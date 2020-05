Oldřich Rambousek: Alenka Schillerová prý neumí anglicky. I kdyby, koho to zajímá?

reklama

Když to není zrovna Babiš s Filipem, tak je nyní tapetována paní Schillerová. Já si myslím, že byste měli jít se svými ataky kamsi a je vám vskutku prd po tom, jakým způsobem si Alenka Schillerová dělá vlasy nebo jak se obléká. Poměrně za hranou je však tvrzení, že je tlustá atp. Nechtěli byste se podívat i do svých řad? Schwarzenberg je věčně pochc..., Kalousek nalitej, Fiala blbej a Pekarová-Adamová je takový kostitřas, že když jde ze schodů, tak dělá randál, jako když jdou kostlivci na bál. Proč se taky nezeptáte Feriho, kdo mu udržuje ten jeho květák, aby do něho nechytl blechy? Já vím, že je jednodušší ukazovat na druhé, ale tím ukazujete jen své pokrytectví.

Paní Schillerová je velmi schopná žena, a navíc moc hezká baculka. Ani se nedivím, že jí některé poslanecké vychrtliny závidí. Má hodně před našima i za našima a to je fajn. Člověk se alespoň nepopíchá o kosti. Kdežto vy, vyzáblé vychrtliny, co děláte jen reklamu na hlad, tak alespoň nezáviďte.

Když to vezmu ze širšího úhlu pohledu, tak paní Schillerová patří mezi nejlepší ministry financí. Takového Kalouska si díky své odbornosti namaže na chleba. Nebojí se hovořit o konkrétních číslech a otevřeně je sděluje veřejnosti, i když se to některým nelíbí. Vyčítáte jí, že schodek rozpočtu ve výši 300 miliard korun moc netrefila a že to vše okolo koronaviru bude stát mnohem víc.

Víte, vy odborníci na všechno, kecáte zpoza svých poslaneckých lavic s nulovou odpovědností. To se to kecá. U ministra to však je zcela odlišné a on musí dobře vážit svá slova, ale i peníze, se kterými nakládá. Situace okolo koronaviru se neustále vyvíjí a vláda i ministerstvo samozřejmě budou reagovat na další vývoj. Situace se zdaleka nejeví konečnou, a stanovit proto přesnou částku navýšení schodku rozpočtu je zatím jako věštění z křišťálové koule. Nikdo neví, jakým způsobem se k nám zachová Německo a jak moc omezí zakázky u našich firem, když se jejich ekonomika dostala do recese a naše ekonomika je přímo závislá na té německé. Nechcete, aby Schillerová viděla ještě za roh? K tomu všemu se rozjel tisk nových a ničím nekrytých peněz z rozhodnutí ECB a Fed. Nikdo neví, jak se tato akce projeví na finančních trzích. Jistota je pouze v tom, že cenová hladina půjde hodně nahoru, alespoň dočasně. Otázkou je, jak bude reagovat spotřebitel a zda se udrží důvěra v lokální měny, neboť ty jsou velmi snadno ovlivnitelné a snadno položitelné!

Možná, že vám to nepřijde, ale jsou pomaloučku, polehoučku podnikány kroky, vedoucí k likvidaci finančního oběživa, které má být nahrazeno systémem kreditním, jenž má být uveden v život právě v EU. Proto také prosakují do společnosti informace, že se lidé štítí brát do rukou oběživo, neb se prý bojí koronaviru. Takovéto informace potvrzují, za jakým účelem je zneužíváno koronavirové aféry a že informace, jež jsou podávány veřejnosti, jsou krytím daleko většího svinstva. Uvědomte si však, prosím, že tak razantní změna finančního systému v sobě nese prvky měnové reformy. Přijdete o většinu svých úspor! To, co se u nás odehrálo v roce 1953 při měnové reformě, tak bude jen odvarem toho, co nás čeká. Zachytil jsem kdesi informaci, že směnný kurz má být nastaven u částky do 300 tisíc korun na poměr 1:25, tedy 1 kredit za 25 korun, a co půjde nad 300 tisíc korun, tak 1:50. Jestli je toto pravda a vyplní se to, tak z pracujícího lidu budou žebráci. Zda o tom ví ministerstvo financí, však nevím.

