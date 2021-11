Oldřich Fischer: Přestárlí důchodci vpřed!

Z volebních lístků do sněmovny jsem se dopočítal: Kandidátů, celým spektrem, pokud se dnes o nějakém spektru vůbec dá mluvit (koalice durch programy jednotlivých, asi stran,) – vlastně nová národní fronta, jsem nasčítal: Kandidátů nad 60 let (vlastně už důchodci) bylo 101. Věkem nad 70 let je 52. Věkem nad 80 let je 8.

Sumou: 161 důchodců, bažících a snících též po stotisícovém vedláku k důchodu. Je zajímavé, že nekandidoval žádný s věkem nad 90 let. Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3143 lidí

Je to hodně důchodců, nebo málo? Obavy z neůčasti na jednáních při nemocích jsou zbytečné. Takový poslanec přijde do práce v deset a omluví se od šestnácti hodin z pracovních důvodů. Má na jakýkoliv malér samozřejmě beztrestnost. Tak jaképak starosti. Žádné minimální vzdělání není vyžadováno. Takže může kandidovat každý. Je zajímavé, že není potřeba žádné psychyatrické vyšetření. Takže může kandidovat i stálý chovanec ústavu. Nebo jakkoliv duševně postižený člověk. Jak slyším a vidím v televisi, tak jakékoliv problémy občanů jsou všem šumafuk. Nejprve zájezdy, dnes v módě Tchai-wan, Nový Zéland, Barma a Peru, čím dál, tím líp. O Bruselu netřeba mluvit. Pak dva měsíce dovolené. Bez přerušení a obtěžování občany. Pak zákony šité spřáteleným firmám pro co nejvyšší zisk a co nejvíce dalších placených funkcí. Tím se asi duševní potenciál zvolených úplně vyčerpá. Myslím, že to by zvládlo klidně i sto tisíc důchodců. Proč jich jen alespoň tolik nekandidovalo na poslance? Jako nezávislí na čemkoliv. To vidíme v televisi. Když „pirátům“ v čele s Bartošem nevadí kromě Babiše nikdo. Ani Faltýnek, Jermanová ani dokonce „ náhubkový zákon“ poslanec Benda, tak proč se už nepřejmenovali například na: „Zapomětliví broučci?“ S heslem: my vyjdem s každým „poslancem.“ Ať je anděl, nebo satan. Pánbůch s námi a zlý pryč.

P.S.

Pirátů je bratru tisíc. Mají tři ministry. To je jeden ministr na třista členů. To by při vzájemném domluvení zmákla každá vesnice nad sto čísel. K tomu je potřeba i sedmnáct náměstků. Každý má jistě nějakého zástupce. To by bylo, aby se na ten ministerskej flek neuživila celá vesnice. Při pětitisících vesnic by se nám ta vláda utěšeně rozrostla. Myslím, že strana „ pobělohorského zbohatlíka „ na tom bude obdobně.

