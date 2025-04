Pavel Foltán: „Pane Pávek, já nechci k Turkovi“

Když jsem kdysi zhruba od roku 2005 asi do roku 2015 přednášel na univerzitě pár mediálních a mediálně-právních předmětů, tak vždycky začátkem semestru na první přednášce jsem novým studentům kladl na srdce toto: „Kdyby se vám někdy stala ta nehoda, že byste pracovali v médiích, tak mějte na paměti, že když média použijete správně, tak je to něco jako Boží dárek. Ale když média použijete špatně, anebo když je dokonce zneužijete, pak je to něco jako zbraň hromadného ničení.“ Tehdy se to možná někomu zdálo buď jako velká nadsázka, anebo velká tvrdost. Ale už tehdy to dávno bylo přesně tak. A v reálu ještě hůř. A v tom pozemském tzv. čase (na té jeho lineární ose) je to rok od roku čím dál horší a horší. V tuzemácku, i v globále.

Zcela nepochybně mi dá zapravdu i ten, kdo se (erudovaně = vzděláním a praxí) vyzná jak v médiích, tak v píárku, tak v reklamě, v informacích, politických a jiných kampaních (a v politice vůbec – včetně jejího pozadí a „krajiny za zrcadlem“). Ale to jen pro lepší pochopení toho principu elementární logiky, selského rozumu, nevymytí mozku, atd., atd., atd. Totiž všichni, co spadají do zmíněných parametrů, měli zcela jasno hned od první chvíle zveřejnění tzv. „otvíráku“ píárka „Turek“ a následných fází té jeho kampaně – čili: medializace, vytvoření kvázi kauzy, a melememelememeleme až do úplného zblbnutí. První na to skočí pavlače mééédyja bulvárů (kvůli klikománii = i bez jůesaids podpory) a pak to převezme a roztočí mééédyja mejnstrým. A je to.

Proč? Protože se musí odvést pozornost lidí od všech těch skutečně podstatných a vážných problémů, co už hoří, jak PePo pod pekelným kotlem. A ta synergie píárka pro toho Turka je pro „ředitele CZ zeměkoule“ de facto prázdná sláma po žních. Tak ať si jí sklidí a pak se na ní jaxeříká „olakuje“. To už ty hlavní géblsky v tom hlavním stanu nepoškodí. Turka zmáknou, po žních mu přisypou („… sype se vám zrní, pane Drtikol …“) a pojede se dál zajetou brázdou a „močálem černým kolem bílých skal“. Jako obvykle – tady „u nás v Kocourkově“ už 35 let – pro ty géblsky bez problému.

Kde je ale problém? Zhruba asi tak (anóbrž přesně) tady: To masmediální PŠM a ten masmediální VUML přesně plní to zadání odvaděče pozornosti + bainwashing linky. A zadarmo (lidičky si to sami tvrdě zaplatí = médiím tzv. „veřejné služby“ v těch tzv. „koncesionářských“ poplatních, a médiím privátním v ceně zboží, co proběhlo TV a IT reklamou – komu i tohle ještě dodneška nedošlo, tak toho je mi už jenom líto). Nikdo z těch médií tady ihned od počátku, ale ani potom (tedy až doposud) nezareagoval správně = tedy ve zpravodajství a v publicistice objektivně, vyváženě, a kvalitativně, i kvantitativně všestranně, profesionálně, a v zájmu veřejnosti = v souladu s obecným zájmem a celospolečenskou potřebou. Položte si otázku: „Proč to je tak, jak to je?!?“

Bystrý, nezávislý, objektivní profík (zachovávající stavovskou čest a spol., morální a profesní pilíře, zásady a tradice) by – především v zájmu posílení mediální a právní gramotnosti společnosti (a zejména mládeže) ihned akcentoval škodlivost různých těch blbinek ohledně toho kde to bylo, jak to bylo, „zavřít – zčerná“ – a ty další tzv. „odborný lékařský pindy“ někde mezi Cimrmanem & Chocholouškem. Co měli říct hned na začátku? Tedy mimo jiné – tak jen stručně a rámcově pro příklad i tohle:

Přestupek v silničním provozu se promlčí (resp. tzv. prekluduje) za dva roky. Takže tady nic.



Použití těch obrazových záznamů z těch situací („videátka“ na mobil, apod.) by pak v případě řízení ve věci přísl. orgán s největší pravděpodobností nemohl připustit jako důkaz. A lhostejno kde to bylo, kdy to bylo, kdo to byl. A virtuální situace toho typu lze udělat na lepším SW myší (v klídku doma u stolu). Takže i tady zase nic.

K vyhodnocení rychlosti atd. v jurisdikci ČR a její právní praxi platí řada podrobných pravidel za odpovídajících podmínek – a opět i zde platí, že v přísl. řízení pak nelze uplatnit kde co, a jako důkaz připustit všechno. Tak třeba např. u těch radarů jsou ty podmínky velmi exaktní a velmi striktní. A to v řadě podstatných parametrů = nejen co do certifikace radaru, apod. Jiná věc je, že se ty další parametry z médií normální človíček = občánek, volič, daňový poplatník, aj. „oslíček otřes se“ – nemá šanci ani zde (ergo z těch médií) dozvědět. Což je podstatná chyba. Kdokoli kdekoli by možná mohl říct, že je to i chyba úmyslná, ergo účelová. Proč? „Hledej, Šmudlo.“ Takže ani tady zase nic. A vůbec nepochybujte o tom, že u Turků se ví taky tohle (nerozhoduje, zda to ví Turek sám, ale stačí, když to vědí jeho právníci – u těch bych to očekával – ač nevím, jestli vědí úplně všechno, ale to není moje pivo – jak říkával už přítel Karel Kryl, a měl recht).

Turka nechte, ať si spánembohem jezdí, kde chce a jak chce. To je jeho pivo. Tohle neřešte – nota bene jako nějakou prioritu. Tím jen skáčete na špek a žerete jim to i s navijákem. Až ho někde změří radar na tom elektro-zázraku PČR a všechno bude přesně podle zákona, metodiky a procesně správně (což coby starej praktik bych už teď mohl pochybovat), pak možná bude mít nějaká ta malá česká zlomyslná radost šanci. Ale pak nejspíš hned nastoupí tzv. „poslanecká indemnita“ a kdyby ani to ne, tak to zmáknou jeho právníci.

Takže se spíš starejte, co dělá jako ten poslanec v tom „ojro-rajchstágu“ (řečeno s vox populi). A co bude dělat tady, až (a jestli) tu bude poslancovat i ve Sněmovně (o čemž bych coby starej praktik taky už teď mohl pochybovat), a co bude dělat pak ta „jeho“ partaj, (až a jestli) tady bude parlamentýrovat. Nemějte péči o Turka řidiče, protože „voko není blbec, voko koukne a vidí“ – taky to, že Turek jezdit umí, má i na špicózní auta, má i na benál, a má nepochybně i na eventuální pokuty (kdyby něco). A kdo se těší na to, že Turka za ty „přestupky“ (spíš za ty chytrý kampaně) dostanou ať už do žní, anebo po žních, a že pak zaplatí ty mastný pokuty, tak i ten je už zase vedle. Turkovi je to šumák. I kdyby to pak musel zacálovat = zkuste hádat, kdo mu to zasponzoruje (resp. už nějakou dobu „na zálohu“ sponzoruje) – inu daňoví poplatníci.

Spíš hoďte voko na to, jak tahle píár akcička a následná mediálně celoplošná kauza hustě zblbla mééédyja konzumenty. Tady je jádro pudla. Tohle řešte – resp. tlačte na regulátory, aj. úřady, (včetně politiků, co ty regulátory mají kontrolovat), aby to řešili – když si je za to platíte ze všech těch svých daní, poplatků, atd. Oni ať to za vás řeší – Turek to za vás řešit nebude – Turkovi to vyhovuje = logicky. A divíte se mu?!?