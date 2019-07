Petice: Nesouhlas s přestavbou kotelny Gregorova na bytový dům a zahušťováním sídliště Roztyly

Záměr povede k zahuštění zástavby v sídlišti, ke zhoršení dopravní situace, hluku, kvality ovzduší, oslunění bytů, ztrátě občanské vybavenosti v objektu kotelny, může být ohrožena stabilita podloží › může dojít k poškození majetku okolních obyvatel a ztrátě jeho hodnoty.

Nesouhlasím s radnicí plánovanou změnou/úpravou územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova vedoucí k maximalizaci zástavby na této ploše. Cílem je sice výstavba až 5patrového parkovacího domu, ale upravený územní plán umožní i jinou extrémně intenzivní výstavbu! Přitom další parkovací dům je plánován na parkovišti v ulici Krejnická.

Nesouhlasím s postupným zahušťováním sídliště Roztyly četnými izolovanými stavebními projekty. Požaduji koncepční zhodnocení udržitelného rozvoje celého území pomocí nástrojů stavebního zákona, např. regulačního plánu. Jedná se především o tyto plánované projekty:

Bytový park Horní Roztyly alias Bytový soubor Na Výhledu

Zdravotnické zařízení a domov pro osoby se zdravotním postižením při ulici Ryšavého

Bytový park Roztyly, etapy 1 – 2 při ulici Ryšavého

Bytový dům Ovčárna v ul. Gregorova na místě garážového domu hotelu Globus

V rámci připravované územní studie pro okolí stanice metra Roztyly požaduji nerozšiřovat zastavitelné území jižně od metra Roztyly.

Dále žádám, aby tato petice byla projednána na zastupitelstvu MČ Praha 11, a to případně i na mimořádném jednání zastupitelstva.

Tuto petici organizují občanské spolky:

Zelené Roztyly (ZDE) a Ochrana Roztyl

Aktuálně:

Přestavba kotelny Gregorova bude projednávána na Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí 25.7. cca od 19 hod (viz program níže) na radnici v Ocelíkově 672/1.

Doražte, prosím, na jednání, hájit svá práva a životní prostředí. (více ZDE)

Napište svůj názor na projekt starostovi Dohnalovi (ZDE), radnímu pro územní rozvoj Sedeke (ZDE), radnímu pro dopravu Duškovi (ZDE), radnímu pro životní prostředí Lepšovi (ZDE) předsedkyni výboru pro územní rozvoj Šorfové (ZDE) a dalším radním (viz kontakty na webu Prahy 11). Dejte nás prosím do kopie nebo nám napište, co si o záměrech myslíte, nebo máte-li dotazy. Děkujeme.

Upozorňujeme na další projednávaný stavební projekt na Roztylech – 12patrový bytový dům SKANSKY v ul. U Kunratického lesa (naproti OC Chodov) - více ZDE

Petici můžete podepsat ZDE

