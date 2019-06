Miroslav Macek: Tak Babišova vláda zásluhou ryzích komunistů a těch méně ryzích z ČSSD přežila

A tak Babišova vláda zásluhou ryzích komunistů a těch méně ryzích z ČSSD přežila hlasování o nedůvěře. Bodejť. Již Karel Havlíček, zvaný Borovský, přece napsal: Všechno jest na světě marné, i království Boží – všechno hyne a pomine jako špatné zboží. Jenom cáři, samovláda a takové sloty potrvají věčně věkův jak juchtové boty. Máme s tím, až na krátké mimořádné výjimky, historické zkušenosti…

17. června jsem napsal: Slovenská prezidentka Čaputová má jeden jediný úkol – rozvrátit visegrádskou čtyřku. Pečlivě sledujte…

Včera vyšla následující zpráva: Země visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) by v Evropské unii neměly být vnímány jako zdroj problémů a měly by vyřešit pochybnosti spojené s porušováním unijních hodnot. Po úterním setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem to řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která zdůraznila význam silné unie pro svou zemi. Juncker označil Slovensko za "kotvu stability" v rámci regionu.

Frank-Walter Steinmeier, německý prezident: „Je hezké vidět, že se Ramadán v Německu stal mezitím přirozenou součástí našeho společného života.“

