Miroslav Kulhavý: Výzva křesťanským duchovním v České republice

Sem tam se z křesťanského společenství ozve protestní hlas, ale na největší počet věřících ve světě je to neskonale málo. Tisíce ročně zabitých pro víru ve světě žaluje a kromě Indie lze ukázat jednoznačně na pachatele – islám. Papež František se jednou nebo dvakrát cíleně ozval s výzvou k dialogu, ale jeho současně otevřená náruč migrantům převážně islámské víry a opakované výzvy k dialogu působí v kontrastu s těmi mrtvými poníženě – jako přes kopírák dle Koránu v závěru verše: 9/29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a JEHO POSEL a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

A jak to v té Evropě vypadá? Tisíce napadených kostelů, v mnohých mešitách radikální kázání, mnohé kostely přestavěné na mešity (ten velký v Mnichově s plány v okolí na povýšení na evropskou Mekku je ukázkovou výstrahou), ale i taková „drobnost“ – ve studentských zařízeních modlitebna pro muslimy je, ale křesťanský oltář NE!, a v kontrastu jako výsměch tomu všemu se pořádá ve Francii pochod na podporu muslimů! Popsat všechny útoky všeho druhu na křesťany v Evropě je na celou knihu, ale bylo by to k něčemu, když odpovědní mlčí a naopak trestají ty, kteří na islámské zlo poukážou?

Křesťané mají právo na aktivní obranu, minimálně trvalým tlakem na úřady, aby zjednali nápravu. Rovněž zviditelnění problému pro veřejnost, třeba na ohlášeném setkání věřících ve veřejném prostoru by bylo ku prospěchu věci; zvláště tam, kde se děje nějaká nepravost. Proč církevní představitelé nesvolali, třeba jen tichou protestní demonstraci v Brně před divadlem, kde byl avizován kus plný hnusu a hlavně urážek Ježíše? S jedním, dvěma transparenty na obranu Ježíše, bez řečníků a třeba jen s modlitbou. Vše v kontrastu s těmi (muslimský soubor), kdo tu nechutnost provozoval. Rovněž měl ale zaznít důrazný protest před radnicí, která tu hrubou nemorálnost povolila, ač věděla, o co jde.

Zde je nutno se kladně vyjádřit k aktivitě pana kardinála Dominika Duky, který se rozhodl bránit Ježíše soudní cestou. Neuspěl, ale je tu ještě odvolání. V rozhovoru na Primě pan kardinál velmi trefně položil otázku, co by se dělo, kdyby akt znásilnění prováděl Mohamed na křesťance? Také by to vzal muslimský svět jen jako divadelní ztvárnění „něčeho“?? Nutno dodat, že na rozdíl od Ježíše, by byla jen ztvárněna historická pravda.

Stejně tak využití médií je přínosné pro větší informovanost občanů. Pokud si mlčící většina křesťanů nevynutí dialog s muslimy, politici to za ně neudělají. Zvláště, když už se někdo hlasitě ozve, zda muslimové vyznávají celý Korán se všemi verši nebádající k násilí a k nenávisti vůči všem nemuslimům, je nálepkován jako extrémista. Pokud se muslimové deklaratorně nevzdají textů, které jsou v rozporu se zákony té které země, ČR nevyjímaje, jsou v demokratické Evropě nelegálně. Odkaz na středověkou dobovost (ne nadčasovost) by byl nejpřijatelnější.

Nic se v tomto případě samo neudělá a tak přeji křesťanské obci, vedle mírumilovnosti, charitativní činnosti a tvorbě pozitivního myšlení, které u nich víra generuje, také odvahu a sílu na obranu všech svých sester a bratří, kteří jsou mnohde ve světě těžce zkoušeni a utlačováni, ne-li rovnou vražděni. Narovnání soužití s muslimy v Evropě sem rovněž patří.

Není od věci si v této souvislosti připomenout blížící se svátek sv. Štěpána, který byl prvním drasticky usmrceným za vytrvání ve víře v Krista. Miliony „následovníků“ jsou varováním do dnešní doby, kdy často ze stejného důvodu umírají další. Najdou se obránci toho nejzákladnějšího, tedy práva na život? Bude jasně pojmenováno zlo, které utrpení křesťanů způsobuje?

Pomoc ateistů v tomto úsilí by měla iniciovat skutečnost, že křesťanství má významný podíl na tvorbě demokratických pravidel, jež jsou v Evropě instalována do nejdůležitějších dokumentů, jako je Ústava a z ní odvozené zákony.

Miroslav Kulhavý

Zasláno:

Arcibiskupství pražské

Katolický týdeník

