Pavel Foltán: První drámy „první dámy“?

Hned úvodem = že aby jako bylo jasno v základních pojmech a v orientaci na mapě:

Pojem (respektive terminus politicus) „první dáma“ právní řád ČR nezná a neznal ho ani v minulosti. Takže tady v ČR de iure tzv. první dáma neexistuje. A jestli existuje de facto? Toť otázka – pro mlaďochy a spol. that is the question – kapišto? A řečeno s klasikem a hláškou z filmu podle jeho předlohy „Perchta není!“ Ostatně ta „první dáma“ coby státní, resp. právní („nebo voboje“) státně-právní institut, se nevyskytuje ani v jiných státech a jejich režimech politických, i právních, a to až na asi dvě malé výjimky v tom tzv. demokratickém světě. A kdo ví, jestli (demokratickém)…?

Takže tady ani tam (pro nás tedy hlavně tady) ta tzv. první dáma nedělá nic. A opět řečeno s další hláškou z dalšího filmu o těch básnících jak … atd., když Mireček from Bužumbura přijede se Štěpánkem na návštěvu a maminka se Mirečka ptá, „co dělá maminka“, tak Mireček jí odpoví, „maminka nedela nic“ a Štěpánkova maminka toho Mirečka hned opraví, „u nás se říká, že je v domácnosti“. Takže nejen v té Africe, ale i zde ta „první dáma“ nedělá nic a „je v domácnosti“. Je v hradní domácnosti. Jasný?!?

Domácnost „prvního pána“ je živena prezidentským platem zhruba 340 tisíc korun měsíčně plus náhradami ve výši asi tak 320 tisíc korun měsíčně, čili sumasumárum to hodí nějakých 660 tisícovek měsíčně. To vše z kapes daňových poplatníků, čili z našich kapes. Kromě toho ale prezident jakožto ex-lampasák a ex-generál NATO pobírá z našich kapes i další slušnou sumičku s krycím jménem „výsluhy“ a tyhle výsluhy pobírá i jeho manželka (krycí jméno „první dáma“ – co tady ale podle práva neexistuje), protože ta toho času prezidentská manželka je rovněž ex-lampasačka z toho režimu té předchozí totality, jakožto absolventka oné vojenské vysoké školy politické v Bratislavě s kvalifikací politruka (v jejím případě politručky).

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 98% 1 - 10 000 Kč 0% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 2% hlasovalo: 644 lidí

Kdo byl např. jako já na vojně začátkem 80. let, no tak ten asi dobře ví, co to byli politruci, ač já osobně se tehdy asi s žádnou politručkou nesetkal (tedy aspoň jsem o tom nevěděl, ale možná jsem to hned nepoznal) a vůbec mi to nescházelo. Úplně mi stačili hentí oní politruci v tom tzv. „kasínu“ (v kasárnách). A k tomu navíc ten prezident na Hradě údajně pobírá i starobní důchod čili kdo ví, možná to celkově nějaký ten miliónek měsíčně hodí – jen jemu. Ale kdovíjak se to nemedializuje, přestože je veřejnou osobou z těch nejveřejnějších, a tak by to veřejnost asi měla vědět, když tedy na to má právo. Navíc na své si přijde suma sumárum i jeho manželka.

De iure (podle práva ČR i většiny jiných zemí) však tzv. první dáma coby osoba se statusem soukromé osoby = nikoliv političky, osoby ve veřejné funkci = jen manželky veřejného činitele, tedy nemá právo na odměnu veřejného činitele či státního apod. zaměstnance, politika, atd. Ledva by pro ni ti atamani 5 - 1 koalice zřídili speciální a právě jí na míru ušitou funkcičku, např. tu funkci Hradní politručky, apod. Jak už se to dříve ozvalo z okruhu vox populi, z něhož je tu většina těch shora ocitovaných tezí jaxi vyzdrojována. Takže z toho titulu ta tzv. první dáma nemá právo ani na výplatu náhrad, ale ani na výplatu dalších požitků, spojených s její „funkcí“ manželky Petra Pavla, ex-rozvědčíka bolševických kontrarozvědek, a pak i ex-generála, úředníka NATO a jeho struktur v Bruselu, atd. Tož, není veletoč jako veletoč, ale veletoč, to je veletoč… To jsou paradoxy, viďte, Vaňku.

Ostatně k tomu by se dal zmínit i jeden zase ne až tak starý pokus o rozsudek jistého soudu z Prahy, co zamáznul šmahem jednu žalobu o náhradě jinde zcela standardně oprávněných a běžně vyplácených náhrad, přičemž v té právní věci se tam ta soudní stolice nijak nesnažila zakamuflovat zjevnou (i řečenou) zpolitizovanost toho procesu. I o tom se už ve vox populi od té doby ledacos fakticky konstatuje. A kdo ví, možná že jednou pak ještě bude veselo, až něco z toho vyjde na světlo vskutku právní. Jak se říkává, „laici se budou divit a odborníci užasnou“. To jsou paradoxy, viďte, Vaňku?

A ve vox populi rovněž nebylo přehlédnuto, že henten oný lidumil Jurečka z pozice ministranta těch „sociálních“ věcí už si připravil v rámci novely zákona i legislativní „legalizaci“ té takřka světové inovace o příjmu pro konkrétně tuhle tzv. první dámu, a to zcela bez právního, bez logického i bez morálního důvodu. Tedy v tom právním slangu řečeno – contra bono mores. Jurečkovi a spol. to nedělá problém, nedávno s podporou pětikolky a neústavního aktu ústavního soudnictví okradl asi tak tři miliony důchodců o jeden tisíc jedno sto korun měsíčně. Zkuste si to vynásobit = 1100 Kč x 3 000 000 – inu, z toho už je dost peněz na granáty a bomby pro zbrojní bossíky a tu další chásku těch veksláků se smrtí. Takže v případě potřeby si Jurečka najde další „sociální“ zdroje u důchodců a dalších sociálně potřebných lidí. No a co na tom, že to byly právě ty dnešní miliony okradených důchodců, co v potu tváře celý ten svůj život vydělávaly na daně a dávky do státní kasy včetně ex důchodového fondu, a to asi jen proto, aby je v současnosti tihle Jurečkové a spol. mohli beztrestně obírat za bílého dne. Beztrestně? Možná. Možná, že zatím ještě beztrestně. Inu, všeho do času…

Každopádně zatím v rámci jakési zatím ještě „milostné předehry“ lze konstatovat, že z téhle iniciativy „sociálního“ ministranta Jurečky a spol. si tahle vláda diletantů (z 5 - 1 koalice protilidových a protinárodních zjevů) mohutně zavařila – nejen sama sobě, ale i rádoby hradní „vrchnosti“ včetně emeritního rozvědčíka a jeho tzv. první dámy. Té totiž tahle tzv. vláda uklohnila echt eintopf na její první větší drama, co nikde ve slušných kruzích (a nota bene ve slušných společnostech, v demokratických řádech, v právních státech a v podobných okolích) nejde ani přehlednout, natožpak pozřít a strávit. Bez následné adekvátní reakce.

V tom směru by se dalo zakončit s odkazem na jinou, už zlidovělou hlášku z jednoho filmu – cituji: „Velebnosti a du blejt“. Tak by se možná tahle glosa dala stylově přesně zakončit pointou, co sedí jak ta poklice na hrnec. Nicméně, ježto jstemť i gentleman, tak to neudělám a zrovna tou citovanou konkrétní citací tuhle glosu nezakončím.