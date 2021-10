Oldřich Fischer: Počítače dubly zápisníků

Po vyšetření nemocného v nemocnici nejprve sestra najde ve svém notesu místo, kdy přijdete příště. Pak si to pí.doktor zapíše do počítače. Když vám dá zprávu pro ošetřujícího lékaře, (vytištěnou na počítači), tak vám k tomu řekne: vytiskněte si to jednou pro obvodního lékaře, jednou pro sebe a aspoň jednou pro vašeho obvodního specialistu.

reklama

Výtisk je A4, většinou listy dva. Na druhém listě jsou většinou jen razítka a podpisy vyšetřujícího apod. To už máte aspoň šest papírů A4. Každou zprávu odevzdáte, například obvodnímu lékaři. Ten si zprávu zkopíruje do počítače a písemnou zprávu založí do „vašich desek“. Datum příští vaší návštěvy u něho vyhledá sestra ve svém notesu. Lékař vám napíše recepty. Proč ne vše na jeden? Zřejmě už ví, že v lékárně někdy až polovinu léků jsou schopny lékárny dodat až za den dva. Na skladě mají vždycky jen tak Clavin.

Obvodní doktorka vám napíše recepty z počítače, formou textové zprávy (pokud vlastníte mobil). V lékárně však lékárnice umí pracovat jen se svým mobilem. Požádáte-li ji, že recept máte v mobilu, ale je pro vás velmi těžkým úkolem se k němu dostat, aby si to našla sama, je leckdy v koncích. Sama ovládá svůj složitý mobil skvěle, ale primitivní mobil pro důchodce je i pro ni kamenem úrazu. Dopadne to tak, že jí nahlásíte svoje datum narození a jde to.

V obyčejném laikovi to pak hlodá a hlodá. Jak to počítačoví „mágové“ dokázali? Počítač funguje v každé ordinaci, ale neumí se spojit se žádnou jinou ordinací. Nemocnice se střediskem ani jednotlivé profesní ordinace vzájemně. To ty počítačové programy byly vytvořeny, aby každá ordinace zaplatila program pro sebe zvlášť? Výrobce programů inkasoval od každé ordinace v republice další a další prachy? V podstatě totožný program, jenom se neumí spojit s jiným? To by potom sicilská mafie byla spolek břídilů. Takhle se drancují státní finance? Celková suma je asi téměř nekonečná. Rozpočet na zdravotnictví může být nekonečný.

Anketa Schvalujete, že Babišova vláda odpouští DPH na elektřinu? Ano 93% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4438 lidí

To napravit slibovali šéfové strany Pirátů. (Počítačových specialistů je kromě Bartoše ve straně ovšem jen pár, navíc mají spoustu svých osobních zájmů. Těžit bitcoiny. Nebo mají svá zaměstnání v cizině. To pak fungují asi jako ministryně Válková.) Jsou ve vrcholných funkcích už dlouho. Bartoš mluví o všeobjímajícím počítačovém spojení. Ta primitivní jsou, jak vidět, nad síly jich všech. Na co pak všechna andělská slova v televizních projevech? To má stejný výsledek, jako když mluví pan Duka.

Naposledy jsem se v novinách dočetl, že piráti počítačový projekt rozdrobili na části, které nepodléhaly konkurzům. Čili dělali si s cenami na vypracování, co chtěli. (Celek mohl dělat například jeden, nebo třeba dva. Takhle se finančně napáslo řešitelů několik. Kolik, se nám asi styděli říct.) Zářnou hvězdou je primátor Hřib. Tomu se prý podařilo bez výběrového řízení zadat zakázku, skoro prý za patnáct miliard. To svedl sám, nebo k tomu měl nějakého právníka? Že by pomáhal sám Lucifer? Nebo se musela zapojit celá pekelnická kancelář? Co to stálo? Do jaké banky posílali prachy Luciferovi? Bral koruny, nebo eura? Každý krok primátora Hřiba je popřením základní soudnosti. Na každý se dá napsat stránka úpění a třesu (celého těla). Ani Parlamentní listy se neodváží jeho kroky popsat. Kdo ho protěžoval až na flek primátora?

Psali jsme: Oldřich Fischer: Předpoklad pro výkon získané funkce Oldřich Fischer: Iluze strany Oldřich Fischer: Vyhozenej nejmíň bilion Oldřich Fischer: Kovid nekovid - na nás to neplatí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.