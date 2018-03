Oldřich Rambousek: Pane prezidente Zemane, děkuji Vám za Váš projev

Pravicové špíny nezklamaly. Byl zneuctěn proces inaugurace prezidenta, jeho úřad coby instituce, zástavy, republika a její občané. Skutečně skvělé paní Němcová, Kalousku, Schwarzenbergu, Pospíšile a další. ŠPÍNA ZŮSTANE ŠPÍNOU.

Pan prezident Zeman pronesl dnes svůj inaugurační projev ve kterém si dovolil zhodnotit své minulé funkční období a nastínil budoucnost toho nového. Zaměřil se opravdu na odporné jevy v naší zemi, kde je šlapáno po lidských právech, je omezována svoboda projevu, existuje cenzura a veřejnoprávní média která by měla občany pravdivě informovat tak lžou. Ano-toto v naší zemi skutečně je.

Prezident Zeman se vskutku velice provinil, že si dovolil o těchto věcech hovořit a je doslova drzostí největší, že si dovolil označit ty, kdož se za tímto svinstvem skrývají. Myslím však, že značná část veřejnosti chápe, že se jedná především o ODS, TOP a KDU-ČSL a ruku v ruce ČT, kdož stojí za vymýváním mozků občanské veřejnosti. Jsou to ti, kdož cíleně rozeštvávají národ, vyvolávají špatnou náladu a dehonestují vše, co se jim nehodí do krámu. Hlavně jen když se nepřijde na všechna ta svinstva a zlodějny které napáchali na Českém národu. Prezident Zeman není tím, kdož by národ rozeštvával-ba naopak. Právě on je oním člověkem, který se snaží národ sjednotit pod zásadní myšlenky a především mu otevřít oči. Vždyť mnoho z nás dobře ví, že pravda začíná tam, kde končí lhaní ČT.

Musím panu prezidentovi velmi poděkovat za jeho projev ve kterém bylo mnoho pravdy. Já osobně, ale i spousta mých přátel jako například pan Olšer, slečna Lisková, Lucka Provazníková a mnoho dalších jsme důkazem pravdivosti jeho slov. Jsme cenzurovaní a zakazovaní autoři. Cenzura likviduje naše texty a dokonce vyhrožuje. Facebook a Twitter mažou naše články, omezují funkčnost našich profilů, profily blokují a dokonce i mažou. Ani náhodou nesmíme napsat co bychom chtěli a jak bychom chtěli. Právě my velmi dobře víme, že v naší zemi není demokracie, ale ani svoboda slova, názoru a přesvědčení. Internetové noviny RUKOJMÍ cz jsou na seznamu neobjektivních a proruských webů právě pro svou objektivitu a pravdu.

Dovolím si poznamenat, že by nebylo marné se také sejít na náměstích a protestovat proti účasti v parlamentu paní Němcové, Kalouska, Schwarzenberga, Feriho, Pospíšila a dalších. Přeci není normální, aby náš národ zastupovala taková špína jako prve jmenovaní!!! Vždyť oni nezastupují jen sněmovnu, či sebe, ale nás všechny. Jít to určitě musí, když to šlo u pana Zdeňka Ondráčka. Přeci nenecháme zostuzovat pana prezidenta!!!

Pane prezidente Zemane, děkuji Vám za Váš projev.

Oldřich Rambousek

