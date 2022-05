Miroslav Macek: Bohužel jsme v Česku, tady hlavy za nezákonnost nepadají

reklama

Je opravdu zcela neuvěřitelné, jak mainstreamová media přecházejí v podstatě mlčením zcela nezákonnou a protiústavní blokaci některých webů firmou NIC.cz na základě žádosti tajných služeb a vlády, zvláště když po nedávném odblokování sama firma NIC.cz prohlásila, že tři měsíce čekala od vlády zákonný rámec pro toto rozhodnutí. A vůbec nejde o to, jaký je obsah těchto webů, ta akce byla prostě buď zákonná, nebo nezákonná, nic mezi tím. A v její zákonnost snad nevěří ani Petr Fiala.

Ve skutečně demokratické zemi by po takto nezákonném přiznaném jednání padaly hlavy zodpovědných ministrů jako kuželky. Bohužel jsme v Česku…

Šéf Bílého domu Joe Biden rozhodl, že Ukrajině nedodá požadované salvové raketomety, které by jí umožnily zasáhnout na ruské území. Kreml hovoří o „racionálním rozhodnutí“. Vládní ODS však bije na poplach a připomíná, že malá země, jako je Česko, poskytla Kyjevu vojenský materiál za více než tři miliardy korun. Krok amerického prezidenta označuje proevropský aktivista Tomasz Peszyński za „průser“ a rozporuje názory, že se Spojené státy ve válce příliš angažují pro své zájmy.

Dodávám jen malou opravu: malá země, jako je Česko, nedodala Kyjevu vojenský materiál za 3 miliardy korun, ty Kyjevu dodala současná vláda, přičemž je předtím zaplatili čeští daňoví poplatníci, aniž se jich někdo ptal, zda je chtějí Ukrajině poskytnout. Opravdu už není nejvyšší čas vykopat tyhle lokaje ze Strakovky, než nás zatáhnou do ještě většího průšvihu?

ČEZ loni vydělal 9,9 miliardy korun, o 81 procent víc než v roce 2020. I díky tomu dostane vedení firmy plnou výši odměn.

Osm členů představenstva ČEZ si na odměnách za loňský rok rozdělí celkem téměř 135 milionů korun. V průměru tak na každého z nich připadá 16,9 milionu.

Neměli by ovšem ty peníze poslat Putinovi, když podle našich politiků může za zdražení energií jedině on a nikoli letité „kvantitativní uvolňování“, covidová hysterie a nyní hysterie ukrajinská?

Ursula von der Leyenová prohlásila, že když státy EU nenakoupí od Ruska ropu, Putin ji prodá jinde a dráž. Z toho ovšem logicky vyplývá, že by státy EU měly nakupovat u Ruska co nejvíce ropy, aby tak snížily Putinovi příjem. K čemu tedy ty dlouhé řeči o embargu? Samozřejmě, že jde jen o rétorické cvičení mající zastřít fakt, že se prostě státy EU na skutečném embargu na dovozu ruské ropy nedohodly, ostatně sama von der Leyenová přiznává, že by to silně poškodilo německé hospodářství. A kšeft je kšeft, to by měl konečně pochopit i Zelenskyj…

Inflace v Německu v květnu meziročně vzrostla na 7,9%. Energie zdražily o 38,3% a potraviny o 11,1%.

Ono se holt to letité „kvantitativní uvolňování“ nekrytých peněz a hysterie kolem koronaviru a dnes Ukrajiny nakonec musí někde projevit. A jako obvykle to nejvíce odnesou ti, kteří neměli a nemají jakoukoliv reálnou možnost všechna ta mizerná politická rozhodnutí zvrátit.

Hlavně věřte expertům:

7. dubna generálporučík Ben Hodges, bývalý velitel sil americké armády v Evropě, pronesl, že zbývá 10 dnů, než Rusku dojdou lidské síly i munice.

Olexij Arestovyč, vojenský poradce ukrajinského prezidenta Zelenského: „Myslím, že nejpozději v květnu bychom měli mít mírovou dohodu, možná mnohem dříve,“ citovala jej v březnu agentura Reuters.

Jak se vypořádat se závislostí na ruském plynu naznačuje též zpráva o cestě náměstků ministerstva průmyslu do Ománu, kde mají jednat s vedením tamního plynárenského podniku.

Jenže: Z místa naleziště bude potřeba vybudovat plynovod, kterým se plyn dopraví na pobřeží, kde ovšem chybí exportní terminál, což je finančně velice náročné. K tomu je třeba mít k dispozici zkapalňovací terminál a lodě, které plyn dopraví do Evropy. Zatím to vše mají v Ománu jen na papíře a shánějí investora, který to zaplatí. Zkapalněný plyn by pak lodě dopravovaly do terminálu na severu Polska, kde by se LNG uvedl zpět do plynné podoby.

Dá se ovšem předpokládat, že do té doby zase zavládne nejen u nás zdravý rozum a zvítězí ekonomické zákonitosti nad ideologickou politikou.

Idnes.cz:

Victoria Fisjuk, Záporoží: Na Ukrajině jsem vedla vlastní účetní firmu. Měla jsem velký dům, o děti se starala chůva, takže jsem měla čas na práci. Přijela jsem do Česka s penězi, ale i s nimi si připadám jako bezdomovec, protože jsem si ani za dva měsíce nedokázala pronajmout byt a už mě nebaví bydlet po hotelech. Práci jsem tady zatím nehledala. Mám tři děti. Hotely platím ze svých úspor. Sehnat byt je totiž těžké. Když pronajímatelé slyší, že jsme Ukrajinci, odmítají nás. Že mám hodně dětí, jazyková bariéra, cizincům nepronajímají...Teď přemýšlím, že si udělám dovolenou někde u moře a vrátím se domů.

O čem se u nás nepíše:

Státní China Central Television oznámila v neděli vůbec poprvé, že vzdušné síly čínské armády použily během pravidelné společné strategické hlídky v asijskopacifické oblasti stíhací letouny jako doprovod čínských a ruských bombardérů. Dle expertů budou příště použity čínské stíhačky J - 20 a ruské SU - 57.

Podle televize šlo o oblast Japonského moře, Východočínského moře a Západního Pacifiku. Šlo již o čtvrtou společnou hlídku, jejímž cílem je zvýšit vzájemnou koordinaci čínských a ruských leteckých sil a posílit vzájemnou strategickou důvěru, řekl k tomu plukovník Wu Qian, mluvčí čínského ministerstva

