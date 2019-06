Miroslav Macek: Idiocie je bruselským úředníkům vlastní

Televizní krátký film německé televize ZDF o „hospodaření“ s eurodotacemi jasně naznačil, odkud vítr vane: za země, kde se s dotacemi mizerně hospodaří, označil Česko, Maďarsko a Rumunsko, se zdůrazněním jmen Babiš a Orbán, jako by se v ostatních státech dotace využívaly přímo vzorově. Snaha zbavit se tlaku ze zemí bývalého východního bloku na reformu EU z pořadu přímo trčí a vzhledem k tomu, kolik másla má Babiš na hlavě, tento tlak nakonec nemůže ustát. Bude zajímavé sledovat, který eurohujer ho nakonec nahradí.

***

Tereza Spencerová:

"A jestli se stydím za Babiše? Nevolila jsem ho a nejspíš ani volit nebudu. Ale zrovna včera ta samá EU už začala vypisovat mastnou pokutu pro Itálii kvůli rozpočtovým pravidlům, vyzvala britského Farage, aby prý „vysvětlil“ jakési „dary“ za půl miliardy liber, mezitím dál stíhá Poláky, atakuje Maďarsko, trapně mlčí k sestřelení rakouské vlády s pomocí naaranžované pasti, z čehož vyplývá, že akceptuje i podrazy a švindly… Chci říci, že zatímco tady u nás se všemi silami kolem premiéra vytváří dojem blížící se „velké české babišovské apokalypsy“, stačí se na vše podívat s trochu větším nadhledem a uvidíte, že EU práská bičem na všechny strany a stává se to každodenní bruselskou normou vůči nepohodlným. A davy nepohodlných přitom houstnou, zatímco těch „pohodlných“ ubývá…"

***

Václav Klaus mladší má skvělou příležitost sebrat Babišovi se svojí novou stranou spoustu hlasů. Babiš totiž ve sněmovně prohlásil, že „chceme znovu motyle“. Stačí, když bude chtít vedle motýlů též „znovu mury“. Na to by se Babišovi voliči mohli chytit…

***

Čtenář glos M. mi napsal:

K Vaší poznámce ve věci mandlovice (5.6.19): Novinky uvádějí text: "Inspektoři sdělili, že nařízení EU z roku 2008, praví, že koncovkou -ice smějí být označeny pouze destiláty z ovoce jako meruňkovice, slivovice. A protože mandle jsou pecky, které pro jejich složení destilovat nelze, není možné podle téhož nařízení označit prodávaný nápoj mandlovicí".

Protože lze jen obtížně předpokládat, že znalost koncovek českých substantiv včetně koncovky -ice patří do vzdělanostního vybavení řadového eurounijního úředníka, musíme mít za to, že autorem onoho idiotského zákazu v dané podobě je nějaký v Bruseli za velmi slušné peníze působící úředník český. A jistě se neprojevil jen v souvislosti s mandlovicí. Idiocie je vlastní bruselským úředníkům in general a těm tam působícím českým in particular. Protože ti způsobují problémy svým vlastním krajanům.

Psali jsme: Miroslav Macek: Lidská blbost je bez hranic Miroslav Macek: Ještě větší bratr, než jsme si mysleli. Bohužel hodně nevlastní Miroslav Macek: Po prognostikovi Zemanovi tu máme prognostika Babiše, který je zároveň jasnovidcem Miroslav Macek: Naprosto korektní většina se přizpůsobí (drobným?) požadavkům jednotlivce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV