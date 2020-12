Miroslav Kulhavý: Vymezit se vůči radikálům nestačí

reklama

Že je něco špatně nebo nedostatečně by kormidelníkům Evropy měl varovně zazvonit SOUHLAS t.z. UMÍRNĚNÉ MUSLIMSKÉ MAJORITY! Okamžitě je na stole otázka, proč mohou souhlasit s represí proti vlastním, když pro jejich násilné skutky proti nevěřícím psům lze najít oporu v Koránu? Čemu má posloužit to, že své bratry hodili přes palubu?! Tedy pověstné cui bono?

Odpověď je nasnadě a bude znít přesně v duchu dřívějších prohlášení muslimských politiků – jako třeba tureckého Erdogana : „Demokracie je vlak, který přiveze islám do Evropy.“ , nebo údajně libyjského vůdce Muamara Kaddáfího: „ V Evropě není potřeba válčit, dobudou ji vagíny našich žen.“ Přeloženo k minulému odstavci – potřebujeme klid a nenápadnost na trpělivé ukrajování z evropských zvyklostí a zákonů při trvalém navyšování počtu Alláhových oveček v muslimských komunitách.

Tedy logická otázka následuje a to bez ohledu na náročnost řešení; co je nebezpečnější pro euro-atlantskou civilizaci: teroristické útoky a nebo stále větší síla (i volební) muslimských komunit spojená s přílivem nových tváří?!!

Ta první varianta -islámský pošahanec, takto terorista, zralý do blázince, neb to lidské mu radikální imám z hlavy vymlátil a jsa na boží stezce s vidinou přímé cesty do ráje (55/70-74), koná hrůzné činy, které konkrétně zasáhnou stovky Evropanů ročně.

Druhá varianta, kdy trvale a zrychlujíc v čase narůstá počet muslimů v jednotlivých státech, má jen jedno vyústění: postupné přebírání zákonné moci se stále větším uplatňováním islámských praktik, ve finální podobě většinové uplatnění práva šária.

Povrchním pohledem se může varování před vývojem v příštích desetiletích jevit jako přehnané strašení. Je však způsob, jak si nalít čistého vína pomocí pohledu zpět (cca 60 let), tedy zdokumentovat si vývoj v celé Evropě a také si v závěru pečlivě zaznamenat současný stav v jednotlivých zemích s důrazem na rozdílný přístup jejich exekutivy na aktivity muslimské komunity, které se vymykají demokratickým zásadám.

V neposlední řadě je pro reálný pohled přínosné vzít do úvahy členění islámu do jednotlivých směrů a postoje islámského světa k systému řízení státu zvaném DEMOKRACIE (a to bez přívlastků). Rovněž jsou v zápětí na stole lidská práva sepsaná při OSN a i v evropském regionu. Pro zastřešení srovnání „velkých listin“ nemůže chybět „Káhirská deklarace“ z r.1990, pod níž se podepsaly všechny islámské státy a v jejím závěru je zdůrazněno, že všechny články dokumentu jsou opřeny o právo šária.

Zde je na místě připomenout, že ESPLP konstatoval, že šária popírá lidská práva a proto je její praktikování v evropském prostoru nepřípustné. To se týká i stovek „no go zones“ v záp. zemích, kde se v rozporu s platnou legislativou šária praktikuje. To, že policisté v takto zabraných území odmítají vykonávat policejní dohled v obavě o své zdraví ( nicméně se zjevným popřením svých povinností), jen dokumentuje NENORMÁLNÍ STAV v nezákonně trpěných islámských enklávách uvnitř demokratického státu.

Pro transparentní zdůvodnění návrhu řešení je příhodné předeslat, jaké postoje zaujímají někteří představitelé islámského světa: "Pro naši civilizaci není dobytí území ani okupace, ani rabování. Dobytí území vytváří nadvládu spravedlnosti, kterou Alláh přikazuje v dobytém regionu nastolit. Turecko si ve Středozemním, Egejském i Černém moři vezme to, co mu právem náleží... Pro uskutečnění tohoto cíle jsme odhodláni udělat vše, co je politicky, ekonomicky i vojensky nezbytné. Vyzýváme proto naše sousedy, aby to dobře uvážili a vyhnuli se chybám, které by zákonitě vedly k jejich zničení." — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, MEMRI.org, 26. srpna 2020.

