Miroslav Kulhavý: Proč ti „spravedliví“ v ulicích na celém světě nechávají islám bez povšimnutí?

Mnohé, proti čemu se v různých částech světa lidé protestně hrnou do ulic, islám obsahuje. Mužská nadřazenost, duhový průvod by se ani neseřadil, nekompromisní náboženská policie – po jejím zásahu lze také skončit na popravišti, cenzury není třeba – jakákoli diskuse o islámu je považována za urážku, která se trestá až smrtí, atd., atd. – a západní demokracie se již podřizuje; kritika islámu je cenzurována a aktér je postihován.

Když se podíváme do sólo regionů, tak USA je pro islám až ve třetí řadě; momentálně Amerika čelí protestům v ulicích kvůli smrti černého recidivisty po policejním zásahu. Prvotní, možná oprávněný protest, byl v mnohých městech záhy zneužit k bezuzdnému rabování, což dokladuje řada videí. Rovněž je scestné, když samozvaní aktivisti – pseudohistorikové protestují proti dřívějšímu otroctví, m.j. aktem bourání soch a vyžadováním omluvy „bílého muže“. Ve své nevědomosti bourají i sochy amerických velikánů, kteří se silně angažovali při procesu zrušení otroctví.

Jsme-li u té nevědomosti, dostal se mně do ruky statistický údaj, jaké by to bylo, když by USA přišly o všechny Afroameričany; např.:

snížení populace o 12%, snížení počtu vězňů o 48%, snížení počtu pacientů s AIDS o 65%, vzrůst prům. IQ o více než 7%, snížení počtu pacientů s kapavkou o 69%, snížení počtu příjemců soc. péče o 52% a dalších asi 10 údajů. (Jak by asi dopadla podobná statistika u nás, kdyby nás opustili cca 2-3% populace Rómů?).

Není od věci, aby se potomci býv. otroků zajímali o současnost a o své bratry v Africe, kde jsou jich tisíce prodávány do otroctví a to převážně do islámských zemí. A nebo se vrátili do historie, kdy v době vývozu otroků do Ameriky bylo stejné, spíše větší množství otroků zajišťováno pro islámské země. Není také od věci připomenout, že v té době upadal v nemalém počtu do otroctví i bílý muž – výstižně o tom informuje z vlastní zkušenosti Thomas Pellow, unesený piráty ve svých 12 letech, jehož zápisky zpracoval do knihy „Bílé zlato“ Gilles Milton.

Přesuneme-li se do našeho regionu, je záp. Evropa jasným dokladem, že islám není obohacením evropské kultury. Žádná asimilace se konat nebude; ostatně to dnes již veřejně vyhlašují vůdčí hlavy islámem pomazané. Dokladem jsou dnes již stovky nogo – zones, kde je uplatňováno – evropským soudem zakázané – islámské právo šaria.

Vedle aktuálního koronaviru se u nás media (ČT vtom vyniká!), politici, novináři, část umělců, část akademiků a další, zabývají nebezpečím z Ruska, z Číny, situací v Bělorusku, ale také barevným srocením na Vltavě po taktovkou Pirátů a kdo ví čím ještě, ale nebezpečí islamizace nikdo (až na světlé výjimky) nezvedne. Proč asi?!

A jak se chová EU? Pod taktovkou Německa není schopna zabránit dalšímu a dalšímu přísunu muslimských běženců, k radosti přepravní mafie za tiché spolupráce příslušných neziskovek. Dlouhodobá snaha nacpat tisíce příslušníků muslimské páté kolony na Východ při německém předsednictví jistě zesílí. Nějaká podpora Řecka, jak při ochraně hranice, tak aktuálně při hrozícím konfliktu s Tureckem, se nekoná. Kde jsou masívní demonstrace těch „spravedlivých“ proti nehoráznému pirátskému konání Turecka při loupeživých nájezdech na ropná naleziště na cizím území?!!

Aktuálně se v českých končinách islám přihlásil rozhodnutím soudu přiznat panu Sáňkovi, bývalému šéfovi pražských muslimů, další odškodnění za stíhání ve věci šíření nenávistné ideologie v podobě knihy „Základy tauhídu“. Nalejme si čistého vína a pojmenujme, co tento akt znamená. Stejně tak, jako v případě stíhání ředitelky zdravotní školy paní Kohoutové za údajné nepřijetí muslimky ke studiu, i zde se soud za každou cenu VYHNUL posouzení toho, jak je islám se svými tezemi neslučitelný s demokratickými principy, ač to celosvětově veřejně hlásá a proto jako takový nemá právo LEGÁLNĚ v demokratické společnosti existovat.

Ta soudní obezlička se jmenuje NÁBOŽENSTVÍ a soud vůbec nezajímá, co je jeho náplní. Pro názornost – kdyby nacistická ideologie, jejíž podstatnou součástí byla nadřazenost árijské rasy a všechny zločinné skutky z toho plynoucí by měli nálepku NÁBOŽENSTVÍ, rozhodoval by soud obdobně? Vždyť jednou ze základních tezí islámu je nadřazenost muslimů nad všemi jinými lidmi, trvale je vyhlášen boj proti všem jiným náboženstvím a káfirové (nevěřící) jsou ta poslední lůza na úrovni otroků! Veškeré konání muslimů v Evropě za posledních 70 let nastavuje zrcadlo soudnímu pokrytectví a srabáctví na úrovni vlastizrady.

Kdo by pochyboval o zločinném vztahu islámu k demokracii, stačí, když si probere statistiku tisíce útoků muslimů na ženy, křesťany, židy a vůbec na sekulární společnost (faktem je, že cenzura pracuje a údajů je stále méně a méně). Ve srovnání s tímto - málo vážení chvilkaři a další – je handrkování např. kolem ministryně Benešové nebo Babišův střet zájmu jen lehká rýma! Proč od vás všech, t.z. spravedlivých, kteří chtějí napravovat křivdy světa, nezazní na Václaváku nebo na Letné, že islám je v demokratické společnosti jako kůrovec v českých lesích?!

Já vím, je řada muslimů, kteří – byť je to proti některým koránským veršům – odmítají násilí. Otázka zní: jak se budou chovat, koho budou volit, až se svým počtem začnou vyrovnávat té nemuslimské majoritě?

Vedle postupující islamizace Evropy, v jejímž důsledku již vstupují muslimové v některých záp. zemích do státních orgánů, jsou problémy, pro které chodí lidé do ulic, jen špatnou zastírající clonou skutečného největšího nebezpečí, m.j. plynoucí i z našeho členství v EU. Je přímo výmluvné třídící hledisko, že ten, kdo by uvítal několik tisíc muslimských, třeba i ekonomických běženců v ČR (např.:Drahoš, Schwarzenberg, Rozumek, Piráti a další) má pohotově v rukávu pro ty, kteří takovou možnost zásadně odmítají, řadu dehonestujících nálepek.

Vážení občané – voliči, problém s islámem v Evropě, potažmo v ČR, sílí a proto by neměl být v portfoliu bodů, dle kterých se rozhodujete u voleb, někde na konci seznamu. Zvláště prvovoliči a vůbec mladá generace by se měla s tezemi a cíli islámské ideologie seznámit; např. Piráti jsou z tohoto pohledu nevolitelní; stejně tak TOP 09, STAN a další. Ano, bude to obtížné rozhodování, ale jednostranný aktivismus na náměstích nás nespasí.