Že o tom vůbec ministerstvo financí nemusí vědět, je docela možné. Ony totiž vlády takových maličkých zemí, jako je Česko či Slovensko, jsou vnímány jako nehodné zájmu. Navíc vlády zemí nejsou řídící složkou světové vlády. Jsou to jen loutky, plnící příkazy.

Nyní k té angličtině Alenky Schillerové. Jsem toho názoru, že i kdyby anglicky paní ministryně neuměla vůbec, tak je měřítko její způsobilosti na základě tohoto stavu zcela nepodstatné. Znalost toho či onoho jazyka nedělá z člověka dobrého politika či ministra. To je pouze měřítko podpůrné, ale stavět na něm nelze. Je mnohem důležitější, je-li na postu ministra dobrý politik, odborník, slušný a morální člověk s vysokou úrovní cti a pronárodního cítění. Nějaká angličtina je pouze druhotná. Znám spoustu velmi slušných lidí s vysokou inteligencí a vlohami pro politiku, přičemž nemají ani vysokou školu. Vysoká škola není patentem na rozum, neboť i vysokoškolák může být debil a o morálních kvalitách člověka vysoká škola nevypovídá vůbec. Každý trochu starší člověk to ví z praxe, že to tak je. Já nejsem výjimkou. Už několikrát jsem se sešel s lidmi s titulem ing., a přitom se jednalo o taková hovada a pokrytce, že možná i bezdomovec je lepším člověkem. Bohužel charakter člověka se vyvíjí úplně odlišně než úroveň vzdělání. Jestli si tedy paní reportérka myslí, že když paní Schillerovou nachytala nepřipravenou, že za to dostane Pullitzerovu cenu, tak to asi ne, protože její postup byl přinejmenším přízemní.

Jsem toho názoru, že celá akce paní reportérky by mohla souviset s principy politiky, které nyní aplikuje demo-blok. Když se zamyslíte, tak veškeré útoky proti členům vlády působí velice podobně, jako přes kopírák, a je zneužíváno kdejaké kraviny k osobním útokům. Je to už trapné, jak demo-blok působí, když naše země potřebuje zcela něco jiného, než jejich touhu dostat se k moci! Jediná strana, která se ve sněmovně chová jako konstruktivní opozice, je SPD Tomia Okamury a je smutné, že strany, které mají plné huby demokracie, se chovají jako sebranka idiotů.

Je škoda, že paní Schillerová paní reportérce neodpověděla jazykem grónských Eskymáků, který dozajista ovládá. To by ta reportérka čuměla jak trubka a zas by byla úplně vedle ona!

Nemyslete si však, že tu obhajuji hnutí ANO, to zase ne! Taky mně vadí, když jsou pole výhradně žlutá, přičemž se nám nedostává brambor, obilí a zeleniny, ale přijde mi trapné, když se na někoho útočí způsobem nečestného hráče. Já takovéto praktiky nemám rád. Těch si užiji dost v zaměstnání, i když třeba se toho zbavím, neboť z práce jsem byl nyní vyhozen jedním takzvaným slušným inženýrem, jemuž je bližší alibismus a pokrytectví. Vadí i mé psaní do novin a politická orientace. Nu což. Co se má stát, stane se. Snad si nějakou práci, odpovídající mému zdravotnímu stavu, najdu, ale boží mlýny melou a na každou svini se voda vaří! Je to stejné jako v politice.

Neberte si to tedy, paní Schillerová, moc do hlavy. Nestojí to za to. Vůl zůstane volem, i kdyby na housle hrál.

