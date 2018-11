Miroslav Novák: Maloobchodní prode zpomalil

Zpomalení maloobchodních prodejů je tak podle mě nutné vnímat především v kontextu určité nasycenosti poptávky domácností než jako obrat v trendu. Spotřebitelská důvěra se totiž i nadále pohybuje v blízkosti svých historických maxim a velmi nízká míra nezaměstnanosti s rychlým růstem mezd naznačují, že maloobchodní prodeje dále velmi slušně porostou, avšak přeci jen umírněnější dynamikou.

Maloobchodní tržby v září meziročně vzrostly o 1,4 % a po očištění o nestejný počet pracovních dnů o 2,5 %. Oproti srpnu se zvýšily o 0,6 %. Ve 3. čtvrtletí meziroční růst maloobchodních tržeb činil 3,7 %.

Při pohledu na vývoj maloobchodních tržeb od začátku letošního roku je v posledních měsících zjevné určité zpomalení dynamiky maloobchodních prodejů. To potvrzuje i meziroční růst tržeb ve 3. čtvrtletí s 3,7 %, což je nejslabší růst od roku 2014. Co za tímto zpomalením stojí? Z velké části poměrně silná statistická základna z loňského roku a vlastně i z let předchozích, když maloobchodní tržby od roku 2015 rostly pravidelně meziročně o necelých 6 %. Ve 3. čtvrtletí oproti 2. čtvrtletí došlo i k mírnému poklesu spotřebitelské důvěry. A specifickou roli mohlo letos v létě sehrát i velmi teplé počasí.

Zpomalení maloobchodních prodejů je tak podle mě nutné vnímat především v kontextu určité nasycenosti poptávky domácností než jako obrat v trendu. Spotřebitelská důvěra se totiž i nadále pohybuje v blízkosti svých historických maxim a velmi nízká míra nezaměstnanosti s rychlým růstem mezd naznačují, že maloobchodní prodeje dále velmi slušně porostou, avšak přeci jen umírněnější dynamikou.

Rychlý pohled na očištěný zářijový vývoj ukazuje, že jednoznačně rychleji rostly meziročně prodeje za nepotravinářské zboží (4,8 %) oproti tržbám za potraviny (0,9 %). Nejrychleji rostly jak jinak než prodeje přes internet a zásilkovou službu (16,7 %), dařilo se i prodejcům počítačů (9,3 %) a prodejům výrobků pro sport a rekreaci (8,7 %).

V souhrnu za celý letošní rok lze počítat s růstem maloobchodních tržeb o 5 %.

Psali jsme: Miroslav Novák: Do meziroční inflace promlouvají vyšší ceny pohonných hmot i potravin Miroslav Novák: Nezaměstnanost - podíl nezaměstnaných osob Miroslav Novák: ČNB potřetí v řadě zvyšuje úrokové sazby Miroslav Novák: Podíl nezaměstnaných osob – srpen 2018

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV