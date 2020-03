Oldřich Rambousek: Pane principále Hrušínský a umělecká žumpo, nestydíte se už?

reklama

V tom našem zaprděném státě už kecá do politiky snad každý. Nejvíce se projevují takzvaní umělci, co o sobě vyhlašují, že jsou elitou národa. Oni ti umělci však opomíjí fakt, že doba národního obrození už dávno byla, a jestli chtějí dosáhnout věhlasu, jako třeba Havlíček Borovský, Palacký, Božena Němcová a další, tak by si také měli vzpomenout, že tito lidé nastavovali svůj vlastní krk a chcípali hlady. Navíc ty bývalé elity šly s národem a prostými lidmi, kdežto takový Hrušínský a spol. kopou jen za sebe a zajímá je jen jejich vlastní profit. Jste ubožáci, dámy a páni umělci. Vy, což jdete názorově za Janem Hrušínským, tak nejste elity. Jste hodni pohrdání a odplivnutí si před vámi. Nejste ani hodni stát v trusu mého koně.

Totéž však platí i o členech poslanecké sněmovny, protože ti si klidně zruší schůzi sněmovny kvůli koronaviru, ale plat si ponechávají. Jsem tuze zvědav, jestli by si to mohli dovolit dělníci ve fabrikách, ale tuším že ne, protože ti jsou pro naše mocné jen otroci a nástroj pro tvorbu kapitálu, který většinově končí opět v kapsách mocných. Což takhle zachovat se alespoň jednou čistě demokraticky a rovnoprávně. Na plný plat by měli mít nárok všichni, kdož koronavirem onemocní, nebo jsou nuceně v karanténě. A věřte, páni poslanci, oni mají ti lidé díru do prdele úplně stejnou jako vy a pochybuji, že by měl někdo zájem nechat se koronavirem infikovat schválně. Tedy alespoň v této nepříjemné době buďte rovní a čestní a nepovyšujte se nad prostý lid.

Je mi však divné jedno. Vláda zakazuje kdeco a přitom se nijak neřeší přesuny dvacetitisícového vojenského kontingentu americké armády do blízkosti ruských hranic, do oblasti dotyku. Proč se o tomto mlčí? Americká vojska ve stínu koronaviru? Přípravy na válku? Kdo odpoví?

Nechci to dál moc rozebírat, ale vím jistě, že média šíří mnoho falešných tónů a někdy raději žádné! Vím i to, že takzvané elity se nyní chovají tak, že by jim člověk musel dát přes držku. Nechtějte tedy, prosím, nasrat ty obyčejné lidi, které zneužíváte a po jejichž zádech šlapete, neb to jsou právě oni, kdo vám svou prací vydřel váš blahobyt.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Kdo o tom věděl? Z občanské veřejnosti nikdo Oldřich Rambousek: Jak dlouho ještě budeme poslouchat politické žvanily? Oldřich Rambousek: Československo Britové vždy podrazili, nyní jim ale tleskám a blahopřeji Oldřich Rambousek: Prezident přál do nového roku lidem bolest a já se připojuji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.