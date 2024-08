Mira Třebická: Marek, Nora a David

Objektivně musím ale říci, že Marek Wollner byl vždy stoprocentní profesionál, s reálným úsudkem, citem pro detail, s buldočí povahou. V České televizi jsem strávila při doprovodu svých nadřízených hodně času. A vyslechla toho hodně o redaktorech, moderátorech, pořadech, kdo s kým ano, kdo už s kým ne, případně co se v nejbližší době vztahově rodí. S čistým svědomím

mohu říci, že Marka Wollnera nikdy neprovázela pověst sexuálního predátora. Když jsem se o tomto obvinění před více než rokem dočetla, musela jsem se smát. O Markovi se v České televizi říkalo, že je tvrdý šéf, který se umí za své podřízené rvát. Noru Fridrichovou jsem osobně neznala. O Noře Fridrichové se ale v ČT také mluvilo. Ale pověst, která ji provázela, byla o něčem jiném. Jak to zaobaleně říci - o Noře se mluvilo především v kontextu, že se jí líbí pánové z České televize, a že se jí jich líbí hodně.

Přeskočím fázi, kdy jsem se za břicho popadala, že sexuální harašení dopadlo na Marka a ne na Noru, navíc že se o to zasadila Nora, ta Nora, které se ti muži tak moc líbí. Další vývoj ale už k smíchu nebyl. Když už se neví, jak se zbavit nepohodlného člověka, vytáhni na něj sexuální obtěžování, z toho už se nevyhrabe. A to se taky Marku Wollnerovi stalo.

V tuto chvíli by mě zajímalo - jak se opravdu cítí Nora, ta Nora, která to vše rozpoutala? Pominu fotografii z prázdninové plavby v Chorvatsku, ocenila bych fotografii Nořiny duše. Šla by do toho znovu, nebo zpytuje svědomí, a kdyby to mohla vzít zpět, sakra ráda by to udělala? Smutný příběh, kdy jeden z aktérů nakonec najde smrt, jakou rozdával.

A ještě David, David Vondráček

S Davidem Vondráčkem jsem se setkala při natáčení dokumentu o mém strýčkovi, evangelickém faráři pplk. Janu Jelinkovi, českém Oscaru Schindlerovi. David natočil nádherný dokument - příběh mého strýčka, který riskoval svůj život a pomáhal. Zachránil na dvě stovky lidí. V té době se David potýkal s celou řadou svých problémů. Byla jsem svědkem toho, kdy mluvil se svým

šéfem Markem Wollnerem, děkoval mu za jeho pomoc, za to, že ho zachránil před nejhorším. Četla jsem jejich vzájemné sms. V poslední době jsem ale také četla vyjádření Davida Vondráčka směrem k Marku Wollnerovi a já se ptám proč, proč ta nenávist k člověku, který mu doslova zachránil život? Všichni zúčastnění ví, o čem mluvím.

Jsem už stará a je mi to všechno líto. Proč Noro, proč Davide?