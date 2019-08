Monika Pilloni, Tomáš Doležal: Salvini padl, migranti mají volnou cestu do Evropy

Mnozí pozorovatelé politického dění se nyní podivují nad tím, co se to vlastně odehrává na italské vnitropolitické scéně, kde před několika dny premiér Giuseppe Conte oznámil svou demisi. Včera večer se dva levicové subjekty, tj. doposud vládní Hnutí pěti hvězd a doposud opoziční Demokratická strana, dohodly na vytvoření nového kabinetu. Dosavadní ministr vnitra Matteo Salvini končí, přestože doufal vyvolat předčasné parlamentní volby, v nichž průzkumy jeho – dnes už s největší pravděpodobností opoziční – straně Liga předpovídaly velké vítězství. Salvini, který na sebe upozornil razantní protiimigrační politikou, se přepočítal, volby nebudou. Staronový premiér Conte už dnes od prezidenta získal pověření k sestavení nové vlády.

Elity dostaly strach z přání lidu

Je nutné konstatovat, že mnozí komentátoři nepochopili gesto lídra politické strany Liga (dříve Liga severu), vicepremiéra a ministra vnitra Mattea Salviniho, který ještě před včerejší vládní rošádou prohlásil, že když bude i nadále jeho silnější koaliční partner, Hnutí pěti hvězd, blokovat a sabotovat realizaci již dříve koaličně dohodnutých záležitostí, tak jsou namístě předčasné volby jako politicky nejčistší řešení nastalého stavu. Turbulentní změny v posledních hodinách je proto třeba vysvětlit podrobněji, aby byly pochopitelné i mimo Itálii.

Co se týká rozložení voličských stranicko-politických preferencí podle celé řady průzkumů veřejného mínění, je dnešní situace výrazně jiná, než byla po posledních volbách, které proběhly 4. března 2018. Tehdy obdrželo vítězné Hnutí pěti hvězd, mj. zřejmě především díky předvolebnímu slibu zavedení tzv. nepodmíněného příjmu (poznámka redakce: Parlamentní listy to komentovaly například ZDE) přes 30 procent hlasů a Liga něco málo přes 17 procent. Nyní se ovšem preference Ligy pohybují v intervalu 35 až 40 procent, čímž je de facto dokonán její přerod z formace čistě regionálního typu na klasickou celostátní tzv. catch-all party. Preference Hnutí pěti hvězd klesly na 15 až 20 procent. A toto je také jednoznačně nejpodstatnější příčina a důvod současného chování a jednání všech zainteresovaných aktérů.

Vše ve prospěch neziskovek a pašeráků lidí

Jednání na vnitrostátní i mezinárodní úrovni o tom, jak Ligu (a hlavně Salviniho) vyšachovat minimálně z exekutivy, ne-li z politické scény vůbec, nejsou úkazem posledních hodin, ale probíhají už delší dobu. Signifikantní byla zejména lednová schůzka italského premiéra Conteho (nominant Hnutí pěti hvězd) s kancléřkou Merkelovou. Z jejich rozhovoru na toto téma u baru existuje i videozáznam a jeho přepis (ke zhlédnutí ZDE) Premiér Conte se tam tehdy s Merkelovou radil o tom, jak pomoci Hnutí pěti hvězd odvrátit dlouhodobý a stále pokračující propad volebních preferencí a jejich přesun k Lize, způsobený zejména nekompromisní Salviniho migrační politikou zhmotněnou například v uzavření italských přístavů pro lodě neziskových organizací a pašeráků lidí, což jsou často jedni a titíž. Conte tehdy mj. prohlásil, že Hnutí pěti hvězd je věrným přítelem Německa, a že se osobně postará o otevření náhradních leteckých cest pro ilegální migranty, když to nyní po moři (dočasně) nejde…

Za poslušnost bude shovívavost

Dalším střípkem do mozaiky byl Conteho souhlas s přijetím určitého množství migrantů v době Salviniho státní návštěvy Polska, což se stalo přes jeho předchozí odmítavý postoj a rozhodnutí. Všech čtrnáct europoslanců Hnutí pěti hvězd pak hlasovalo pro Ursulu von der Leyenovou při volbě předsedkyně Evropské komise, zatímco Liga byla jasně proti. Jen na okraj, von der Leyenová byla zvolena většinou devíti hlasů…Conte v této souvislosti obdržel i explicitní pochvalu od francouzského prezidenta Macrona a končícího předsedy Evropské Donalda Tuska. Pohlaváři Německa, Francie a orgánů Evropské unie se už ani netají vyjádřeními v tom smyslu, že pokud se Conte a spol. na vládní úrovni Ligy (a v prvé řadě Salviniho) zbaví, bude EU k Itálii mnohem shovívavější, například v otázce sankčního řízení za porušování rozpočtových kritérií. Mezinárodněprávní princip nevměšování se do politických záležitostí suverénního státu zatím pláče v koutě…

