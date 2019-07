Petice: Přidejte se k hromadné žalobě na A. Babiše

Proto my všichni, kteří jeho přičíněním trpíme rakovinou, či plicními nemocemi, budeme požadovat po něm finanční náhradu, kdy nám vědomě ničí naše zdraví. Občané a jejich děti jeho přičíněním trpí bolestmi a umírají, zatímco on si na své konto připisuje miliardy. Požadovat náhradu mohou i pozůstalí, kteří ztratili své blízké.

Statistika, ze které mrazí: na rakovinu zemře každých dvacet minut jeden Čech. Většinu obětí přitom tvoří pacienti, kteří už jednou s chorobou úspěšně bojovali. Jejich tělo to obvykle vzdá do dvou let od ukončení první léčby. Rakovina vítězí hlavně na plících, vaječnících či prostatě. „Například zhoubné nádory plic končí úmrtím do pěti let až v 85 procentech případů,“ přibližuje primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice Jiří Votruba.

Metylester z řepky olejné, které nám cpe do motorů, má větší emise oxidu a škodí tak nejvíce našemu zdraví. Lékaři zveřejňují alarmující data o plicních nemocech, kdy v ČR zabíjí ročně 10 000 lidí. Mikroskopické pevné částice na sebe vážou především toxické látky, se kterými pak pronikají do dýchacích cest člověka a tudy do krevního oběhu. Jak na to reagují plíce člověka, respektivně plicní buňky. Čím větším byl podíl bionafty ve spalovacím palivu, tím na to byly buňky hůře. Odumíraly rychleji, nebo začaly produkovat více interleukinů, což znamená, že vlastně reagují jako při počínajícím těžkém plicním zánětu.

Roste počet pacientů s CHOPN, astmatiků a alergiků, lidí trpících spánkovými poruchami či idiopatickou plicní fibrózou a významně se zvyšuje výskyt rakoviny plic u žen. Extrémně stoupají respirační infekce a doposud není vyřešen problém tuberkulózy,“ uvedl prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. „Stav je natolik závažný, že je potřeba zavádět opatření na ochranu zdravých, zlepšit časnou diagnostiku plicních nemocí a léčit a léčit je účinněji.

Varování se zaměřuje také na dětské pacienty s nemoci plic a toto číslo neustále stoupá. Příčinou přibližně jedné čtvrtiny všech návštěv dětí u praktického lékaře, nejčastějšími nemocemi jsou astma a cystická fibróza,“ doplňuje prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského sdružení proti CHOPN.

Naši krásnou českou krajinu zaplavily lány řepky, způsobily masívní znečištění spodních vod, které byly znečištěny hlavně látkami, které vznikají postřikem řepky. Postřiky likvidují zvěř, včely, rostliny, brouky, které mají svůj účel v přírodě. Podle veterinární zprávy z oblasti ochrany zvířat jsou na vině nejčastěji postřiky řepkových polí.

Mělo by se zrušit Babišovi konečně to nesmyslné přimíchávání biopaliv do nafty. Tímto se sníží emise oxidu dusíku, lidé v naši zemi budou lépe dýchat čistší vzduch a děti budou mít méně dýchacích potíží. A tam, kde jsou ohrožená zvířata, jsou ohrožení a nemohou být v bezpečí ani lidé.

Babiš ač ví, že jeho výrobky pod záštitou Merkelové a EU, jsou jedy na které české obyvatelstvo a jejich děti umírají.

MAFIÁNOVI PESTICIDY NEJSOU ZAKÁZÁNY, nejvíce se jich používá u řepky. Ničí zdraví našich lidí i naši zem.

Tuhle žlutou smrt sem dotáhl soudruh Babiš největší výkupce řepky a největší dodavatel jedovaté chemie nezapomeňte na to , že celý problém se točí kolem pohonných hmot , tam je ten byznys pana Babiše

Dceřiná společnost Agrofertu Fatra vyrábí jedy

Ftaláty, nebo také estery kyseliny ftalové, se používají jako změkčovadla při výrobě plastů. Propůjčují jim měkkost, pevnost, průhlednost i odolnost.

Najdeme je ve věcech každodenní potřeby, jako jsou:

kosmetické přípravky – šampóny, deodoranty, parfémy, laky na vlasy, čisticí prostředky,

oblečení, hračky, pastelky,

stavební materiály – barvy, tapety, kabely, trubky,

podlahové krytiny

zdravotnické potřeby,

potraviny.

Jak jsou ftaláty časté, tak jsou škodlivé. Patří dokonce mezi nejškodlivější látky, proto jsou zařazeny na seznam zvlášť nebezpečných chemikálií.

Neplodnost i hyperaktivita

Jedovaté chemikálie, jako jsou ftaláty, nejsou pevně vázané na materiál, takže se uvolňují do svého okolí. Odtud se dostávají přímo nám do těla. Nejčastěji je vstřebáváme:

vdechováním - uvolněné ftaláty jsou neviditelnou součástí vzduchu a prachu, který vdechujeme a dostáváme tak chemikálie přes plíce do krevního oběhu, potravou - ftaláty pronikají do potravin balených do PVC, což je třeba maso. I jejich konzumací vstřebáváme toxické látky do těla, kůží a sliznicí - škodlivé látky se nám dostávají těla přímým kontaktem

s kůží nebo sliznicí, nejčastěji použitím kosmetických přípravků, mýdel nebo zdravotnických pomůcek.

Z přijatých škodlivin se 60 až 90 % z těla vyloučí během jednoho dne. Zbytek se však usazuje a hromadí v organismu, kde nás může vážně potrápit. Co mohou mít ftaláty na svědomí?

u mužů snižují produkci testosteronu i spermií, a tím vedou k neplodnosti,

omezují funkci ledvin a mohou ohrozit funkci plic,

mohou způsobit rakovinu jater,

vyvolávají astma,

zvyšují riziko alergií a ekzémů,

oslabují imunitu,

mají negativní vliv na srážlivost krve,

u dětí mohou způsobovat hyperaktivitu nebo obezitu.

Právě děti jsou jednou z nejohroženějších skupin. Škodlivé chemikálie totiž nejen vdechují, ale také jedí - často olizují hračky i věci, které k tomu nejsou určené. Tím se dostávají do přímého kontaktu s nebezpečnými jedy.

Evropská komise proto použití nejběžnějších ftalátů (DEHP, DIDP, DINP, DBP,BBP, DNOP) v hračkách a výrobcích pro děti do 3 let do určité míry zakázala.

Babišův Agrofert vyrábí geneticky modifikované potraviny - jedy!

Bývalý spolupracovník STB, který se nechal převerbovat po pádu komunismu do MONSANTO, neboť západní elity více zaplatily.

A jedy budou přímo doma v mase i zelenině na našem talíři a lékaři se budou divit, jak to, že tyto nové nemoci vůbec neznají. A zdravotní pojišťovny nebudou zvládat nápor pacientů.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označuje chemikálii za karcinogenní a americká biotechnologická společnost Monsanto, která vyrábí přípravky na ochranu rostlin, čelí několika tisícům žalob. V červenci prohrála soudní spor i 289 milionů dolarů (více než 6,4 miliardy korun). Podle rozsudku přípravek Roundup, který obsahuje právě glyfosát, způsobil rakovinu muži z Kalifornie.

Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny je glyfosát považován za karcinogen.

Otázkou je, proč i v USA a jiných zemí, jako je Argentina, Malta, Holandsko…., označili tuto látku za karcinogenní, ignorujíc tento fakt a ji nezávislé výzkumy, díky lobbingu paní Merkelové se používání v EU nezastavilo, když i na základě nezávislých výzkumů v EU se dokázalo karcinogennost této látky. V Čechách se vyskytuje tato rakovinová látka v moči v 60 procentech českých občanů.

Firma Monsanto sice ve lživých reklamách zavázala tvrzením, že se jedná o odbouratelnou látku a po odhalení této lži byla lživá reklam okamžitě zakázaná a etikety produktu Round-up v tichosti změněné. Když byznys je byznys. Zdraví občanů je v tomto případě jen překážkou pro dosahování vyšších zisků.

Rovněž v našich střevech se glyfosát rozkládá na jedovatější toxiny a také v půdě, kterou kontaminují na dlouhé desetiletí.

Víte, co je to ten omílaný střet zájmů? Je to jednoduché. Zatímco má Česko pod vládou Andreje Babiše v době růstu miliardové schodky, Agrofertu se daří získávat z dotací víc, než kolik odevzdá na daních. Holt není schodek jako schodek."

To je směr, který nám nastavil prolhaný zločinec Babiš. Úpadek a bída. Nejdřív společensky - to právě probíhá, potom mravně (zvýší se počet trestných činů) a nakonec ekonomický úpadek (zhoršení životní úrovně). To je tak , když podvodník a zloděj ukázal paušálně na všechny podnikatele, že jsou zloději a podvodníci, zatím co on je největší zloděj.

Babiš je diktátor, který touží po moci a penězích, ale jako každý diktátor skončí ve vězení za smrt českých občanů a jejich dětí. Známý psychiatr Radkin Honzák rád komentuje politické dění. Naposledy se vyjádřil ke kauze čerpání dotací a k osobnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Vysvětlil také proč psychopati končí častěji v politice než v kriminále.

Ivo Minařík

