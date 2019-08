Miroslav Kulhavý: S ústupem křesťanství upadá i tradiční rodina?

Jakou má dnes klasická rodina pomyslnou, ale i faktickou vlajku? Černou? Nebo neviditelnou? Že by žádnou? To by byl malér; co tam jen na magistrát samolibý Hřib místo té roztančené duhové vyvěsí?!

Kdyby žádnou, pak to bude očividná 96% diskriminace! Asi mu stačí ta jejich pirátská a jeho bukanýři si už vyhlédli obchodní loď k vykradení – tu Plynárenskou. Slouhové Pospíšil a Čižinský u vesel a zdredovaný v koši na stožáru ukazuje směr! Diskriminace už ostatně je v podobě malé podpory těch, co odedávna zajišťují lidskou existenci – muž a žena v páru + potomstvo - dnes s vnímáním pod pojmem „klasická rodina“.

Nesouhlasím s vulgárním napadáním spoluobčanů s jinou sexuální orientací. V různých článcích, zvláště po duhové akci v centru Prahy, je patrné, že při snaze se co nejpřesněji vyjádřit, je obtížné formulovat názor a neublížit.

Na druhou stranu nelze dát rovnítko mezi klasickým párem a těmi stejnopohlavními tak, jak je požadováno. A už vůbec je nepřijatelné nazývat svazek dvou mužů nebo dvou žen manželstvím. Nechci příliš glorifikovat pojem „manželství“ jako posvátné, ale jak historicky, tak i fakticky jednu výsadu spojení muže a ženy má; zajišťuje předpokládaným potomstvem to nejpodstatnější: samotnou existenci lidské populace, což se u stejnopohlavních párů předpokládat nedá.

Proč v titulku zmínka o křesťanství? Člověk nemusí být věřící a přesto by osvojení si některých křesťanských zásad, zvláště u pojmu manželství, společnosti prospělo. Dnes řada mladých spolu žije tzv. na psí knížku, často se zdůvodněním snadnějšího rozchodu. A právě zde je na místě připomenout slib manželský: …v dobách dobrých i zlých…. A hned se vkrádá otázka: umíme překonávat partnerské krize? A co příprava – škola; myslím, že výchova k rodičovství je značně podceňovaná.

Vrátím-li se s nadhledem k barevnému průvodu, který před pár dny prošel Prahou, je nutné se ptát po účelnosti. Ti, kdož přijali lékařské dobrozdání, že homosexuálové a lesbičky mají úchylku vrozenou, vesměs uznávají, že je nepřípustná jakákoli persekuce, případný výsměch a že je na místě úředně legalizovat jejich vztah. Ale v žádném případě nelze mluvit o manželství, jehož základní výstup nejsou schopni naplnit. Pro takto informované občany se barevně na ulici pitvoří zbytečně. Jistě, zůstává ve společnosti menšinová skupina občanů, vesměs starších, kteří medicínský výklad sexuální úchylky neuznávají a jejich projev k této problematice je prosycen vulgaritami. Ty však žádný průvod nepřesvědčí; naopak jen vydráždí k nemístným projevům.

Přiznávám, že svůj názor mám ustálen již řadu let a proto jsem se detailně o náplň akce nezajímal. Lehce mě pak překvapila informace, že se v průvodu o svá práva brali také pedofilové! Tedy „ o svá práva“ – o jaká?? Nebýt odpovědný za sexuální napadání dětí, protože jsem vrozeně postižen?!! To snad ne! Právo mají na léčbu v podobě útlumových prostředků a pokud to nestačí, operace, a nebo patří do ústavu, tak jako jiní nevyléčitelně psychicky postižení a tím pro společnost nebezpeční. Nebo se musí počkat na jejich trestný čin?

Shrnuto, podtrženo: gayům a lesbičkám patří všechna občanská práva vyplývající z partnerství včetně nároku na dědění, info o zdrav. stavu v nemocnicích atd., ale v žádném případě ne možnost adopce a ne vztah pod titulem manželství. O chlapci se dvěma tatínky jsem zde už psal, kdy dva jeho vrstevníci mu škodolibě barvitě líčili, co dělají tatínci v noci.

Obecně – v přírodě se vyskytují anomálie a zvířata to řeší drasticky. Ale i u lidí existují společenství – islám – kde to řeší podobně. Euroatlantická demokratická uskupení mají ve vínku m.j. toleranci a humanitu. Řešení jsou na stole s možností drobných úprav, ale kdyby všichni nějak postižení pořádali nátlakové průvody, tak to bude spíše ke škodě věci. Stejně tak pojmout „Prague Pride“ jako průvod hrdosti – není být na co hrdý a jako oslavný karneval – není co slavit. Nebo slavíme nahotu, která je tomuto průvodu vlastní, popřípadě vášnivé líbání lesbiček apod.?

Barevný průvod není v Praze původní a tím je nutno konstatovat, že nemusíme přebírat ze světa vše, co se kde šustne viz. třetí verze veřejných záchodků, pojmenování dalších pohlaví apod. Je to jen zástěrka důležitějších a vážnějších problémů jako je migrace a s tím spojená islamizace Evropy, podnební změny a v neposlední řadě očekávaná recese při útlumu automobilového průmyslu. Rovněž sem patří ekologie, ale tu nějaká „Gréta“ plachtěním do Ameriky nevyřeší. K tomu všemu je potřeba zásadní výměna politiků v čele EU – po volbách do EU je tu pětiletý odklad; možná poslední.

A k těm hlavním problémům v celé Evropě, ČR nevyjímaje, jistě patří klesající porodnost; tu Afričan s nataženou dlaní a s islámem v hlavě nevyřeší. Tím nejpříhodnějším řešením je masívní podpora mladých rodin s dětmi včetně nutného zázemí v podobě dotované bytové výstavby a v neposlední řadě již zmíněná výchova k rodičovství. Kdyby v rámci propagace šel s tímto záměrem každý měsíc průvod českými městy, vůbec by mně to nebylo proti mysli.

Je na pováženou, že problémy tradiční rodiny jsou, vedle zájmu o minoritní barevný průvod, chudými příbuznými. Primátore Hřibe s duhovou vlajkou na štítě, co Vy na to?!

Miroslav Kulhavý

Psali jsme: Jste úplnej magor? ptá se Klaus ml. Petříčka. Účtuje s Prague Pride a Piráty. Cenzura? Té zabrání takto Prague Pride je jako První máj. Duhové bytosti mají všechna práva, ale aktivistům se nechce do fabriky. Nikdy se to nezastaví, varuje Petr Hampl Pedofilové na Prague Pride? Co si mají počít, když zjistí, že je přitahují děti, zamýšlí se advokátka Já na Prague Pride nikdy žádné devianty neviděl, je to kulturně vzdělávací festival. Většina lidí duhovou vlajku podporuje, vzkazuje odpůrcům pirátský poslanec Kopřiva

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV