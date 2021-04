Oldřich Rambousek: Stará kauza Vrbětice dostává nový rozměr

Propaganda má jak vidno velkou sílu a má i tu moc likvidovat pandemii, neboť ta pod vlivem kauzy Vrbětice, která už je značně zaprášená, tak mediálně ustupuje. Čím to asi bude? Nesporně tím, že nastal čas rozjet něco nového, neboť pod pláštíkem covidu bylo k Ruským hranicím přesunuto spousty vojska a techniky. Skutečnost, že Rusko činí to samé je však v našich médiích záměrně otáčena a z Ruska je mediálně činěn údajný agresor.

reklama

Kauza Vrbětice může mít a také má vícero možností jak ji vysvětlovat. Od neschopnosti a diletantství naší armády, až skutečně po záměrnou akci RF. Pakliže však měly být přes Vrbětice distribuovány zbraně a munice pro povstalecké síly v Sýrii, či na Ukrajině, tak to znamená toliko to, že touto municí a těmito zbraněmi měli být zabíjeni Rusové. Tato situace následně zakládá legitimitu pro zásah Ruské tajné služby, neboť tento akt, ač by se jednalo o hrubé vměšování do záležitostí naší země, tak ve výsledku sloužil k eliminaci obětí Ruských vojsk či civilního obyvatelstva. Jestliže tedy ČR distribuovala zbraně a munici povstaleckým silám, tak se také hrubým způsobem vměšovala do záležitostí jiných zemí, sic je to pojímáno tak, že pod hlavičkou NATO se jedná o legitimní postup. Tato legitimita je však dosti pochybná a to stejně tak jako politika NATO a USA.

Rusku je vyčítána dislokace jejich vojsk u hranic s Ukrajinou, ale dle mého názoru nemají Rusové jinou možnost. Ukrajina již mnohokrát hrozila Rusku napadením a ústy Julie Tymošenkové mu bylo dokonce vyhrožováno použitím jaderného arzenálu. K této přihlouplé hře s jadernými zbraněmi se připletli dokonce někteří členové a dokonce členky Českého parlamentu-jen si vzpomeňte na jejich slova. Nicméně vážení - Ruská armáda soustřeďuje své vojenské síly stále doma a na svém území, ale Američané a vojska NATO jsou nalezlá na Ukrajině, či v Pobaltských státech. Co tam dělají? To není jejich domovina. Americká armáda okupuje Irák, Afghánistán a má své vojenské základny i v dalších zemích okolo Ruska. Proč asi? Jen si vzpomeňte, že Američané chtěli napadnout Sovětský svaz ihned po skončení druhé světové války a tento chtíč je tam dodnes. Všichni to víte, tak si vemte z prdele do hlavy.

Fakt, že Česká strana přiznala údajné napadení areálu ve Vrběticích dvěma agenty Ruské rozvědky jsme se docela zesměšnili nemyslíte? To jsme skutečně taková s odpuštěním hovna, že na nás stačí dva Ruští agenti, aby nám vyhodili do luftu muničák? Když není zabezpečen řádně muničák, tak se pak musíme ptát, jakže je vlastně zabezpečena naše zem? Co to máme za armádu, když si nedokáže ustrážit muniční sklady? Jak takoví amatéři budou bránit svůj národ? Vždyť je to směšné.

Máme tu však i další rovinu této kauzy, protože té se dá využít k tomu, aby byla Ruská strana tímto špinavým způsobem vytlačena z tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Zde se totiž točí spousta miliard a jde z části i o jistý politický vliv. Samozřejmě, že i Američané by chtěli onu elektrárnu u nás dostavět, neboť by to bylo ideální krytí pro práci CIA ve střední Evropě. Ruská strana to pojímá úplně stejně, neboť taková jsou pravidla všude ve světě. Západ má v tomto směru výhodu v tom, že premiér Babiš je loutkou Američanů, která jim jde na ruku. Za kolik to je však nevím.

Je otázkou, proč s tímto tvrzením vyšla Česká strana na světlo světa až nyní? Je to kauza stará sedm let. Já osobně vidím klíč k záhadě právě v načasování uvolnění takovéto informace a to bez ohledu na to, zda je pravdivá nebo se jedná o účelovou dezinformaci. Ono se totiž tvrdě schyluje k válce a je nutno najít alespoň pro veřejnost trochu legitimní důvod k vyhoštění Ruského diplomatického sboru, neboť v jeho řadách jsou skutečně agenti tajných služeb, ale toto platí pro všechny diplomatické sbory každé země. Špionážní síť pracuje po celém světě a v každé zemi. Tím, že vyhostíte diplomaty dané země, tak dojde k dočasnému oslepení její tajné služby a obnova sítí není ihned-tedy pokud nepracuje v duálním nastavení. V konečném důsledku to může být i bouda na všechny a celé toto divadlo je jen hrou špionážních služeb na kterou ČR skočila jak pes po buřtu.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pravda je kdesi, ale kde skutečně je vědí jen zasvěcení. Celo záležitost lze vysvětlit několika způsoby, které mají i svou logiku, avšak pravdivé býti nemusí. Já osobně a s využitím svých informací mohu uvést jen to, že válka je za dveřmi a Vrbětice jsou jen hozenou návnadou u níž není jisté zda nehrajeme roli užitečných idiotů. To, že ČR v jejich krocích podporují USA, či Velká Británie je irelevantní a to i za stavu, že jsou to údajně naši spojenci. Z historické zkušenosti víme, že západní spojenci nás vždy zradili a když se nyní něco provalí, tak rázem spojenectví nebude. Zradí jako vždy, protože pro ně je důležitější ekonomická výhodnost daných postupů a ne nějaká ČR, která je v Evropě žebrákem.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Američané se snaží rozpoutat válku s Ruskem. Už by konečně měli zas dostat na d**** jako ve Vietnamu Oldřich Rambousek: Těšíte se na vakcínu? Já ne! Bohužel nás postupně přinutí ji přijmout Oldřich Rambousek: Odborový boss Dufek perlí aneb Inteligentní výlevy starého jezedáka Oldřich Rambousek: Globální evropský průšvih narůstá a není řešen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.