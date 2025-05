Feng Biao: Zneužívání cel a jednostranné šikanování by mělo skončit

Podle nejnovější prognózy Mezinárodního měnového fondu bude míra světového hospodářského růstu v roce 2025 činit 2,8 procenta, což je oproti předchozí prognóze pokles o 0,5 procentního bodu. Pokud Spojené státy výrazně zvýší cla a vyvolají „globální obchodní válku“, může kumulativní potenciální ekonomická ztráta dosáhnout 7 procent světového HDP.

Příslušný postup Spojených států je typický unilateralismem, protekcionismem a ekonomickou šikanou. Spojené státy se zapojují do hry s nulovým součtem pod praporem takzvané snahy o „reciprocitu“ a „spravedlnost“, což je v podstatě snaha o „Amerika na prvním místě“ a „Amerika speciálně“, rozvracení stávajícího mezinárodního hospodářského a obchodního řádu pomocí cel, nadřazování zájmů Spojených států nad společné zájmy mezinárodního společenství a sloužení hegemonistickým zájmům Spojených států na úkor oprávněných zájmů všech zemí světa.

Nedávno Čínský ministr zahraničí Wang Yi zdůraznil, že tváří v tvář Spojeným státům, které se globálně ohánějí celní holí, by si všechny země měly vybrat: Zda dovolíme, aby se svět vrátil do džungle, kde slabí jsou kořistí silných? Zda uznáme, že soukromé zájmy jedné země mohou převážit nad veřejným zájmem všech zemí? Zda dovolíme, aby se mezinárodní pravidla ignorovala nebo dokonce vzdat? Pokud přistoupíme na kompromis a ustoupíme, můžeme se zachránit? Chceme přijmout unipolární hegemonii egoismu, nebo multipolární svět rovnosti a řádu? Na to Čína odpovídá jasně: pokud jsou Spojené státy odhodlány bojovat, bojujeme až do konce; pokud jsou připraveny jednat, měli bychom respektovat vzájemě na rovnoprávném základě. Jako odpovědná velká země se Čína zaměřuje nejen na svá vlastní legitimní práva, ale také na společné zájmy všech zemí; to, co Čína ochrání, není jen vzájemně výhodná spolupráce, ale také mezinárodní pravidla. Věříme, že naprostá většina zemí světa, které věří ve rovnost a spravedlnost, se rozhodne stát na správné straně dějin a učiní rozhodnutí, která jsou v jejich vlastním zájmu.

V poslední době americká strana neustále vyjadřuje přání jednat s Čínskou stranou. Na žádost americké strany se brzy uskuteční jednání na vysoké úrovni o obchodu a ekonomice mezi Čínou a Spojenými státy. Je třeba zdůraznit, že pokud chce strana Spojených států problém vyřešit prostřednictvím jednání, měla by se vyrovnat se závažnými negativními dopady jednostranných celních opatření na sebe i na svět, pohlížet pravidla mezinárodního obchodu a hospodářské spolupráce, rovnosti a spravedlnosti a racionálním hlasům všech sektorů, prokázat při jednáních svou upřímnost, napravit své chybné postupy a postupovat stejným směrem jako čínská strana, aby se prostřednictvím konzultací na rovnoprávném základě vyřešily obavy obou stran. Pokud bude říkat jednu věc, ale dělat druhou, nebo se dokonce pokoušet pokračovat v nátlaku a vydírání pod záminkou jednání, Čína na to nikdy nepřistoupí, natož aby se snažila dosáhnout nějaké dohody na úkor svého zásadového postoje a mezinárodní spravedlnosti a rovnosti. Ať už půjde o boj, nebo o jednání, odhodlání Číny chránit své vlastní rozvojové zájmy se nezmění a nezmění se ani její postoj a cíl bránit mezinárodní spravedlnost a rovnost a udržet mezinárodní hospodářský a obchodní řád.

Čína jako druhá největší ekonomika světa a druhý největší spotřebitelský trh zboží bude mít dveře otevřené okolnímu světu jen čím dál tím širší bez ohledu na to, jak se budou měnit mezinárodní situace. Čína bude i nadále podporovat vysokou úroveň otevírání se vnějšímu světu, neustále rozšiřovat otevírání pravidel, předpisů, řízení, norem a dalších systémů, provádět vysokou úroveň liberalizace obchodu a investic a politiky usnadňování, vytvářet prvotřídní podnikatelské prostředí, které je orientované na trh, právní stát a internacionalizaci, a sdílet příležitosti k rozvoji se světem, aby bylo dosaženo vzájemných výhod.

Čína a Evropská unie jsou dvě hlavní síly, které jsou hnací silou multipolarity, dva hlavní trhy podporující globalizaci a dvě hlavní civilizace prosazující rozmanitost. Celkový hospodářský objem Číny a EU přesahuje jednu třetinu světa a objem obchodu přesahuje jednu čtvrtinu světa. Čína věří, že dokud se Čína a EU rozhodnou pro dialog a spolupráci, nedojde k vytvoření konfrontačních táborů; dokud se Čína a EU rozhodnou pro otevřenost a vzájemnou prospěšnost, trend ekonomické globalizace se zásadně nezvrátí. Letos si připomínáme 50. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a EU. Čína je připravena spolupracovat s evropskou stranou na prosazování multilateralismu, obraně rovnosti a spravedlnosti, vystupování proti jednostrannému zastrašování, společném řešení globálních výzev, společném prosazování rovné a spořádané multipolarity ve světě a inkluzivní ekonomické globalizace a větším přispívání ke světovému míru, stabilitě, rozvoji a prosperitě.