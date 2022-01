Miroslav Macek: Spěte sladce dál, ovečky

reklama

Pirátská kandidátka na předsedkyni strany Jana Michailidu se otevřeně hlásí k původní komunistické ideologii. Napsala to na online fóru strany.

Ale to snad u Pirátů všichni, ne? I když někteří si to doposud neuvědomují.

„Chci opravdu naštvat neočkované. A tak v tom budeme pokračovat až do konce. To je strategie,” uvedla francouzská hlava státu, prezident Macron. „Nebudu je zavírat do vězení, nebudu je násilím očkovat. A tak je potřeba jim říct: Od 15. ledna už nemůžete jít do restaurace, nemůžete jít na skleničku, nemůžete jít na kávu, nemůžete jít do divadla, nemůžete jít do kina," prohlásil prezident.

No vidíte, a přesně takto to začínalo v Německu s Židy, byť se to srovnání leckomu nelíbilo. A to, co se před pár měsíci jevilo jako šílená konspirace, je tady. Spěte sladce dál, ovečky…

Dav demonstrantů vtrhl v největším kazašském městě Almaty do budovy radnice. Podle svědků jsou z ní slyšet výstřely a ze stavby stoupá dým. Hoří i budova prokuratury a rezidence prezidenta. Demonstrantům se také podařilo zkonfiskovat zbraně policistům. Ve městě přitom platí výjimečný stav a lidé se nesmějí shromažďovat. Prezident Kasym-Žomart Tokajev ho vyhlásil kvůli sílícím protestům, které propukly, když se zvýšily ceny LPG.

Nevíte, jak je to s cenami LPG u nás? Zdražení všeho ostatního Čechům zřetelně nevadí.

Vláda je připravena zvýšit a rozšířit příspěvky na bydlení, neboť čím dál tím víc domácností nebude mít na zaplacení drahé elektřiny a plynu. Pochopitelně z peněz, které nemá. Řešení příčin drahé energie se odkládá…což takhle sebrat odvahu a spolu s Polskem a dalšími zeměmi skoncovat s emisními povolenkami a dalšími nesmysly zvedajícími ceny?

Na testování je připravena i společnost Isolit Bravo. „Budeme testovat tak, jak nám to nařizuje zákon, i když si osobně myslím, že je to blbost. Když jsme testy dělali posledně, nic se nenašlo a nemělo to příliš velký význam. Navíc mají tyto antigeny přesnost jen přes 60 procent, takže budou vycházet falešně pozitivní nebo falešně negativní,“ říká majitel firmy Kvido Štěpánek s tím, že laboratoře pak budou zahlceny a zbytečně to vyřadí lidi z provozu. Testů má ale jeho firma připravených dost.

Tolik zpráva. Ano, takto se projevuje totalita: lidé "dobrovolně" dělají i to, o čem jsou přesvědčeni, že je to blbost, neboť se bojí postihu…

A debility pokračují vesele dál…

„V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,“ stojí v návrhu mimořádného opatření, který bude ve středu projednávat vláda.

Takový zaměstnanec bude muset mít respirátor, jíst odděleně a pokud možno se zdržovat jeden a půl metru od ostatních kolegů.

„Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru,“ stojí dále v návrhu.

A to nejen u nás:

Spisovatelka J. K. Rowlingová se v posledních týdnech stala znovu terčem kritiky. Při příležitosti dvacátého výročí premiéry filmové ságy o Harry Potterovi natočené podle jejích knih, se připomínaly její výroky, které urážely transgender komunitu. V izraelských novinách se pro změnu zaměřili na údajný antisemitismus v jí vytvořeném kouzelnickém světě.

„Jednoznačná karikatura Žida z antisemitské literatury,“ cituje deník The Times of Israel Jona Stewarta, který ve své talk show pozastavil nad vypodobením skřetů z Gringottovy banky. „Divím se, že se neozývá širší pokřik kvůli zobrazení postav se zakřiveným nosem, které řídí banky v potterovském světě,“ reaguje autor.

Čeština je jazyk vtipný:



Neurážejme Rakousko a Německo naší elektřinou z Temelína! Buďme přátelští a pro dobré sousedské vztahy zlikvidujme i ta urážlivá vedení!

