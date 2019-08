Miroslav Pavel: Frustrace z čeho?

V Německu to byl Eritrejec, který měl trvale povolený pobyt ve Švýcarsku a utekl do Německa, aby tam spáchal ten odporný zločin. O pár dní dřív to byl další cizinec na severu Německa, který pod vlak strčil mladou ženu. Pikantní je, že byl nejdříve ve zprávách označen za Srba. Zřejmě proto, že Srbové jsou ti, na které je možné ukazovat prstem. Bohužel pak vyšlo najevo, že to byl kosovský Albánec. Ta žena ovšem zemřela v každém případě.

Zajímavá je reakce lidí, novinářů a politiků. Ve Frankfurtu lidé reagovali bleskově a vraha zadrželi, ještě než přišla policie. Sedělo na něm prý pět mužů. Ministr vnitra Seehofer přerušil dovolenou, aby požadoval více policie na nádražích. A jedna poslankyně za stranu Zelených vlastně řekla, že lidé by si měli dávat větší pozor. Kromě zpravodajství relativně věcného bylo zajímavé číst komentáře.

Na webu poměrně seriózního politického měsíčníku Cicero se rychle objevil názor, že ten vrah byl určitě frustrovaný, protože to není tak dávno, co jeden Němec postřelil chudáka imigranta. Ponechávám stranou, jak mohl být frustrován švýcarský Eritrejec střelbou někde na německém venkově, ale budiž. Závažnější už je tendence označovat vraha za psychicky narušeného, což může být první krok sice ne k jeho osvobození – to by asi neprošlo, ale k označení jeho nepříčetnosti.

Nevylučuji, že ten muž byl opravdu frustrován. Otázka je, z čeho a proč? A může být naše společnost – a teď nedělám rozdíl mezi Německem a námi – srozuměna s tím, že tato frustrace se bude vybíjet takovýmto vražedným způsobem? Německo je velmi stabilní a určitě nelze očekávat nějaké protesty typu žlutých vest. Za chvíli ale budou troje regionální volby – jedny v sousedním Sasku, kde už dnes národně orientovaná AfD (Alternativa pro Německo) má významnou pozici. Dám ruku do ohně za to, že se tyto události ve volbách projeví.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Miroslav Pavel: Tchaj-wan není sporný Miroslav Pavel: Utahují smyčku. Proč? Miroslav Pavel: Skončí to lucernami? Miroslav Pavel: Rituál souhlasu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV