokátova dopisu je bezprecedentní útok na demokratické hodnoty k nímž jsme se po r. 1989 přihlásili.

Považuji za absurdní, aby si cizí státní příslušnice dovolovala rozhodovat o našem hodnotovém žebříčku. A v dnešní době je to zvlášť opovážlivé, když si uvědomíme, co se právě v Rusku odehrává.

Jsem přesvědčen, že byste měla tvrdě odmítnout podobné pokusy a dát jasně najevo, že si naše hodnoty ochráníme.

Pracoval jsem pro Český stát na vrcholných kulturních pozicích. Mimo jiné jako profesor a rektor vysoké umělecké školy a jako generální ředitel Národní galerie v Praze (12 let ve funkci), která střeží náš kulturní poklad.

Český stát mě ocenil řadou nejvyšších vyznamenání za mojí uměleckou i pedagogickou činnost.

Nedovolím, aby byl v mé osobě hanoben náš suverénní stát.

Za totality se mě snažili umlčet a už od r. 1966 jsem byl evidován jako nepřítel socialistického zřízení, poněvadž jsem již v té době patřil mezi vrcholy světové avantgardy.

Považuji tuto bezprecedentní kauzu vyvolanou ruskou občankou za hrubé narušení mé osobní svobody, urážku na cti i útok na kulturní integritu našeho státu.

Pro Vaši informaci Vám sděluji, že díla o kterých se zmiňuje výše citovaný dopis vznikla v roce 1990 a byla od té doby několikrát vystavována a publikována u nás i v cizině. Při mé výstavě ve známé galerii Traklhaus v Salzburku byla ilustrace k nové bibli jako jediné vyobrazení na pozvánce, která byla rozesílána.

Celá situace se mi jeví tak absurdní, že začínám pochybovat o základních hodnotách lidského bytí.

Zdraví

Prof. Milan Knížák, Dr.A.

Zdroj: milanknizak.com

