Miroslav Josef Bezecný: Zdražuji, zdražuješ, zdražuje, zdražujeme, zdražujete, zdražují...

To nikdo nečekal. A v podstatě, ze dne na den, přišli o závratné zisky. A státe plať - jsme chudí! Nemáme peníze! A stát platí. Nebyl to ale stát, ale my všichni. My všichni jsme doplácely na marnotratnost těch "nejskvělejších". Jsou to naše peníze. Ne vlády. Ne státu. Proč nešetřili? Proč nepamatovali na "zadní kolečka"? Proč by to dělali? Je přece povinností nás všech, se o ně postarat!! Jsou to přece "ONI".

A oni nám to vrátí. Vrátí nám to tím, že masivně zdražují. Je to přece naše vina, že jsme se o ně nepostarali. Že jsme jim nezajistili takovou životní úroveň, na jakou byli zvyklí. Nakonec ještě i covid je naše vina. A tak místo toho, aby nám projevili vděčnost a poděkovali nám, budou nás dále vysávat. Podle význačných a nejskvělejších ekonomů jsme prý hodně našetřili, když byly obchody zavřené. A tak inflace - podle renomovaných ekonomů - musí být masivnější. Zřejmě proto, aby z nás vymáčkli poslední peníze, které máme. Proč ale zdražují i supermarkety, které byly přece po celou dobu otevřené? A bez většího omezení prodávaly? Je snad náhoda, že mají všechny stejné ceny zboží? A stejně provádí i tzv. "akce". Nejedná se snad o zakázanou kartelovou dohodu? Co na to říká "Čojka" a ministerstvo obchodu? V tom naše vláda naprosto selhala. Chcete peníze? Dobře, budeme vás živit. Ale potom budete respektovat naše nařízení. A budete souhlasit s tím, že ceny bude regulovat vláda. Neočekáváme, že by se nám měli každé ráno klanět a děkovat, že jsme je živili. Ale místo poděkování zdražovat považuji za nehoráznost.

Za socialismu byla básnička: "Máme stranu a českou vládu, zdražili nám čokoládu. A ten strejda, co tam blafe, zdražil naší mámě kafe".

Miroslav Josef Bezecný, redaktor a publicista

