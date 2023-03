Miroslav Josef Bezecný: Byli jsme a budem

reklama

Mladá generace je masivně zmanipulována. Co nás tedy čeká? Moji rodiče a prarodiče každý večer poslouchali rádio Svobodná Evropa, a všemu svatě věřili. Jaká byla masivní propaganda této vysílačky? (Napsal bych štvavé vysílačky, ale to by mě "demokraté" ukamenovali.) Celá západní Evropa, a především Amerika, velice prý miluje Čechy a Českou republiku, a prý čekají jen na to, abychom se zbavili jha komunismu. Potom nás prý okamžitě přijmou do své otevřené náruče. Jak to dopadlo? Přijmuli nás, ale otevřenou náručí nám jen ukradli, co mohli. A na to, přijmout do své "otevřené náruče" i lidi České republiky jaksi zapomněli. Kolik je v České republice českých firem? I ten zbytek musí mít anglické názvy, aby, údajně, na trhu uspěl. Co s tím dál? Máme v republice dost a dost Škodů, Šustalů, Kolbenů, Daňků, Divišů, Veverků, Křižíků a dalších a dalších. A tak se začne zase od začátku. "Na koleně" kdesi v garáži, maličké dílničce, v kuchyni. A opět bude svět jen koukat, co ti Češi zase vymysleli. Za květnového pražského povstání se zpívala písnička: "Byli jsme a budem, ať to slyší svět, nikdo nás nezdolá. Vedle sebe půjdem, ale nikdy zpět, až nás vlast zavolá".

Miroslav Josef Bezecný

Psali jsme: Miroslav Josef Bezecný: Je ještě vůbec něco, co nezdražilo? Miroslav Josef Bezecný: Sláva vítězům, čest poraženým Miroslav Josef Bezecný: Se Sovětským svazem sneseme mír na zem Miroslav Josef Bezecný: Souhvězdí žab se pozná velmi lehce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.