Oldřich Rambousek: Kalouskovy bláboly ke státnímu rozpočtu aneb Alzheimer je sviňa

Dokonce si dovolíte jako Sibyla provádět věštby na desetiletí dopředu k vývoji důchodového systému a přitom zcela ignorujete a bagatelizujete čuňačiny, kterých jste se dopouštěl se svými kamarády z ODS, STAN a lidovci v období ekonomické krize, o které jste tvrdil, že se České republiky netýká. To už u vás Alzheimer pokročil takovou měrou, že si to nepamatujete?

Státní rozpočet se dá vždy postavit jinak. Je to hlavně otázka priorit na dané období a na záměrech dané koalice, či vůdčí politické strany. Nutno však také přiznat, že mnohdy se musí napravovat škody, způsobené předchozími vládami.

I já bych některé kapitoly státního rozpočtu viděl trochu jinak, než navrhuje vláda, ale je nemožné zavděčit se všem. Navíc státní rozpočet by neměl být o nějakém zavděčování, ale o reálných možnostech. Měli bychom žít tak, na co máme. Fakt, že vláda ve svých propočtech došla ke schodkovému rozpočtu, v řádu 40 miliard, prakticky nic neznamená. Sám dobře víte, pane Kalousku, že státní rozpočet není přesný na sto procent, že se musí ponechat jistý polštář na možný výkyv ekonomiky či na nenadálé výdaje. Dobře také víte, že rozpočty za vlády hnutí ANO byly stavěny jako deficitní, ale stalo se zvykem, že rozpočet nakonec skončil vyrovnaný nebo s deficitem zcela mírným a dost daleko v plusu od stanoveného schodku. Vy sám jste nikdy takto rozpočet postavit nedokázal. Vy jste stavěl rozpočty tak, že se neustále zvyšovalo vazalství naší země i zadlužení.

Chápu, že vás Babiš štve. On vám zkrátil opratě a přiškrtil penězovody, to je ten důvod vaší zloby. Vím, že Babiš není žádný svatoušek, ale postup proti opozici a neziskovkám volí správný. Musíme si, pane Kalousku, také říci, že vláda ANO napravuje ta vaše zvěrstva na lidech, kdy jste s Nečasem donutili důchodce vašimi valorizacemi důchodů vybírat popelnice a živit se odpadky. To víte, valorizace důchodu o 10 korun opravdu stojí za to!

Vaše bláboly k možné hrozbě zhroucení důchodového systému, to se už dá přirovnat k šíření poplašné zprávy. Celá tahle propaganda je postavena na lžích s účelem tahat z lidí peníze navíc. Nic flexibilnějšího než je průběžný systém financování ještě vymyšleno nebylo a ty vaše fondy jsou zlodějna. To se vyplácí pouze bohatým lidem, ale ti, kteří tam dají pětistovku měsíčně, jen tratí, ti chudí platí na ty bohaté a poskytují fondům prakticky bezúročně své peníze. Kolik z těch fondů je ziskových a pokryjí alespoň inflaci? Minimum! Aby se přispívání do penzijních fondů vyplatilo, tak by musel být garantován úrok alespoň 6 až 8 procent, a to není ani omylem. A kdopak ty skvělé fondy vlastní a sedí v dozorčích sadách? Bývalí politici! Jsou to jen a jen trafiky, a ty peníze pak chybí v průběžném systému. Musím v tomto tedy souhlasit s panem Zaorálkem, přestože jej nemám rád a politicky je to pro mě pokřivený člověk jako celá ČSSD.

V globálu vzato by staré politické strany, jako je ČSSD, TOP, ODS, KDU-ČSL a KSČM, měly jít už skutečně do prdele. Třicet let škodí naší zemi a stále to potvrzují. Politiku by konečně měli začít dělat lidé, kteří ji dělat chtějí, a ne ti, kteří se jí drží jen jako zdroje příjmu.

A vy, pane Kalousku? Co s vámi? Řeknu vám to takto. Chtěl bych být na místě toho kluka, kterého jste na ulici fackoval za to, že si dovolil vám říct pravdu. Mně byste facku nedal, to si pište, a ani byste mi neutekl. Na to nemáte. Já bych vás nefackoval ani nemlátil, to ne. To by bylo pro vás moc snadné. Já bych vám stáhl kalhoty i s trenkami a hezky opaskem přes prdel bych vás vyplatil. Si pište, že byste oběhl alespoň třikrát náměstí s holou prdelí a jódloval byste jak farář Otík, když dostal od ohradníku přes kulky. (film Slunce seno, jahody). Takový exemplární trest vy potřebujete a jen doufám, že se mi to jednou povede. Těžko se budete vzpouzet stočtyřicetikilovému medvědovi se dvěma metry výšky. Jen si to představte, co by to bylo za show! A možná by se ten váš Alzheimer lekl a utekl by. Nebylo by to fajn? Ulevilo by se všem.

