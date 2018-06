Miroslav Macek: Jedna evropská směrnice nadělá víc škody než deset ruských divizí

Dokonalý komentář (v dnešní době bohužel nejen ke schůzce Trump – Kim):

„Je to světová událost roku, nebo marketingový trik roku?“

„A jaký je v tom rozdíl, pane?“

***

Po čtyřech hodinách se podařilo francouzské policii zadržet útočníka, který v úterý od 16 hodin držel v domě v Paříži dva rukojmí. Všichni jsou živí a zdraví, sdělila prefektura. Muž tvrdil, že má pistoli a bombu a požadoval kontakt s íránským velvyslanectvím, napsal server německého týdeníku Focus s odkazem na zprávu policie. Policie případ nepovažuje za terorismus. List Le Figaro muže označil za duševně narušeného.

Dodávám:

Co nám to ti duševně narušení dělají? Copak se lze kvůli tomu semknout? Na druhé straně máme o jednoho potenciálního kandidáta do evropského parlamentu víc…

***

V Německu navrhují v rámci korektnosti státem tvořenou pornografii se škaredými lidmi, praví zpráva. Pokud to není vtip, zřejmě chystají koryto pro Merkelovou, až se voliči konečně vzpamatují…

***

Je neuvěřitelné, že nikoho nenapadne nejjednodušší řešení, co s imigranty na „záchranné“ lodi:

Přeložit i s posádkou na válečné plavidlo a odvést do Libye. Loď pak potopit…

***

Dušan Šrámek:

Jedna evropská směrnice nadělá víc škody než deset ruských divizí.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Krimigrant

Psali jsme: Miroslav Macek: Italská vláda takhle vyřeší velice rychle a efektivně příliv imigrantů. Chce to jen vytrvat! Miroslav Macek: Rudé právo bylo proti dnešním médiím svatý Jan Zlatoústý Miroslav Macek: Cikánům sociální dávky z jejich daní, Čechům také tak Miroslav Macek: Škatulkování voličů je absurdní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV