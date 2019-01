Miroslav Macek: Daňoví poplatníci zaplatí vítězství zelené ideologie nad zdravým rozumem

Titulek E 15: Stát podpoří biopaliva miliardami korun.

Skutečnost: Daňoví poplatníci nedobrovolně zaplatí vítězství zelené ideologie nad zdravým rozumem.

Je neuvěřitelné, kterak čeští politici napříč politickým spektrem naskakují na jeden z dílků americko – čínské obchodní války.

Vadim Petrov na facebooku:

Co nám říká Klinika? To, že někteří majetek těch druhých berou tak nějak na lehkou váhu? Že ve jménu dobra je možné majetek využívat dle potřeb, notabene, když na něj majitel kašle? Že obyvatelé kliniky vědí lépe než ostatní, co je správné? Je doba sdílení, koloběžky na každém roku, airbnb, sdílení auta, gauče. Sdílení bylo odjakživa v komunitě nutností k přežití. Sdílení pomáhá, efektivněji využívá investici...je to racionální využití zdrojů, šetří planetu, je sociálně spravedlivější...je to hráz proti sobectví ve prospěch hodnot a komunity. Snažím se to chápat. A co vy?

Moje odpověď:

Ta úvaha je od prvopočátku zcela chybná, neboť pranic nerozlišuje dobrovolné sdílení se sdílením jednostranně vynucovaným či činěným. Z tohoto úhlu pohledu nazývejte daně solidaritou (už se tak málem děje), nevěru sdílenou rozkoší a krádež u bohatšího sdílením zbytných přebytků, jak to ostatně činili a činí bolševici od nepaměti. A vždy s krásným pseudofilosofickým okecáváním.

Z mé redakční pošty:

"Nepohrdáme rozhodnutím soudu. Soud rozhodl o tom, že SŽDC má právo nás nechat vyklidit, nikoli, že nás musí nechat vyklidit. Takže jediné, co možná ignorujeme, je rozhodnutí SŽDC, které je ale špatné."

Svatá prostoto! Doufám, že si to nepřečte David Rath. Už slyším jeho zdůvodnění, že soud rozhodl, že ho Vězeňská služba může zavřít, nikoliv že ho musí zavřít. A proto bude pohrdat rozhodnutím Vězeňské služby, které je podle něho špatné a trest nenastoupí.

Na twitteru se objevilo několik stranických řešení Kliniky:

ODS: Zprivatizovat!

Piráti: Zdigitalizovat!

KSČM: Znárodnit!

KDU-ČSL: Vrátit církvi, i když jí nikdy nepatřila.

ANO: Zrekonstruovat a tvrdit, že je to úplně jiný barák.

TOP 09: Zeptat se v EU.

ČSSD: Počkat, jestli SŽDC neumře jako Altner.