A další „vejšplechty“ novodobého chalífy Erdogana:

Pro naši civilizaci není dobytí území ani okupace, ani rabování. Dobytí území vytváří nadvládu spravedlnosti, kterou Alláh přikazuje v dobytém regionu nastolit." "Náš národ především odstranil z dobytých oblastí útlak a nastolil v nich spravedlnost. Proto je naše civilizace dobyvatelská."

V roce 2018 označil předseda tureckého parlamentu Ismail Kahraman vojenskou ofenzívu Turecka proti severní Sýrii jako džihád. "Bez džihádu nebude žádný pokrok," dodal. (všechny uvedené úryvky jsou převzaty z Gatestone Institute)

Nutno připomenout, že Turecko je v rámci NATO náš „spojenec“, což je velká černá kaňka především USA. Rovněž EU se neumí k tureckému vydírání rázně postavit a podlézá mu miliardami eur. Další spojenec USA – Saudská Arábie není tolik slyšet, ale za to koná: v Evropě dotuje stavby mešit (nabídka úhrady za 200 mešit), podporuje Muslimské bratrstvo a na Dálném východě (v Indonésii velká mešita se školícím centrem pro nové Imámy) šíří svůj nejtvrdší islám – wahhábismus.

Poslední aktualita o aktivitách Turecka sděluje stížnost Řecka na vysílání záměrné naverbovaných Afričanů k řeckým ostrovům, které jsou již i bez „nováčků“ přeplněny. Spolupráce nejmenovaných neziskovek a i mafiánských šíbrů není překvapením. Turecko zjevně usiluje o válečný střet s Řeckem.

Řešení zcela jistě nespočívá v (divadelním) aktu semknutí; to je 100x snadnější než tvrdě uplatnit platné zákony. Je více než zřejmé, že uplatnit tyto platné zákony bylo potřeba již o několik desetiletí dříve. Základní a jednoznačný nesoulad spočívá v celkovém zaměření islámské ideologie, jak správně deklaroval Erdogan - dobyvatelské ideologie. Že to je ideologie vyplývá z celkového zaměření společnosti – státu – chalífátu a rovněž z direktivního určení chování jednotlivce.

Tento rozpor mezi demokratickými zákony a islámskou ideologií je nepřekonatelný a proto buď bude jedinec špatný muslim a začlení se do majoritní společnosti a nebo setrvá na středověkých praktikách a myšlenkách; pak o nějaké integraci nemůže být řeč. Že se integrace zjevně nepovedla, dokladují muslimské komunity v záp. zemích svými reakcemi na politické aktuální události.

Nezbývá než vyvolat celoevropskou velkou diskusi a především nechat muslimy deklarovat, jak se se svou vírou, bez zneplatnění několika set veršů z Koránu, vejdou pod platné zákony. Dle mého nevejdou a bude nutné ZRUŠIT muslimské organizace a ustát jejich protesty; výjimečnému stavu se asi nevyhneme. Současně bude potřeba připravit masové vyhoštění radikálů a i těch, kteří nebudou platné zákony respektovat.

Osobní víru nelze nikomu vzít, ale respekt k zákonům lze vynutit. Čím později se tak stane, tím to bude horší. Neodpustím si poznámku – pokud se po volbách chopí moci nový zdredovaný předseda vlády, budou mít muslimové zelenou a jen tak mimochodem se pro nově příchozí postaví několik nových mešit. Lidé – probuďte se!

Psali jsme: Miroslav Kulhavý: Arogance občanské nuly Miroslav Kulhavý: Mahathir Mohamad nabádá k terorismu Miroslav Kulhavý: Opozice odhalila svou slabost a ubohost Miroslav Kulhavý: Paní Jourová, stojí Vám ty prachy za ztrátu tváře?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.