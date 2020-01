Pavel Němec: Padla první žaloba, vyloučení členové z Ostravy chtějí řešit i pozastavení činnosti ČSSD

Případ Richarda Bednaříka je prvním ze soudních sporů, u ostatních zatím 11 případů zatím běží zákonná lhůta pro možné mimosoudní zjednání nápravy. ČSSD na předžalobní výzvy dosud nereagovala, lze tedy očekávat, že i další žaloby budou po uplynutí lhůty podány. Ozývají se další členové, lze tedy předpokládat, že počet soudních případů bude postupně narůstat.

V příštím týdnu bude současně u Ministerstva vnitra podán návrh na zrušení registrace Stanov ČSSD (důvodem je to, že nejsou demokratické, pokud umožňují faktické stranické čistky a neumožňují členům obranu uvnitř strany ani vnitrostranický opravný prostředek) a návrh Vládě a Prezidentovi ve věci pozastavení činnosti ČSSD (to pak na návrh Vlády nebo Prezidenta projednává Nejvyšší správní soud v Brně). Podle zákona totiž platí, že veškeré rozsudky týkající se soudních sporů s bývalými členy musí soud zaslat po nabytí právní moci na Ministerstvo vnitra a to má povinnost podat Vládě ČR podnět na podání žaloby u Nejvyššího správního soudu v Brně k projednání právě otázky pozastavení činnosti (do doby zjednání nápravy) event. přímo zrušení ČSSD. Platí totiž, že žádná politická strana nesmí vyvíjet činnost v rozporu se zákonem. Pokud ale celá řada soudních rozhodnutí, které vydávaly soudy v letech 2013-2019 obsahují pravomocné výroky konstatující porušování zákona ze strany ČSSD v případě vyloučených členů, je splněn předpoklad tohoto postupu ze strany Ministerstva vnitra. Pokud v souvislosti se současnými stranickými čistkami v Ostravě budou proti ČSSD podány další desítky žalob, u kterých lze očekávat velmi rychlé projednání v řádu měsíců (soudy nyní po zásahu Nejvyššího soudu ČR v případě Ing. Lauko a Mgr. Ing. Němec jasný návod, jak v těchto případech postupovat), pak právě soustavné a opakované porušování zákona v neprospěch práv členů ČSSD může být tím impulsem, proč by mělo být řízení u Nejvyššího správního soudu proti ČSSD vedeno. Je s podivem, že si tuto okolnost vedení ČSSD neuvědomuje.

Stále však platí, že vyloučení členové mají zájem spory uzavřít dohodou, kdy pak dojde i ke stažení všech žalob a dalších podání. ČSSD však dosud jednat ani nezačala. I to bylo důvodem podání první ze žalob dnešního dne.

ČSSD má vždy 30 dnů na nápravu. Nápravou je pouze obnovení členství těchto bývalých členů v ČSSD. K tomu lze dospět jen tak, že se zruší rozhodnutí nástupnických místních buněk ČSSD o tom, že tito členové nebyli přeregistrováni, ale současně nutno zrušit také rozhodnutí Předsednictva ČSSD, kterým bylo v září 2019 rozhodnuto o zrušení původních místních organizací strany v okrese Ostrava.

V judikátech Nejvyššího soudu ČR v případě Ing. Radima Lauka x ČSSD a Mgr. Ing. Pavla Němce x ČSSD se vyslovil Nejvyšší soud ČR jasně v tom smyslu, že soudy se musí zabývat všemi rozhodnutími orgánů ČSSD, kterými se přímo zasahuje do práv členů politické strany (zde ČSSD). I pokud by totiž dosáhli bývalí členové neplatnosti rozhodnutí o jejich nepřeregistraci, tak by stále měli "pozastaveno členství" právě v důsledku předchozího rozhodnutí Předsednictva ČSSD, navíc lhůta pro přeregistraci do 20.12.2019 již uplynula a proto nepostačuje přezkoumání pouze samotného rozhodnutí o nepřeregistraci.

Všichni "vyloučení" členové trvají na tom, že ke zrušení původních místních organizací ČSSD došlo účelově, ze zástupných důvodů. Pokud někdo po roce od komunálních voleb argumentuje špatnými volebními výsledky a hovoří o "mrtvých duších", pak jsou to skutečně jen snahy zastřít skutečný důvod pro zrušení téměř dvaceti místních organizací ČSSD v kdysi nejpočetnější okresní organizaci v Ostravě. Skutečným důvodem rozsáhlých stranických čistek je snaha krajského vedení ČSSD v Ostravě převzít moc nad okresní organizací a prosadit si vlastní představu o sestavení krajské kandidátky ČSSD pro rok 2020 v čele s Ing. Petrem Kajnarem, kterého paradoxně ČSSD před lety také vyloučila.

Bývalí členové trvají na tom, že žádné členské povinnosti neporušili a neexistoval žádný důvod proto, aby nemohli i nadále být členy ČSSD. Proto se rozhodli bránit a jsou připraveni podat i žalobu, kterou by se nyní v prvním stupni musel zabývat Městský soud v Praze.

V případě úspěchu členů lze očekávat, že dojde k obnovení i původně zrušených místních organizací, což bude znamenat návrat všech členů těchto buněk, i těch, kteří o přeregistraci původně sami nepožádali. Také to bude znamenat, že kroky v okresní organizaci, které se v mezidobí staly bez těchto členům, mohou být prohlášeny za neplatné, včetně rizika, že ČSSD nebude mít platně schválenou kandidátku pro podzimní krajské volby v Moravskoslezském kraji.

Všichni vyloučení členové věří v možné jednání a obnovení jejich členství a zrušených místních organizací bez nutnosti soudních sporů a podávání žalob. Pokud však na výzvy nebude ze strany ČSSD reagováno, dnem následujícím po uplynutí lhůty 30 dnů budou žaloby podány. A v případě prohry samozřejmě bude ČSSD platit také veškeré náklady soudních sporů.

