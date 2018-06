Miroslav Macek: Prezident dnes jmenuje vládu v čele s donašečem StB

Prezident dnes jmenuje vládu v čele s donašečem StB, opřenou o podporu komunistů. Tedy v den památky obětí komunistického režimu, v den výročí popravy Milady Horákové.

Což vypovídá leccos nepěkného jak o Zemanovi, tak o českých voličích, o české společnosti…

***

Čtenář glos K. Č. mi poslal něco slov Václava Klause při vstupu do Evropské unie:

"Jak už to v životě člověka i celé lidské společnosti bývá, dnešním dnem něco získáváme, ale současně i něco ztrácíme. Vždy je něco za něco. Měli bychom udělat všechno pro to, aby byl poměr toho, co získáváme a co ztrácíme, pro nás příznivý, což v žádném případě není a nebude automatické. V prvé řadě to bude záviset na nás samotných."

***

Čeština je jazyk vtipný:

Václav Havel prožil život v pravdě. Jen se nemohl rozhodnout, zda se jmenuje Olga nebo Jitka.