Ve srovnání s Renzim je Merkelová umírněná

Posledním hřebíkem do rakve dřívější italské vládní koalice pak bylo parlamentní hlasování zákonodárců Hnutí pěti hvězd proti projektu stavby rychlodráhy TAV mezi Turínem a Lionem, který už měl dokonce předchozí „požehnání“ vlády a premiéra. Minulý týden učinil Conte docela vážnou chybu, když v Senátu pronesl při projednávání demise vlády nenávistný projev osobního rázu proti Salvinimu. Obdobné aktivity se většinovému voliči všude ve světě vesměs příčí. Bojkot a blokace činnosti bývalé koaliční vlády ze strany Hnutí pěti hvězd bylo , viděno u vědomí všech relevantních souvislostí, součástí dlouhodobé snahy o překreslení formátu podoby a struktury italské vlády. Není náhodou že skončilo, tak jak skončilo, a Liga byla v kabinetu nahrazena levicově-liberální Demokratickou stranou bývalého premiéra Renziho, která v „poměrné“ části loňských voleb (Itálie má tzv. smíšený volební systém) obsadila druhé místo se ziskem cca 19 procent hlasů. Co se týká počtu získaných mandátů, skončila v Poslanecké sněmovně na třetím a v Senátu na čtvrtém místě. Jde o stranu, která má zásadní podíl na současných italských závažných makroekonomických problémech, a zejména o stranu, která v Itálii v minulosti otevřela stavidla nekontrolované ilegální migraci z Jihu, a to se všemi negativními důsledky. S určitou drobnou nadsázkou lze říci, že oproti Renzimu a Demokratické straně je i kancléřka Merkelová v oblasti migrace umírněnou a zdrženlivou političkou…V uvedeném kontextu je docela pikantní i skutečnost, že před loňskými parlamentními volbami (a dlouhou dobu i po nich) označovala Demokratická strana Hnutí pěti hvězd za naprosto nepřijatelného koaličního partnera, v čemž hrálo prim hlavně křídlo Demokratické strany okolo expremiéra Renziho…

A pak vystoupili nelegální migranti na břeh

Malou ukázkou toho, jakým směrem se bude nová koalice Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany ubírat, je fakt, že ihned poté, co Salvini před časem formuloval požadavek na předčasné volby, povolila ministryně obrany Elisabetta Trentová (Hnutí pěti hvězd), s výslovnou podporou premiéra Conteho a přes nesouhlas Ligy, přistání lodi plné nelegálních migrantů. Ti následně vystoupili na břeh. Plavidlo patřilo španělské neziskové organizaci Open Arms. Salviniho reakce a pozice byla před včerejšími událostmi jednoznačná. Jeho prioritou bylo rozpuštění (dvoukomorového) italského parlamentu a předčasné volby, které by znovu rozdaly politické karty. Cílem bylo dosažení stavu, kdy by mohla Liga sestavit svou jednobarevnou vládu, případně aby ji ke zisku vládní většiny postačoval jeden malý, ideově blízký, partner, například konzervativní strana Bratři Itálie. Na tomto místě je velmi důležité doplnit i to, že Itálie je jednou z mála evropských zemí, kde mají obě parlamentní komory naprosto rovnocenné postavení (jde o tzv. dokonalý bikameralismus), což se projevuje mj. i tím, že vláda musí disponovat důvěrou (většinou mandátů) jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. V celém procesu pak hraje klíčovou roli prezident republiky, který disponuje například pravomocí rozpustit Parlament. Nutno podotknout, a vývoj poslední situace to potvrzuje, že – velmi eufemisticky řečeno – prezident Matarella není zrovna velkým fanouškem Mattea Salviniho…To už opakovaně prokázal v minulosti například při sestavování vlády po posledních volbách, kdy Lize vetoval několik kandidátů na ministry a dlouhou dobu dokonce odmítal jmenovat premiérem osobu, kterou mu Liga (a Hnutí pěti hvězd), navrhovaly. Zároveň reálně zvažoval možnost jmenování vlastní, „prezidentsko-úřednické“ vlády v rozpory s vůli voličů.

Křičte nahlas

Hnutí pěti hvězd i Demokratická strana velmi dobře vědí, že, vlivem mnoha okolností, z nichž některé jsem zmínili, by v nových volbách uspěli významně méně než v roce 2018. Proto se jim zatím úspěšně vládní rošádou snaží vyhnout. Svého dosáhly cestou redefinice vládní většiny a sestavením nové „proevropské“ vlády. Nyní ovšem lze očekávat, že se poměrně nahlas vyjádří i občané v ulicích italských měst. Nejde jen o příznivce Mattea Salviniho, protože z diskusí na oficiálních webových a facebookových stránkách Hnutí pěti hvězd jasně vyplývá, že drtivá většina jejich sympatizantů s postupem stranického vedení rozhodně nesouhlasí.

(Autory článku jsou Monika Pilloni (politoložka a publicistka žijící v Itálii) a ekonom a politolog Tomáš Doležal)

