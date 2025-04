Pavel Foltán: ČT momomomoribundus patmatismu-politismu?

Vox populi a jeho nezávislý svobodný selský rozum přirozeně logicky cítí, že to shora zmíněné Pyrrhovo vítězství této 5-1 vládní koalice z těch jejích slibů nic nezajistí, ani nesplní. A že (delší dobu i nyní stále čím dál víc) už tak dost rozdělenou společnost, národ, lid, ani neuklidní, ani nespojí, ani NIC – ba právě naopak – způsobí ještě větší neklid a rozdělení. A ještě větší nedůvěru lidí v tu 5-1 vládní koalici a v její mašinerii.

Vox populi zatím ještě relativně decentně, diplomaticky a klidně naznačuje konkrétní otázku směrem k 5-1 koalici a jmenovitě k předsedovi strany a vlády, a to: „kdo a kdy

vyhlásil České republice válku?“ případně „kdy, komu a kým vyhlásila válku Česká republika?“ – když tedy podle slov předsedy strany a vlády (nota bene pronesených z obrazovky České televize) „jsme ve válce“.

Lid není vůl – válka je vůl. A lid ví, kdo a jak může někomu vyhlásit válku jménem ČR (a jejího lidu, z něhož pochází veškerá moc v tomto státě). A lid ví i to, kdo a jak musí občany informovat v případě, že by někdo vyhlásil válku České republice. I to by ten dotčený orgán byl povinen učinit právě také prostřednictvím obrazovek ČT (nejspíš v mimořádném vysílání k takovému problému) právě v rámci oné tolik skloňované a tolik ohýbané tzv. „veřejné služby“ České televize. A všichni tady velmi dobře vědí, že k ničemu podobnému tady zatím nedošlo.

Nejen již zmíněný vox populi, ale kdekoli kdokoli (stižený prostým selským rozumem) si už nepochybně láme hlavu, proč právě ta ČT v rámci té své svobodné a nezávislé

veřejné služby ty dvě konkrétní otázky dávno nepoložila tomu předsedovi té strany a vlády. A klidně i v mimořádném vysílání. Anebo, proč (i v mimořádném vysílání) už dávno nedala prostor opozici, aby položila tyhle dvě otázky za lid této země tomu předsedovi té strany a vlády.

Leckdo leckde a kdokoli kdekoli zcela legitimně, logicky a po právu může očekávat, že by se na to všechno té 5-1 vládní koalice i jejího předsedy strany a vlády měla co nejdříve zeptat parlamentní opozice, například cestou demokratických nástrojů jako je mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k tomu tématu – samozřejmě v rámci přenosu ČT a její veřejné služby. Kdyby 5-1 vládní koalice návrh takové mimořádné schůze Sněmovny zamítla, pak by ČT logicky měla v mimořádném pořadu dát ihned prostor opozici, aby v rámci svého stanoviska položila mimo mnohé jiné také tyto dvě předmětné otázky. A kdyby ta ČT nedala ten prostor té opozici, pak by už komukoli a kdekoli muselo být zcela jasné, že v ČT na Kavkách řádí fatální moribundus. A co už pak s tím?!? Z hlediska termínu v kalendáři na to všichni ti politici & spol. mají asi tak už jenom dva měsíce = asi tak do konce červnové sněmovní schůze. A pak už „finita la commedia“. Lid není vůl = válka je vůl.